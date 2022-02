Novacyt : Plan d'intéressement à long terme

Plan d'intéressement à long terme

Attribution d'actions liées à la performance 2022 Paris, France et Camberley, Royaume-Uni - 4 février 2022 - Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce le lancement d'un nouveau programme d'attribution d'actions de performance pour les cadres dirigeants dans le cadre de son nouveau plan d'intéressement à long terme ("LTIP"). Ce nouveau LTIP remplace le précédent programme d'attribution d'actions gratuites qui a pris fin en novembre 2020. Le Conseil d'administration a pris conseil auprès d'un organisme externe afin d'élaborer un plan d'intéressement à long terme qui soit conforme à celui de sociétés comparables et qui soit également compétitif afin d'attirer et de retenir les meilleurs talents du Groupe. Les actionnaires ont approuvé l'émission d'options sur de nouvelles actions ordinaires de 1/15 € chacune de la Société aux employés lors de l'assemblée générale annuelle de la Société tenue le 18 octobre 2021. Selon les termes du LTIP, le Conseil déterminera le pourcentage d'attribution pour chaque cadre qualifié chaque année. Le Conseil peut, à son entière discrétion, décider de réduire le nombre total d'actions détenues dans le cadre d'une attribution et/ou chercher à récupérer auprès d'un participant des actions et/ou des fonds qui ont déjà été acquis, payés et/ou acquis lors de l'exercice d'une option. Attribution d'actions liées à la performance 2022 Les primes en actions liées à la performance 2022 (structurées comme des options à coût nul1) s'appliqueront uniquement à l'équipe de direction, qui comprend actuellement sept membres. Les actions de performance seront acquises ("Vest") après trois exercices financiers (la "période de performance"), sous réserve que le Groupe atteigne les conditions de croissance du rendement total pour les actionnaires ("TSR") comme suit : Croissance du rendement total pour les actionnaires ("TSR") Pourcentage de la prime qui peut être acquis Moins de 10 % par an Nul Égale à 10% par an 25% Supérieure à 10 % par an mais inférieure à 30 % par an Au prorata entre 25% et 100% sur une base linéaire Supérieure ou égale à 30% par an 100% Le calcul du taux de rendement total pour les actionnaires est basé sur le cours de clôture moyen des actions de la Société en décembre 2021, soit 3,54 £. Ce prix sera ensuite comparé au cours équivalent en décembre 2024. Indépendamment de la mesure dans laquelle la condition de croissance du taux de rendement total pour les actionnaires (TSR) a été satisfaite, les attributions d'actions liées à la performance ne seront pas acquises à moins que le Conseil, à son entière discrétion et en agissant de manière juste et raisonnable, ne détermine que la performance financière sous-jacente de la Société au cours de la période de performance a été satisfaisante. À ces fins, le Conseil peut prendre en compte et considérer toute information, tout indicateur de performance clé, tout événement ou toute circonstance qu'il juge approprié. Une fois acquise, une attribution d'actions liées à la performance peut normalement être exercée jusqu'au dixième anniversaire de la date d'attribution (3 février 2022 pour l'attribution). Le Directeur Général et le Directeur Financier seront tenus de conserver 50 % des actions acquises, ou tout autre pourcentage déterminé par le Conseil le cas échéant, (moins les actions vendues pour payer toute obligation fiscale) pendant une période minimale d'un an après la date d'acquisition. Les attributions d'actions liées à la performance allouées à l'équipe de direction, qui représentent 1,41% du capital social émis actuel, sont les suivantes : Liste des membres Attribution dans le cadre du plan d'intéressement à long terme Nombre d'actions David Allmond Directeur Général * 358 262 James McCarthy Directeur Financier * 228 333 Guillermo Raimondo Directeur commercial 128 161 David Franks Directeur des Ressources Humaines 83 968 Bryan Close Directeur des Opérations 83 968 Paul Oladimeji Directeur de la R&D du Groupe 57 452 Navin Nauth-Misir Directeur de la qualité et des affaires réglementaires du Groupe 58 335 Total 998 479 * David Allmond et James McCarthy sont membres du Conseil d'administration de Novacyt. "option à coût nul" : droit d'acquérir un nombre déterminé d'actions à un prix d'exercice nul par action conformément aux règles, régi par les articles L-225-197-1 et suivants du Code de commerce français (actions gratuites) - Fin - 1. Détails sur la personne exerçant des responsabilités dirigeantes / personne étroitement liée a) Nom 1. David Allmond 2. James McCarthy 3. Guillermo Raimondo 4. David Franks 5. Bryan Close 6. Paul Oladimeji 7. Navin Nauth-Misir 2. Motif de la déclaration a) Position / statut 1. Directeur Général * 2. Directeur Financier * 3. Directeur commercial 4. Directeur des Ressources Humaines 5. Directeur des Opérations 6. Directeur de la R&D du Groupe 7. Directeur de la qualité et des affaires réglementaires du Groupe b) Déclaration initiale / modification Déclaration initiale 3. Informations sur l'émetteur, le participant au marché des quotas d'émission, la plate-forme d'enchères, le commissaire-priseur ou le contrôleur des enchères a) Nom Novacyt S.A. b) LEI 213800BWAC2BF295EG28 4. Détails de la (des) opération(s) : section à répéter pour (i) chaque type d'instrument ; (ii) chaque type de transaction ; (iii) chaque date ; et (iv) chaque place sur laquelle ces transactions ont été effectuées a) Description de l'instrument financier, type d'instrument Actions ordinaires d'une valeur nominale de 1/15 € chacune Code d'identification FR0010397232 b) Nature de l'opération Actions de performance 2022 attribuées dans le cadre du plan d'intéressement à long terme ("LTIP"). c) Prix et volume(s) Prix Volume 1. Nul 358 262 2. Nul 228 333 3. Nul 128 161 4. Nul 83 968 5. Nul 83 968 6. Nul 57 452 7. Nul 58 335 d) Informations agrégées : · Volume agrégé · Prix Prix Volume 1. Nul 358 262 2. Nul 228 333 3. Nul 128 161 4. Nul 83 968 5. Nul 83 968 6. Nul 57 452 7. Nul 58 335 e) Date de l'opération 3 février2022 f) Place de l'opération Hors marché Contacts Novacyt SA David Allmond, Chief Executive Officer James McCarthy, Chief Financial Officer +44 (0)1276 600081 SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Broker) Matthew Johnson / Charlie Bouverat (Corporate Finance) Vadim Alexandre / Rob Rees (Corporate Broking) +44 (0)20 3470 0470 Numis Securities Limited (Joint Broker) Freddie Barnfield / James Black +44 (0)20 7260 1000 Allegra Finance (French Listing Sponsor) Rémi Durgetto / Yannick Petit +33 (1) 42 22 10 10 r.durgetto@allegrafinance.com/ y.petit@allegrafinance.com FTI Consulting (International) Victoria Foster Mitchell / Alex Shaw +44 (0)20 3727 1000 victoria.fostermitchell@fticonsulting.com / Alex.Shaw@fticonsulting.com / Novacyt.group@fticonsulting.com FTI Consulting (France) Arnaud de Cheffontaines +33 (0)147 03 69 48 arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com A propos de Novacyt Group Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, le développement et la fabrication pour tiers. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme de tests et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grands acteurs du secteur. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

