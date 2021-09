Nova Ltd. : Nouveau potentiel au-dessus de la résistance 31/08/2021 | 08:41 Jordan Dufee 31/08/2021 | 08:41 achat En cours

Cours d'entrée : 101.32$ | Objectif : 125$ | Stop : 88$ | Potentiel : 23.37% Le titre Nova Ltd. arrive à proximité d'une zone de résistance intéressante. La configuration technique suggère la rupture de ce niveau avec à la clé un nouveau potentiel de hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 125 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est mauvais.

Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée. Sous-secteur Semi-conducteurs - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NOVA LTD. 43.51% 2 863 NVIDIA CORPORATION 73.79% 566 292 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFA.. 15.85% 564 637 INTEL CORPORATION 8.27% 218 835 BROADCOM INC. 13.94% 204 675 TEXAS INSTRUMENTS 16.08% 176 730 QUALCOMM, INC. -4.20% 164 620 ADVANCED MICRO DEVICES, INC.. 21.38% 135 027 ANALOG DEVICES, INC. 13.03% 89 737 MICRON TECHNOLOGY, INC. -2.69% 82 360 LONGI GREEN ENERGY TECHNOLO.. 35.84% 81 446

Données financières USD EUR CA 2021 391 M - 331 M Résultat net 2021 89,3 M - 75,6 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 33,7x Rendement 2021 - Capitalisation 2 859 M 2 859 M 2 421 M Capi. / CA 2021 7,31x Capi. / CA 2022 6,55x Nbr Employés 713 Flottant 99,8% Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Cloture 101,15 $ Objectif de cours Moyen 113,50 $ Ecart / Objectif Moyen 12,2% Dirigeants et Administrateurs Eitan Oppenhaim President, Chief Executive Officer & Director Dror David Chief Financial Officer Michael Brunstein Chairman Shay Wolfling Chief Technology Officer Gabi Sharon Corporate Vice President-Operations