NOVACYT : réagit bien en Bourse après un accord en Angleterre

Novacyt gagne 5,8% à 4,959 euros après un accord pour l'utilisation en Angleterre d'un test PCR de dépistage de variants du Covid qu'il produit. Dans un communiqué publié ce matin, le spécialiste du diagnostic clinique, a annoncé que son portefeuille de génotypage SNPsig SARS-CoV-2 par réaction en chaîne par polymérase (PCR) avait été inclus dans l'accord-cadre du service public de santé pour l'Angleterre (NHS England) pour la détection des variantes préoccupantes (VoC).



Novacyt figure parmi quatre sociétés dont les test figureront dans son portefeuille de tests de dépistage de variants préoccupants (VoC) du Covid-19.



Le test retenu est destiné à l'usage exclusif de la recherche en laboratoire pour la détection des variants du SARS-CoV-2 porteurs d'une mutation baptisée E484K.



" Nous sommes très heureux d'être inclus dans l'accord-cadre VoC de NHS England, qui permet à notre gamme de produits SNPsig d'être utilisée dans tous les laboratoires NHS et Lighthouse, sous réserve d'une vérification locale, car nous continuons à soutenir les tests de diagnostic à travers le Royaume-Uni, et dans le monde, grâce à notre vaste portefeuille", a commenté Graham Mullis, le directeur général de Novacyt.



Le groupe reste déterminé à développer de nouveaux tests pour répondre à l'évolution rapide du virus SARS-CoV-2 grâce à son programme de surveillance bio-informatique en temps réel et au développement accéléré de produits.



Son portefeuille SNPsig pour la détection des variants d'intérêt et des variants préoccupants comprend maintenant 12 tests individuels pour soutenir les scientifiques et les cliniciens dans la lutte continue contre le Covid.