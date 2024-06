03 Juin

Paris, France, Eastleigh et Manchester, Royaume-Uni - 6 juin 2024 - Novacyt S.A. (EURONEXT GROWTH: ALNOV; AIM: NCYT), société internationale de diagnostic moléculaire disposant d'un large portefeuille de technologies et de services intégrés, tiendra son assemblée générale annuelle (l' »Assemblée ») le Mercredi, 26 juin 2024 à 14 heures (heure de Paris) / 13 heures (heure de Londres) exclusivement par visioconférence. Comme chaque année, et conformément au droit français des sociétés, l'Assemblée sera composée de résolutions ordinaires et extraordinaires. Tous les documents peuvent être consultés à l'adresse suivante https://novacyt.com/fr/investors/.

Les actionnaires sont vivement encouragés à soumettre leur vote par avance, conformément aux instructions figurant dans l'avis de convocation à l'Assemblée.

En conformité avec la loi française, pour que les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires atteignent le quorum sur première convocation, des actionnaires représentant au moins 20% du capital et des droits de vote (pour l'assemblée générale ordinaire) et des actionnaires représentant au moins 25% du capital et des droits de vote (pour l'assemblée générale extraordinaire), devront être présents ou représentés ou encore avoir voté à l'avance dans les conditions visées ci-dessous.

Les actionnaires pourront voter avant l'Assemblée en :

Téléchargeant un exemplaire du formulaire de vote par procuration sur le site https://novacyt.com/fr/investors/ , le remplir et le renvoyer (accompagné d'une preuve de leur détention d'actions, sous la forme d'un certificat d'actions (attestation)), soit par voie postale à l'adresse suivante : 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09, soit par voie électronique à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr, ou investor.relations@novacyt.com , au plus tard le 24 juin 2024 inclus.

Les actionnaires peuvent s'inscrire à l'Assemblée et accéder à la réunion en ligne en se rendant à l'adresse suivante https://reg.lumiengage.com/novacyt-sa-agm-2024/novacytagm2024/Site/Register. Les inscriptions devront être accompagnées d'une preuve de détention d'actions.

Après avoir effectué l'enregistrement et fourni la preuve de leur participation, les actionnaires pourront assister virtuellement à l'Assemblée et voter en ligne pendant l'Assemblée s'ils le souhaitent, à condition qu'une preuve formelle de leur actionnariat ait été fournie avant l'assemblée.

Les actionnaires qui ont déjà voté (par le biais d'une procuration, via l'intermédiaire d'un courtier, d'un mandataire, d'une banque, d'un intermédiaire habilité ou le portail Votaccess ou Broadridge ProxyVote) seront autorisés à assister à l'Assemblée mais ne pourront pas voter deux fois.

À propos du Groupe Novacyt (www.novacyt.com)

Novacyt est une société internationale de diagnostic moléculaire qui propose un large portefeuille de technologies et de services intégrés, principalement axés sur la médecine génomique. La société développe, fabrique et commercialise une gamme d'analyses moléculaires et d'instruments fournissant des flux de travail et des services qui proposent des solutions de bout en bout transparentes, de l'échantillon au résultat, dans plusieurs secteurs, notamment la santé humaine, la santé animale et l'environnement.

La société est scindée en trois secteurs d'activité :

Clinique

Un large portefeuille de produits, de flux de travail et de services de diagnostic clinique in vitro humain axé sur trois domaines thérapeutiques :

• Santé reproductive : NIPT, fibrose kystique et autres tests rapides d'aneuploïdie

• Médecine de précision : Test de génotypage DPYD

• Maladies infectieuses : Winterplex, panel PCR multiplex pour les infections respiratoires hivernales

Instrumentation

Portefeuille de plateformes de préparation d'échantillons d'ADN à sélection de taille de nouvelle génération et de machines PCR rapides, comprenant :

• Technologie Ranger® : technologie automatisée de préparation d'échantillons d'ADN et d'enrichissement des cibles

• MyGo : instruments de PCR quantitative en temps réel (qPCR)

Utilisation à des fins de recherche uniquement

Gamme de services destinés au l'industrie des sciences de la vie :

• Conception, fabrication et fourniture de tests qPCR et de flux de travail haute performance pour une utilisation dans les domaines de la santé humaine, de l'agriculture, de la médecine vétérinaire et de l'environnement, afin de soutenir les organisations de santé mondiales et l'industrie de la recherche

• Services de recherche pharmaceutique : séquençage du génome entier (WGS) / séquençage de l'exome entier (WES)

Le siège de Novacyt se situe à Vélizy-Villacoublay en France. La société possède des bureaux au Royaume-Uni (à Stokesley, Eastleigh et Manchester), à Taipei, à Singapour, aux États-Unis et au Canada, et elle est présente dans plus de 65 pays. La société est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (« NCYT ») et sur le marché Euronext Growth de la Bourse de Paris (« ALNOV »).

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web : www.novacyt.com

