Le 31 octobre 2023, Novacyt a cédé deux entités non commerciales, Cambridge Genomics Corporation et Yourgene Biosciences Co. Ltd, toutes deux basées à Taïwan.

Les domaines dans lesquels les hypothèses et les estimations sont significatives par rapport à l'information financière sont l'évaluation du goodwill (voir note 15), la valeur comptable et la durée de vie utile des autres immobilisations incorporelles (voir note 16), les impôts différés (voir note 19), les créances commerciales (voir note 21) et les provisions pour risques et autres provisions liées aux activités d'exploitation (voir note 28).

Novacyt est une société internationale de diagnostic moléculaire qui propose un large portefeuille de technologies et de services intégrés, principalement axés sur la médecine génomique. La société développe, fabrique et commercialise une gamme de tests moléculaires et d'instruments qui offre des processus et des services intégrés de bout en bout, de l'échantillon au résultat. Ses clients sont présents dans de nombreux secteurs d'activité, notamment la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Son siège social est situé 13 Avenue Morane Saulnier - 78140 Vélizy Villacoublay.

