Nova Ltd, anciennement Nova Measuring Instruments Ltd, est une société basée en Israël qui fournit des solutions de métrologie pour l'industrie de fabrication des semi-conducteurs. La société propose des systèmes de métrologie autonomes optiques et à rayons X en ligne, ainsi que des systèmes de métrologie optiques intégrés, qui sont fixés directement aux équipements de fabrication de plaquettes. Ses systèmes de métrologie mesurent diverses propriétés d'épaisseur et de composition des films, ainsi que des variables de dimensions critiques (CD) au cours de diverses étapes en amont et en aval du processus de fabrication des plaquettes de semi-conducteurs. Son portefeuille de produits comprend un ensemble de plates-formes de métrologie in-situ, intégrées et autonomes, adaptées aux mesures de métrologie des dimensions, des films et des matériaux pour le contrôle des processus à travers plusieurs étapes du processus de fabrication des semi-conducteurs. Ses produits comprennent notamment les systèmes de métrologie NovaScan 2040, NovaScan 3090Next, Nova i500, Nova T500, Nova T600, Nova V2600 TSV.