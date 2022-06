Nova Mentis et la University of Central Florida vont développer un test permettant de mesurer la sérotonine dans la salive

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - 9 juin 2022) - Nova Mentis Life Science Corp. (CSE: NOVA) (FSE: HN3Q) (OTCQB : NMLSF) (« NOVA » ou la « Société »), une société de biotechnologie et leader mondial des thérapies à base de psilocybine et des diagnostics complémentaires de premier ordre pour les troubles neuro-inflammatoires, est heureuse d'annoncer qu'elle a signé un accord de recherche avec la University of Central Florida (UCF) Research Foundation afin d'étudier le dosage de la sérotonine dans la salive.

Le Dr Kiminobu Sugaya, professeur et chef des neurosciences à la Burnett School of Biomedical Science de l'UCF, mesurera les niveaux de sérotonine dans les échantillons de salive recueillis dans le cadre de l'étude observationnelle de NOVA sur les troubles du spectre autistique (TSA) récemment lancée.

« Cette collaboration scientifique avec le Dr Sugaya et l'UCF permettra le développement d'un test de sérotonine potentiellement révolutionnaire qui mesurera les niveaux de sérotonine contenus dans les vésicules, ou petits sacs remplis de liquide, qui migrent à travers la barrière hématoencéphalique », a déclaré le Dr Marvin S. Hausman MD, président du conseil consultatif scientifique de NOVA. « La sérotonine est un neurotransmetteur clé qui a été impliqué dans le développement des troubles du spectre autistique et la capacité de mesurer ses niveaux dans la salive d'un patient aidera potentiellement NOVA à prédire le développement de la maladie et à établir des sous-ensembles spécifiques, traitables, de maladies qui composent le » spectre » appelé autisme. De plus, l'établissement de ce biomarqueur dans la salive des patients atteints de TSA permettra aux professionnels de la santé de surveiller les niveaux de sérotonine et d'évaluer l'efficacité de divers programmes de traitement.

NOVA a récemment lancé une étude observationnelle sur les TSA approuvée par l'IRB en Amérique du Nord et des échantillons de salive et des cellules de contrôle buccales d'un patient sont en cours de collecte. Les cellules de la joue, en plus de la mesure des taux salivaires de sérotonine, permettront d'étudier le profil génétique des ARNm neuroinflammatoires des patients atteints de TSA. L'objectif de la recherche est de développer une banque de données génétiques sur les neuro-inflammatoires et la sérotonine qui aidera à établir un « indice diagnostique », soit un ensemble objectif d'outils qui aide à différencier les sous-types du TSA et le sous-ensemble génétique majeur du TSA, le syndrome de l'X fragile (SXF), et lui permettra ainsi de développer des méthodes plus précises de diagnostic et de traitement.

Les données collectées seront analysées à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique personnalisés et utilisées afin de guider la conception des prochains essais cliniques qui testeront l'efficacité des thérapies à base de psilocybine dans les TSA et le SXF.

NOVA recrute présentement des participants pour son étude et désire recruter au moins 300 participants qualifiés, soit plus de 200 patients atteints de TSA/SXF et plus de 100 contrôles neurotypiques.

Pour plus d'informations sur cette recherche, visitez : www.novamentis.ca/autismstudy. Pour exprimer votre intérêt afin de participer à cette étude, veuillez remplir notre formulaire d'inscription.

Si vous avez des questions, écrivez-nous à clinicaltrials@novamentis.ca ou appelez-nous au 1-888-505-NOVA (6682).

À propos de Nova Mentis Life Science Corp.

Nova Mentis Life Science Corp. est une société de biotechnologie basée au Canada ainsi qu'un chef de file mondial dans le développement de diagnostics et de thérapies à base de psilocybine visant le traitement des troubles neuro-inflammatoires. Nova est la première société biotechnologique à obtenir une désignation de médicament orphelin pour un médicament à base de psilocybine aux États-Unis ainsi que dans l'Union européenne.

Notre objectif est de diagnostiquer et de traiter les maladies chroniques débilitantes qui ont des besoins médicaux non satisfaits, comme les troubles du spectre autistique (TSA) et le syndrome de l'X fragile (SXF).

Pour plus d'informations sur la Société, veuillez visiter www.novamentis.ca ou envoyer un courriel à info@novamentis.ca.

