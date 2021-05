Nouveau Monde annonce la nomination d'Andrew Willis à son conseil d'administration et la publication de son premier rapport annuel

Andrew Willis, cofondateur et associé directeur du groupe Pallinghurst, est nommé au conseil d'administration



M. Willis possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la finance internationale et sera un atout très précieux pour Nouveau Monde, alors que la société avance ses projets de mine de graphite et de production de matériel d’anodes pour batteries lithium-ion.

Le premier rapport annuel de Nouveau Monde met en évidence l'année charnière de la société relativement aux développements de ses projets et de l’engagement envers la carboneutralité et le développement durable.



MONTRÉAL, 13 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSXV: NOU; OTCQX: NMGRD; Frankfurt: NM9) est fière d’annoncer la nomination d'Andrew Willis à son conseil d'administration.



Andrew Willis est actuellement l'associé directeur et co-fondateur du Groupe Pallinghurst en partenariat avec le Président du Conseil de Nouveau Monde, Arne H. Frandsen.

Andrew a plus de 15 ans d'expérience dans la finance internationale, la structuration et les fonds de capitaux privés. Il a commencé sa carrière professionnelle en tant que comptable en Nouvelle-Zélande et, après s'être installé en Europe, il a passé trois ans chez Candover Investments, un gestionnaire paneuropéen de fonds d'investissement privés.

Andrew a étudié à l'INSEAD et a obtenu un MBA avant de fonder conjointement The Pallinghurst Group en 2006. Il est également administrateur de Sedibelo Platinum Mines ainsi que de Nemaska Lithium. Afin de permettre cette nomination, , Chris Shepherd a remis sa démission en tant qu’administrateur représentant Pallinghurst au conseil d'administration et sera remplacé par Andrew Willis à compter d'aujourd'hui.

Arne H Frandsen, Président de Nouveau Monde, a déclaré : "J'aimerais tout d'abord remercier Chris pour son importante contribution à l'avancement de Nouveau Monde au cours des deux dernières années. Chris a joué un rôle déterminant dans l'évolution de la société. Il sera toujours un membre de la famille de de Nouveau Monde. De plus, je suis ravi d'accueillir Andrew au sein de notre conseil d'administration. Ayant été un témoin direct de ses succès pendant 15 ans, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il jouera un rôle essentiel dans l'orientation de Nouveau Monde, notamment en matière de finances et d'affaires internationales."

Rapport annuel inaugural

La Société est également heureuse d'annoncer qu'elle a publié son rapport annuel 2020 qui souligne les progrès réalisés dans le développement de sa mine de graphite Matawinie, pour laquelle la Société a récemment obtenu l'autorisation du gouvernement du Québec, et de son projet de production de matériel d’anode à Bécancour. Conformément à ses engagements en matière de développement durable de ses projets et de ses valeurs d'entreprise, Nouveau Monde a complété son premier rapport annuel par une divulgation de ses activités et de son impact selon les normes de base de l’organisme ‘Global Reporting Initiative’ (https://www.globalreporting.org/), avec des indicateurs supplémentaires spécifiques aux sujets importants de la société et aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Eric Desaulniers, président et directeur général de Nouveau Monde, poursuit : " 2020 a constitué une année charnière dans notre effort pour développer une entreprise verticalement intégrée, alors que nous nous efforçons de devenir un contributeur clé de la révolution énergétique durable. Grâce à l'engagement inébranlable de nos employés et à l'accent mis sur notre stratégie commerciale, nous avons franchi des étapes importantes de notre développemen en passant de juniors d’exploration à une société minière et technologique intégrée en phase de développement. Nous avons connu une croissance considérable, en termes d'expertise, de portefeuille de produits et de capacité de production. Nos efforts pour renforcer notre entreprise, rechercher des partenariats significatifs et concrétiser notre vision de carboneutralité constituent une base solide pour atteindre notre prochaine étape de développement."

Consultez notre rapport annuel 2020

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, Canada. Ciblant des opérations commerciales d’ici 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

