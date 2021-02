NOVACYT : lance une gamme de tests pour les variants du Covid-19

Novacyt lance une gamme innovante de tests (sous la marque SNPsig) pour aider au diagnostic des nouvelles variants du virus du SARS-CoV-2. La gamme actuelle de produits Covid-19 d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) de Novacyt reste très fiable dans la détection de toutes les souches connues du SARS-CoV-2, et le lancement de cette nouvelle gamme complète et élargisse l'offre du groupe pour répondre à l'évolution rapide des besoins de génotypage des variants par PCR, a indiqué la medtech.



Les trois premiers tests SNPsig lancés aujourd'hui permettent d'identifier le virus non-variant et les variants du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud ou du Brésil, ainsi que tout variant portant la mutation N501Y.