NOVACYT : lance un laboratoire PCR en boîte

Novacyt annonce l'expansion de son portefeuille de produits VersaLab avec le lancement de VersaLab Portable pour offrir un niveau de soutien supplémentaire dans les environnements de dépistage au chevet du patient. Novacyt estime que VersaLab Portable est un nouvel élément important de sa stratégie commerciale, car le groupe cherche à étendre sa portée dans le domaine du dépistage dans le secteur privé, notamment sur les marchés à l'international.



Le produit est un "laboratoire PCR en boîte" ("PCR lab in a box") et, en tant que tel, est livré avec tout l'équipement nécessaire pour fournir des tests PCR au chevet du patient en utilisant le flux de travail PROmate™ de Novacyt dans des environnements non cliniques, tels que les bureaux et les lieux de travail.