NOV Inc. est un fournisseur indépendant d'équipements et de technologies pour l'industrie énergétique mondiale. La société dessert des sociétés de services diversifiées, nationales et indépendantes, des entrepreneurs et des producteurs d'énergie dans environ 62 pays. La société opère à travers trois segments. Le segment Wellbore Technologies conçoit, fabrique, loue et vend une gamme d'équipements et de technologies utilisés pour effectuer des opérations de forage. Le segment propose également des services, tels que des équipements et des services de contrôle des solides et de gestion des déchets, des fluides de forage, des tiges de forage, des tubes câblés, des services d'optimisation du forage, des services d'inspection et de revêtement des tubes, des instruments, des outils de fond de puits et des trépans. Le segment Completion & Production Solutions conçoit, fabrique et intègre des technologies pour les complétions, la production de pétrole et de gaz et les marchés industriels. Le segment Rig Technologies fournit des composants d'appareils de forage, des appareils de forage terrestres complets et des ensembles d'équipements de forage offshore.