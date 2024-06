Yourgene Health (Taiwan) Co. Ltd

Novacyt est une société internationale de diagnostic moléculaire qui propose un large portefeuille de technologies et de services intégrés, principalement axés sur la médecine génomique. La société développe, fabrique et commercialise une gamme d'analyses moléculaires et d'instruments fournissant des flux de travail et des services qui proposent des solutions de bout en bout transparentes, de l'échantillon au résultat, dans plusieurs secteurs, notamment la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Son siège social est situé au 13 Avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy Villacoublay.

ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DE SES FILIALES ET EVOLUTION DES AFFAIRES AU COURS DE

Lyn Rees et John Brown CBE ont rejoint le conseil d'administration de Novacyt respectivement en tant que administrateur exécutif et non exécutif (octobre 2023).

2023 fut une année de transition pour Novacyt, alors que nous avons continué à diversifier nos activités en nous éloignant du COVID-19. En septembre 2023, le Groupe a finalisé l'acquisition de Yourgene Health Limited (anciennement Yourgene Health plc) (« Yourgene »), une étape importante qui a amélioré et diversifié notre portefeuille. Nous travaillons désormais comme une entreprise mondiale intégrée de diagnostic, bénéficiant des synergies initiales entre les entités combinées, et nous nous concentrons sur les investissements pour les exploiter davantage et parvenir à une croissance à long terme et durable pour le Groupe.

1.4 Evolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir Acquisition et intégration de Yourgene

En septembre 2023, Novacyt a finalisé l'acquisition stratégique de Yourgene, améliorant considérablement ses capacités mondiales de diagnostic, ajoutant ampleur et diversification pour accélérer la croissance à long terme de la Société. Le Groupe dispose désormais d'un portefeuille technologique plus large, avec une offre client de bout en bout plus solide, des routes de commercialisation renforcées en Europe, en Asie et en Amérique, des compétences et une expertise élargie dans nos équipes de recherche et développement et commerciales, et un réseau de distribution rationalisé et de haute qualité pour stimuler la croissance et maximiser l'efficacité.

Nous avons terminé avec succès l'intégration de tous les départements opérationnels clés, y compris la R&D et les ventes, combinant des compétences complémentaires en biologie moléculaire et en instrumentation et nos équipes commerciales ont pleinement accès à un portefeuille de produits plus étendu pour répondre aux besoins des clients. Nous avons également rationalisé les activités de soutien, telles que les activités financières, réglementaires et autres activités de back-office, afin de supprimer les doublons dans les fonctions de l'entreprise.

Dans le cadre de ce processus, le Groupe a été réorganisé en trois secteurs d'activité : Clinique, Instrumentation et Recherche Uniquement (« RUO »). Le développement et la commercialisation de tous les produits cliniques ont été transférés à Yourgene, permettant à Primer Design de se concentrer sur son offre phare, à savoir le développement de tests RUO. L'activité IT-IS continuera à se concentrer sur l'instrumentation PCR quantitative en temps réel et ajoute également une expertise technique et d'ingénierie pour soutenir la croissance de la gamme d'instrumentation de la technologie Ranger®.

Grâce à l'expertise renforcée de notre équipe de direction combinée, nous continuons d'évaluer notre portefeuille et notre gamme de produits, en identifiant ceux qui bénéficieront le plus d'investissements supplémentaires. Grâce

notre bilan solide, nous sommes convaincus que nous serons en mesure d'accélérer la croissance dans les domaines les plus prometteurs, en particulier le DPNI, la technologie Ranger® et la médecine de précision.

1.5 Activité commerciale au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Montants en k£ Primer Design IT-IS Yourgene Health Total International Zone géographique Royaume-Uni 1,415 29 1,919 3,363 France 268 48 743 1,059 Europe (hors R.U. et de la France) 628 397 815 1,840 Amérique 1,076 163 419 1,658 Asie-Pacifique 1,029 290 1,449 2,768 Moyen-Orient 211 10 222 443 Afrique 360 20 68 448 Total chiffre d'affaires 4,987 957 5,635 11,579

1.6 Activité en matière de recherche et développement Mise à jour du portefeuille

Clinique

L'activité clinique se concentre sur trois domaines thérapeutiques clés : la santé reproductive, la médecine de précision et les maladies infectieuses, qui représentent chacun des opportunités de marché abordable importantes et croissantes. Nous continuons de stimuler les ventes de ces produits sur nos principaux marchés en Europe, en Asie et dans certaines régions clés des Amériques.