Novacyt : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Annuelle

Novacyt S.A. ("Novacyt", la "Société" ou le "Groupe") Avis de convocation à l'Assemblée Générale Annuelle Paris, France et Camberley, Royaume-Uni - 21 juin 2022 - Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce que son assemblée générale annuelle (AGA), qui devait avoir lieu plus tôt dans la journée, a été reprogrammée et se tiendra le mercredi 20 juillet à 11 heures (heure de Paris) / 10 heures (heure de Londres). Pour être valide, l'AGA nécessite un nombre suffisant d'actionnaires pour constituer un quorum afin que celle-ci soit tenue de manière valable et conformément au droit des sociétés français. Ce seuil n'a pas été atteint et, conformément à l'article 19 des statuts de Novacyt, l'AGA a été reprogrammée. L'AGA reprogrammée prendra la forme d'une réunion ouverte qui se tiendra exclusivement par vidéoconférence et, comme habituellement et conformément au droit des sociétés français, l'AGA comprend des assemblées générales ordinaire et extraordinaire. Les actionnaires peuvent s'inscrire à l'AGA et accéder à la plateforme de réunion en ligne en se rendant à l'adresse suivante https://novacyt.eventcaster.co.uk. Le vote sera de nouveau ouvert à partir du vendredi 24 juin 2022. Les formulaires de procuration déjà remplis et déposés et les votes émis par voie électronique pour la première AGA restent valables pour toutes les assemblées convoquées à l'avenir et avec le même ordre du jour (art. R. 225-77 du code du commerce français). Comme cette AGA est une assemblée ouverte, les actionnaires qui n'ont pas encore voté pourront le faire en ligne pendant l'assemblée. Cependant, nous encourageons tous les actionnaires à soumettre leur vote bien avant la date de l'assemblée, en choisissant l'une des options suivantes : 1. Les actionnaires peuvent télécharger une copie du formulaire de vote par procuration sur le site www.novacyt.com/investors pour le remplir et le renvoyer à investor.relations@novacyt.com jusqu'à 23h59 (heure de Paris) / 22h59 (heure de Londres) le dimanche 17 juillet 2022. Tous les envois doivent comporter une signature électronique et être accompagnés d'une preuve de détention d'actions, tel qu'un certificat d'actions ou une déclaration de détention. 2. Les actionnaires peuvent voter en ligne jusqu'à 14 heures (heure de Londres) /15 heures (heure de Paris) le mardi 19 juillet 2022 en utilisant le portail Votaccess http://www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu si les titres détenus sur Euronext Growth sont enregistrés auprès de l'une des banques suivantes : CIC, Natixis, Société Générale, Caceis, Crédit Agricole, BP2S, BNP Retail, Bourse Direct, ODDO, Rothschild Martin Maurel, Procapital, Citibank, Deutsche Bank ou JP Morgan. Le deuxième avis de convocation de l'AGA sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et envoyé aux actionnaires nominatifs le vendredi 24 juin 2022. - Fin - Contacts Novacyt SA David Allmond, Chief Executive Officer James McCarthy, Chief Financial Officer +44 (0)1276 600081 SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Broker) Matthew Johnson / Charlie Bouverat (Corporate Finance) Vadim Alexandre / Rob Rees (Corporate Broking) +44 (0)20 3470 0470 Numis Securities Limited (Joint Broker) Freddie Barnfield / James Black / Duncan Monteith +44 (0)20 7260 1000 Allegra Finance (French Listing Sponsor) Rémi Durgetto / Yannick Petit +33 (1) 42 22 10 10 r.durgetto@allegrafinance.com; y.petit@allegrafinance.com FTI Consulting (International) Victoria Foster Mitchell / Alex Shaw +44 (0)20 3727 1000 victoria.fostermitchell@fticonsulting.com / Alex.Shaw@fticonsulting.com FTI Consulting (France) Arnaud de Cheffontaines +33 (0)147 03 69 48 arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com About Novacyt Group The Novacyt Group is an international diagnostics business generating an increasing portfolio of in vitro and molecular diagnostic tests. Its core strengths lie in diagnostics product development, commercialisation, contract design and manufacturing. The Company supplies an extensive range of high-quality assays and reagents worldwide. The Group directly serves microbiology, haematology and serology markets as do its global partners, which include major corporates. For more information, please refer to the website: www.novacyt.com

