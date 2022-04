NOV désigne un nouveau directeur principal pour le Moyen-Orient

La société NOV (NYSE : NOV) a annoncé aujourd'hui la promotion d'Adel Badghaish au poste nouvellement créé de président de NOV Saudi Arabia Limited et de directeur général de la société au Moyen-Orient. Basé à Dammam, en Arabie saoudite, Badghaish travaillera en étroite collaboration avec les clients de NOV pour élargir sa présence au Moyen-Orient et aider à coordonner l'alignement des solutions de NOV dans toute la région. M. Badghaish occupera également le poste de directeur principal du développement commercial à Saudi Aramco.

"La promotion d'Adel Badghaish à un poste de direction clé au sein de l'organisation mondiale NOV vise à reconnaître ses contributions à notre succès et souligne l'importance croissante qu'occupe le Moyen-Orient dans nos plans stratégiques", a déclaré Clay Williams, président-directeur général de NOV. "Je suis ravi qu'Adel aidera NOV à renforcer ses efforts pour apporter nos technologies de pointe à l'ensemble du Moyen-Orient, à accroître la saoudisation de notre main-d'œuvre et à tirer parti de la multiplication par six des investissements que NOV a réalisés dans le royaume depuis 2016".

Depuis 2018, Adel Badghaish est vice-président de l'ingénierie et du développement commercial pour l'hémisphère oriental chez NOV Fiber Glass Systems. Avant de rejoindre NOV, Badghaish a travaillé chez Saudi Aramco pour plus de 20 ans dans divers postes d'ingénierie et de gestion à responsabilités croissantes, qui comprenaient une mission de travail direct avec le ministère saoudien de l'Énergie, de l'Industrie et des Ressources minérales. Badghaish est titulaire d'un doctorat en génie mécanique de l'Institut de technologie de Floride.

À propos de NOV

NOV fournit des solutions axées sur la technologie pour renforcer l'industrie mondiale de l'énergie. Depuis plus de 150 ans, NOV est à l’origine des innovations, permettant à ses clients de produire en toute sécurité une énergie abondante tout en minimisant l'impact environnemental. L'industrie de l'énergie dépend de la technologie et de l'expertise approfondie de NOV pour améliorer continuellement les opérations des champs pétrolifères et contribuer aux efforts visant à faire progresser la transition énergétique vers un avenir plus durable. NOV soutient l'industrie qui, à son tour, soutient le monde.

