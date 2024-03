NovaBay Pharmaceuticals, Inc. est une société pharmaceutique qui développe et vend des produits de consommation pour les marchés des soins oculaires et des soins de la peau. Le principal produit de la société, la solution antimicrobienne pour les paupières et les cils Avenova (Avenova Spray), s'est avéré avoir des propriétés antimicrobiennes lors de tests en laboratoire, car il élimine les matières étrangères, telles que les micro-organismes et les débris de la peau autour de l'œil, y compris la paupière. Le spray Avenova est formulé avec sa forme d'acide hypochloreux et est autorisé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la vente aux États-Unis. Ses autres produits de soins oculaires proposés sous la marque Avenova comprennent Novawipes by Avenova, Avenova Lubricant Eye Drops, Avenova Moist Heating Eye Compress et le i-Chek. Le Spray Avenova est disponible en vente libre et sur ordonnance. Le spray Avenova est également disponible dans les cabinets d'optométristes et d'ophtalmologistes, dans les chaînes nationales de pharmacies dans plus de 50 États, et par le biais de son programme de pharmacies partenaires.

