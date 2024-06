Nova Lithium Corp. a annoncé la nomination de M. Dal Brynelsen à son conseil d'administration. M. Brynelsen, diplômé en économie de l'Université de la Colombie-Britannique en 1973, possède plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie des ressources, ayant à son actif la découverte, le développement et l'exploitation de plusieurs mines d'or souterraines.

De 1970 à 1985, il a fait ses armes en tant que promoteur immobilier. Il a occupé des postes de direction en tant que président de Vangold Resources et de Vanoil Resources, où il a développé des champs de gaz en Californie et des champs de pétrole lourd en Alberta. Son empreinte mondiale comprend la découverte et le développement de deux mines d'or souterraines à Rossland, en Colombie-Britannique, et la direction de grands projets d'exploration en Ouganda, au Kenya, au Rwanda, en Arménie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Chine.

M. Brynelsen est l'un des directeurs fondateurs de Griffin Mining Limited. Il est toujours administrateur de Hebei Hua Ao Mining Company, la société d'exploitation de la mine de Cainiaying. Issu d'une des familles pionnières de l'industrie minière au Canada, associée à Noranda, Bell Mine, Kennedy Lake, Brynor Mines, Cassino Silver et Brenda Mines, M. Brynelsen apporte à la société une vaste expérience dans le domaine de l'exploration minière au Canada.