Nouveau Monde annonce la clôture réussie de l'offre de placement privé de 5,75 M$ CA précédemment annoncée

Le placement privé fait partie du financement précédemment annoncé comprenant une offre publique de 17 M$ CA par voie de prise ferme, qui a été réalisée en janvier



Le produit net levé par la Société via ces deux financements est d’environ 22 M$ CA

Investissement Québec, agissant à titre de mandataire du gouvernement du Québec, et Pallinghurst font preuve d'un soutien constant et solide en souscrivant à la totalité du montant du placement privé



MONTRÉAL, 12 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSXV : NOU ; OTCQX : NMGRF ; Francfort : NM9) est heureuse d'annoncer la clôture du placement privé sans courtier (le « Placement privé ») d'actions ordinaires de la Société annoncé précédemment les 13 et 20 janvier 2021. Le Placement privé a été lancé en même temps que l'offre publique d'achat de 17 millions $ CA de la Société, qui a été clôturée le 20 janvier 2021.

Dans le cadre du Placement privé, la Société a émis un total de 3 965 516 actions ordinaires au prix de 1,45 $ CA par action, pour un produit d'environ 5 750 000 $ CA pour la Société. De ce montant, Investissement Québec, agissant à titre de mandataire du gouvernement du Québec, a souscrit 3 172 413 actions ordinaires, pour un prix de souscription total d'environ 4,6 millions $ CA, et Pallinghurst Graphite Limited (« Pallinghurst »), un initié de la Société, a souscrit le reste des actions ordinaires. Les actions ordinaires émises dans le cadre du Placement privé seront soumises à une période de détention légale au Canada de quatre mois et un jour.

Le produit du Placement privé sera utilisé pour le développement du projet de graphite à valeur ajoutée de Bécancour, l'ingénierie détaillée de la mine et du concentrateur du projet Matawinie, ainsi que les frais généraux et administratifs de la Société.

Dans le cadre du Placement privé, Pallinghurst, un initié de la Société, a acheté 793 103 actions ordinaires, ce qui constitue une « opération entre apparentés » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 ») et de la Politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX - Protection des porteurs minoritaires de titres dans le cadre d'opérations particulières. Toutefois, les administrateurs de la Société qui ont voté en faveur du Placement privé ont déterminé, suite aux recommandations des conseillers juridiques et de la direction, que les exemptions aux exigences d'évaluation formelle et d'approbation par les actionnaires minoritaires prévues respectivement aux paragraphes 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 peuvent être invoquées puisque ni la juste valeur marchande des actions ordinaires émises à Pallinghurst ni la juste valeur marchande de la contrepartie payée ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Aucun administrateur de la Société n'a exprimé d'avis contraire ou de désaccord sur ce qui précède.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme élément-clé au sein de la révolution des énergies durables. La Société développe une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anodes pour batteries au Québec, Canada. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité en 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et de hautes normes ESG, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

