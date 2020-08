Novacyt : Avis de convocation à l'Assemblée générale des actionnaires

Avis de convocation à l'Assemblée générale des actionnaires

Novacyt S.A.

(« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »)

Avis de convocation à l'Assemblée générale des actionnaires

Paris, France et Camberley, Royaume-Uni - 19 août 2020 -Novacyt (ALTERNEXT : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce que son Assemblée Générale Annuelle (AGA) se tiendra à huis clos à 14h00 (heure de Paris) /13h00 (heure de Londres) le mardi 29 septembre 2020. L'AGA comprend à la fois l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE).

Conformément aux mesures de précaution mises en place par le gouvernement français en raison de la pandémie de COVID-19, et la santé et la sécurité de ses actionnaires et employés étant une priorité, l'AGA se tiendra sans la présence des actionnaires.

L'avis de convocation à l'AGA et un formulaire de procuration seront envoyés aux actionnaires dans la semaine du 7 septembre 2020 et seront également disponibles sur le site web de la société à cette occasion. Les actionnaires sont vivement encouragés à soumettre leurs votes par procuration soit par courrier ou par mail, ou encore à voter par voie électronique, conformément aux instructions figurant dans l'avis de convocation.

Les actionnaires pourront suivre la retransmission en direct de l'AGA, dont les modalités seront indiquées dans l'avis de convocation. Après l'AGA, un enregistrement de l'assemblée sera disponible sur le site web de la société à l'adresse www.novacyt.com.

Contacts

Novacyt SA

Graham Mullis, Chief Executive Officer

Anthony Dyer, Chief Financial Officer

+44 (0)1276 600081

SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Broker)

Matthew Johnson / Charlie Bouverat (Corporate Finance)

Vadim Alexandre / Rob Rees (Corporate Broking)

+44 (0)20 3470 0470

FTI Consulting (International)

Victoria Foster Mitchell / Mary Whittow

+44 (0)20 3727 1000

victoria.fostermitchell@fticonsulting.com / mary.whittow@fticonsulting.com

FTI Consulting (France)

Arnaud de Cheffontaines

+33 (0)147 03 69 47

arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com