Nova Ltd. : Benchmark Company toujours positif

Données financières USD EUR CA 2022 567 M - 531 M Résultat net 2022 139 M - 131 M Dette nette 2022 - - - PER 2022 21,2x Rendement 2022 - Capitalisation 2 657 M 2 657 M 2 490 M Capi. / CA 2022 4,68x Capi. / CA 2023 5,28x Nbr Employés 819 Flottant 99,3% Tendances analyse technique NOVA LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Clôture 92,54 $ Objectif de cours Moyen 110,00 $ Ecart / Objectif Moyen 18,9% Dirigeants et Administrateurs Eitan Oppenhaim President, Chief Executive Officer & Director Dror David Controller Michael Brunstein Director Shay Wolfling Chief Technology Officer Gabi Sharon Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) NOVA LTD. 11.56% 2 657 NVIDIA CORPORATION 55.77% 560 222 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 17.06% 447 811 BROADCOM INC. 8.68% 253 945 TEXAS INSTRUMENTS 6.73% 161 758 QUALCOMM, INC. 21.04% 148 373