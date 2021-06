Nouveau Monde Graphite : fait le point sur son plan d'affaires visant le marché des batteries et des véhicules électriques et annonce les résultats du vote de son assemblée générale annuelle des actionnaires

Nouveau Monde développe activement ce qui devrait être le projet le plus important et le plus avancé du monde occidental, fournissant une alternative locale et carboneutre à l'approvisionnement chinois en matériel d'anode pour batteries lithium-ion.

Les installations de démonstration soutiennent le plan d'affaires progressif de Nouveau Monde et fournissent les échantillons nécessaires à la qualification avec les clients potentiels.

La construction du projet minier Matawinie est sur le point de commencer et positionne Nouveau Monde pour une production commerciale prévue pour la fin de 2023.

Le développement de l'usine de matériel de batterie de Bécancour vise à fournir une installation de transformation à valeur ajoutée qui tire parti des processus exclusifs de la Société et de son empreinte écologique responsable.

Les tendances mondiales en matière d'électrification et de transition vers une énergie propre stimulent la demande de graphite naturel avec une croissance prévue de 410 % jusqu'en 2030.

MONTRÉAL, CANADA, 29 juin 2021 - Lors de l'Assemblée générale annuelle et spéciale des actionnaires qui s'est tenue aujourd'hui (« l'Assemblée »), Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (NYSE: NMG, TSXV : NOU; Frankfurt : NM9A) a présenté une mise à jour de ses projets et de son développement corporatif et a obtenu l'approbation de tous les points de l'Assemblée. La Société exécute rigoureusement son plan d'affaires progressif et travaille à devenir le plus grand producteur de matériel d'anode pour batteries lithium-ion du monde occidental, et le seul d'Amérique du Nord, entièrement intégré.

Arne H Frandsen, président du conseil d'administration de Nouveau Monde, a commenté :

« Quelle année transformatrice cela a été ! Qu'il s'agisse de l'obtention de l'autorisation environnementale pour le projet minier Matawinie, du partenariat commercial avec Olin pour l'usine de matériel pour batteries de Bécancour, du renforcement de notre engagement en matière de développement durable ou de l'amélioration de notre visibilité sur les marchés financiers, les progrès réalisés sont considérables à tous les niveaux de la Société. Nous continuons à démontrer comment notre plan de développement à risque réduit peut soutenir une croissance à grande échelle pour aider à répondre à la demande exponentielle de matériel d'anode de batteries de haute qualité. »

Avec une croissance prévue de 410 % jusqu'en 2030 - la plus forte croissance des matières premières clés pour batteries (Benchmark Mineral Intelligence, janvier 2021) - le graphite joue un rôle critique pour soutenir l'électrification mondiale et la transition énergétique. Nouveau Monde a continué à faire progresser le développement de son modèle commercial verticalement intégré avec l'objectif de commencer la production commerciale d'ici la fin de 2023, à temps pour le déséquilibre prévu entre l'offre et la demande de graphite.



La demande de graphite naturel devrait dépasser l'offre d'ici 2023, et se poursuivre au-delà.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a ajouté :

« Grâce à nos unités de production de phase 1 pour chaque étape de notre chaîne de valeur, les bases de nos projets sont maintenant solidement en place pour soutenir la prochaine phase de notre développement visant la production commerciale. Les premières étapes de la construction du projet minier Matawinie ont commencé avec le premier minerai attendu au T4-2023 tandis que l'étude de faisabilité définitive de notre usine de matériel de batterie de 45 000 tpa à Bécancour avance en parallèle. Grâce à notre récent financement, nous avons rallié des investisseurs institutionnels de premier plan à notre modèle d'affaires unique ancré dans le développement durable et à notre vision de croissance à long terme, nous fournissant ainsi les fonds nécessaires pour soutenir ce développement continu. »

Lors de la réunion, la direction a présenté sa feuille de route sur 12 mois pour ce développement :

Production de matériel d'anode entièrement intégré dans son usine de phase 1 prévue pour le T1-2022.

Intensification de la qualification du matériel d'anode de batterie et négociation d'un accord d'approvisionnement à long terme avec les futurs clients.

Début de la construction de la phase 2 du projet minier Matawinie à Saint-Michel-des-Saints.

