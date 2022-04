Novacyt : Avis sur les résultats de l'exercice 2021 et présentation aux investisseurs

Avis sur les résultats de l'exercice 2021 et présentation aux investisseurs

Novacyt S.A. (« Novacyt » ou la « Société » ou le « Groupe ») Avis sur les résultats de l'exercice 2021 et présentation aux investisseurs Paris, France et Camberley, Royaume-Uni - 20 avril 2022 - Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce qu'elle présentera ses résultats financiers audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 le jeudi 28 avril 2022. Conférence en ligne pour les investisseurs Un séminaire en ligne destiné aux investisseurs et présenté par David Allmond, Directeur Général, et James McCarthy, Directeur Financier, aura lieu à 13 heures (heure de Paris) le jeudi 28 avril 2022. La conférence est ouverte à tous les investisseurs actuels et potentiels et consistera en une présentation suivie d'une session de questions-réponses, organisée sur la plateforme Investor Meet Company. Les questions peuvent être soumises avant l'événement via votre tableau de bord Investor Meet Company jusqu'à 9 heures la veille de la réunion ou à tout moment pendant la présentation en direct. Un sous-titrage automatique en français sera disponible tout au long de la présentation. Les investisseurs peuvent s'inscrire gratuitement à Investor Meet Company et ajouter de rencontrer NOVACYT S.A. via : https://www.investormeetcompany.com/novacyt-sa/register-investor Les investisseurs qui suivent déjà NOVACYT S.A. sur la plateforme Investor Meet Company seront automatiquement invités. - Fin - Contacts Novacyt SA David Allmond, Chief Executive Officer James McCarthy, Chief Financial Officer +44 (0)1276 600081 SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Broker) Matthew Johnson / Charlie Bouverat (Corporate Finance) Vadim Alexandre / Rob Rees (Corporate Broking) +44 (0)20 3470 0470 Numis Securities Limited (Joint Broker) Freddie Barnfield / James Black +44 (0)20 7260 1000 Allegra Finance (French Listing Sponsor) Rémi Durgetto / Yannick Petit +33 (1) 42 22 10 10 r.durgetto@allegrafinance.com; y.petit@allegrafinance.com FTI Consulting (International) Victoria Foster Mitchell / Alex Shaw +44 (0)20 3727 1000 victoria.fostermitchell@fticonsulting.com / Alex.Shaw@fticonsulting.com / Novacyt.group@fticonsulting.com FTI Consulting (France) Arnaud de Cheffontaines +33 (0)147 03 69 48 arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com A propos de Novacyt Group Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, le développement et la fabrication pour tiers. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme de tests et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grands acteurs du secteur. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com