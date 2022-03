Novacyt : Participations des Administrateurs / Personnes étroitement liées

Participations des Administrateurs / Personnes étroitement liées

Paris, France et Camberley, Royaume-Uni - 18 mars 2022 - Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce avoir été informé, le 18 mars 2022, de l'achat par Jean-Pierre Crinelli, un administrateur non exécutif de Novacyt, de 3 208 actions ordinaires de la Société au prix de 2,41 € par action. Suite à cette transaction, M. Crinelli détient 33 981 actions ordinaires représentant 0,05% du capital social émis de la Société. De plus, la Société a été informée que Sylvie Dugat, une personne étroitement liée (PEL) à Jean-Pierre Crinelli, a acquis 5 800 actions ordinaires de la Société au prix de 2,58 € par action. Notification et déclaration publique des opérations par les personnes exerçant des responsabilités de direction (PERD) et des personnes qui leur sont étroitement liées (PEL) 1. Détails sur la personne exerçant des responsabilités de direction (PERD) / personne étroitement liée (PEL) a) Nom Jean-Pierre Crinelli, Administrateur non exécutif 2. Motif de la déclaration a) Position / statut Voir 1 (a) - qualifié de PERD de la Société b) Déclaration initiale / modification Déclaration initiale 3. Informations sur l'émetteur, le participant au marché des quotas d'émission, la plate-forme d'enchères, le commissaire-priseur ou le contrôleur des enchères a) Nom Novacyt S.A. b) LEI 213800BWAC2BF295EG28 4. Détails de la (des) opération(s) : section à répéter pour (i) chaque type d'instrument ; (ii) chaque type de transaction ; (iii) chaque date ; et (iv) chaque place sur laquelle ces transactions ont été effectuées a) Description de l'instrument financier, type d'instrument Actions ordinaires d'une valeur nominale de 1/15 € chacune Code d'identification FR0010397232 b) Nature de l'opération Acquisition d'actions ordinaires c) Prix et volume(s) Prix Volume 2,41€ 3 208 d) Informations agrégées : · Volume agrégé · Prix Prix Volume 2,41€ 3 208 e) Date de l'opération 18 mars 2022 f) Place de l'opération Euronext 1. Détails sur la personne exerçant des responsabilités de direction (PERD) / personne étroitement liée (PEL) a) Nom Sylvie Dugat 2. Motif de la déclaration a) Position / statut PEL à Jean-Pierre Crinelli (PERD) b) Déclaration initiale / modification Déclaration initiale 3. Informations sur l'émetteur, le participant au marché des quotas d'émission, la plate-forme d'enchères, le commissaire-priseur ou le contrôleur des enchères a) Nom Novacyt S.A. b) LEI 213800BWAC2BF295EG28 4. Détails de la (des) opération(s) : section à répéter pour (i) chaque type d'instrument ; (ii) chaque type de transaction ; (iii) chaque date ; et (iv) chaque place sur laquelle ces transactions ont été effectuées a) Description de l'instrument financier, type d'instrument Actions ordinaires d'une valeur nominale de 1/15 € chacune Code d'identification FR0010397232 b) Nature de l'opération Acquisition d'actions ordinaires c) Prix et volume(s) Prix Volume 2,58€ 5 800 d) Informations agrégées : · Volume agrégé · Prix Prix Volume 2,58€ 5 800 e) Date de l'opération 15 mars 2022 f) Place de l'opération Euronext - Fin - Contacts Novacyt SA David Allmond, Chief Executive Officer James McCarthy, Chief Financial Officer +44 (0)1276 600081 SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Broker) Matthew Johnson / Charlie Bouverat (Corporate Finance) Vadim Alexandre / Rob Rees (Corporate Broking) +44 (0)20 3470 0470 Numis Securities Limited (Joint Broker) Freddie Barnfield / James Black +44 (0)20 7260 1000 Allegra Finance (French Listing Sponsor) Rémi Durgetto / Yannick Petit +33 (1) 42 22 10 10 r.durgetto@allegrafinance.com/ y.petit@allegrafinance.com FTI Consulting (International) Victoria Foster Mitchell / Alex Shaw +44 (0)20 3727 1000 victoria.fostermitchell@fticonsulting.com / Alex.Shaw@fticonsulting.com / Novacyt.group@fticonsulting.com FTI Consulting (France) Arnaud de Cheffontaines +33 (0)147 03 69 48 arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com A propos de Novacyt Group Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, le développement et la fabrication pour tiers. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme de tests et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grands acteurs du secteur. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