Réalisation d'une étude de faisabilité définitive pour la phase 2 de l'usine commerciale de matériel d'anode, à l'emplacement stratégique de Bécancour - achat du terrain et avancement de l'ingénierie.

Recherche de financement complet pour la phase 2 du projet de la mine Matawinie - financement du gouvernement / des agences de crédit à l'exportation.

Faire progresser la stratégie visant à établir une usine européenne de matériel d'anode à proximité des clients de l'Union européenne.

Développer le plan d'expansion modulaire pour augmenter la capacité afin de répondre à la demande du marché des véhicules électriques.

Questions soumises au vote lors de l'Assemblée

La Société a également annoncé aujourd'hui les résultats du vote à l'Assemblée. Chacun des neuf candidats figurant dans la circulaire d'information de la direction de la Société datée du 20 mai 2021 et fournie dans le cadre de l'Assemblée a été élu administrateur/rice de la Société.

Les actionnaires ont également adopté toutes les autres résolutions soumises à leur approbation, y compris la nomination de PricewaterhouseCoopers LLP en tant qu'auditeur de la Société jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle de la Société, ainsi que le pouvoir donné aux administrateurs de fixer sa rémunération et la ratification et la confirmation du plan d'option d'achat d'actions de la Société.

Les résultats complets des votes pour chaque point à l'ordre du jour sont les suivants :

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Nom du nominé Votes pour % Votes pour Abstentions % Abstentions Yannick Beaulieu 15 990 125 99,87% 20 344 0,13% Daniel Buron 15 987 557 99,86% 22 912 0,14% Eric Desaulniers 15 994 233 99,90% 16 236 0,10% Arne H Frandsen 15 911 616 99,38% 98 853 0,62% Nathalie Jodoin 15 929 126 99,49% 81 343 0,51% Jürgen Köhler 15 984 098 99,84% 26 371 0,16% Nathalie Pilon 15 996 524 99,91% 13 945 0,09% James Scarlett 15 970 474 99,75% 39 995 0,25% Andrew Willis 15 969 052 99,74% 41 417 0,26%

NOMINATION ET RÉMUNÉRATION DE L'AUDITEUR

Votes pour % Votes pour Abstentions % Abstentions 18 165 407 99,88% 22 313 0,12%

RATIFICATION ET CONFIRMATION DU PLAN D'OPTION D'ACHAT D'ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

Votes pour % Votes pour Votes contre % Votes contre 15 064 954 94,07% 949 115 5,93%

Le détail des résultats du vote sur toutes les points soumis à l'Assemblée sont disponibles dans le rapport des résultats du vote de la Société, disponible sous le profil de Nouveau Monde sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov.

À propos de Nouveau Monde Graphite Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d'une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d'anode pour batteries au Québec, Canada. Ciblant des opérations commerciales d'ici 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter les déclarations concernant les résultats prévus des plans de développement de la Société, le calendrier des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, l'offre et la demande futures du marché, les avantages de la stratégie de réduction des risques de la Société, les éléments de la feuille de route de développement sur 12 mois de la Société, l'impact positif de ce qui précède sur l'économie du projet, les résultats escomptés des initiatives décrites ci-dessus ainsi que les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde » et ailleurs dans le communiqué de presse, qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs étaient basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment la livraison et l'installation en temps opportun de l'équipement requis pour la production, les perspectives et occasions d'affaires de la Société et les estimations du rendement opérationnel de l'équipement, et ne sont pas garants du rendement futur. L'information prospective et les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans l'information prospective et dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes actuelles comprennent notamment la réalisation des conditions de clôture relatives au Placement privé, l'utilisation prévue du produit du Placement et du Placement privé, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité d'un financement ou d'un financement à des conditions favorables pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières, l'impact de l'inflation sur les coûts, les risques d'obtention des permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l'exploitation minière et de la production du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, le risque d'acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le risque lié aux devises et aux taux de change, les développements technologiques, l'impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture économique en général ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d'investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. D'autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs. Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l'avenir. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables. Aucune autorité en valeurs mobilières, ni la TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSXV) n'assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. De plus amples renseignements concernant Nouveau Monde sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et dans la base de données EDGAR de la SEC (www.sec.gov).