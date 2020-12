NOVACYT : gagne plus de 7%, ses tests identifient le virus mutant

Données financières EUR USD CA 2020 296 M 361 M - Résultat net 2020 180 M 220 M - Tréso. nette 2020 6,85 M 8,35 M - PER 2020 3,60x Rendement 2020 - Capitalisation 648 M 793 M - VE / CA 2020 2,16x VE / CA 2021 1,92x Nbr Employés 110 Flottant 99,3% Graphique NOVACYT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NOVACYT Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 14,14 € Dernier Cours de Cloture 9,18 € Ecart / Objectif Haut 59,4% Ecart / Objectif Moyen 54,0% Ecart / Objectif Bas 48,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Graham David Mullis Chief Executive Officer & Executive Director James Christopher Wakefield Chairman Lisa Henriet Director-Group Operations Anthony Dyer CFO, Secretary & Executive Director Jean-Pierre Crinelli Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NOVACYT 5,331.95% 793 GILEAD SCIENCES, INC. -9.02% 74 058 VERTEX PHARMACEUTICALS 8.12% 61 556 MODERNA, INC. 616.92% 55 490 REGENERON PHARMACEUTICALS 32.87% 52 655 LONZA GROUP AG 57.59% 46 709