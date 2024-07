Rapport semestriel d'activité - correctif

La modification suivante a été apportée au communiqué "Rapport semestriel d'activité" publié le 25 juillet 2024 à 08.00 CEST.

Le terme "audité" a été remplacé par "non audité".

Toutes les autres informations restent inchangées.

Le texte amendé complet est présenté ci-dessous.

Novacyt S.A.

(« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »)

Rapport semestriel d'activité

Paris, France, Eastleigh et Manchester, Royaume-Uni - 25 juillet 2024 - Novacyt S.A. (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), une société internationale de diagnostic moléculaire disposant d'un large portefeuille de technologies et de services intégrés, annonce son Rapport semestriel d'activité non auditée pour l'exercice clos le 30 juin 2024.

Points forts sur le plan financier

· Selon les estimations, le chiffre d'affaires non audité du Groupe pour le premier semestre 2024 devrait s'élever à environ 10,3 millions de livres sterling (S1 2023* : 3,3 millions de livres sterling), dont environ 7,8 millions de livres sterling pour Yourgene Health (« Yourgene »).

o Le chiffre d'affaires pro forma du premier semestre 2023, hors ventes liées au COVID-19, s'élève à 11,4 millions de livres sterling.

· Croissance encourageante dans le domaine de la santé reproductive (augmentation de 34 % par rapport à 2023

selon les données pro forma) et des tests prénataux non invasifs (NIPT) (augmentation de 5 % par rapport à 2023 selon les données pro forma).

· La situation de trésorerie au 30 juin 2024 atteignait 32,9 millions de livres sterling (31 décembre 2023 : 44,1 millions de livres sterling), et le Groupe demeure exempt de dettes.

· Le Groupe est en passe de réaliser ses synergies d'acquisition cibles d'ici la fin de 2024, réduisant la base de coûts annuelle de 5,0 millions de livres sterling à la suite de l'acquisition de Yourgene, et les administrateurs pensent que d'autres économies sont également réalisables.

· Des frais de un règlement de 5,0 millions de livres sterling a été versé au ministère de la Santé et de la Protection Sociale (« DHSC ») début juillet (après la fin de la période).

· À la suite de l'accord conclu avec le DHSC et annoncé le 11 juin 2024, le groupe a soumis une demande de remboursement d'environ 12,2 millions de livres sterling de TVA payées à HMRC pour des factures DHSC qui ne seront désormais pas payées. La Société estime qu'elle a le droit de se faire rembourser la totalité de la TVA, mais il n'y a aucune garantie que la demande soit acceptée et le calendrier du remboursement n'est pas encore connu.

*Exclut tout chiffre d'affaires Yourgene antérieure à l'acquisition.

Progrès commerciaux

Clinique

Au cours de la période, la Société a connu une croissance de 34 % sur une base pro forma dans son activité de santé reproductive, en raison de la popularité toujours soutenue de son portefeuille de produits contre la mucoviscidose en Australie, à la suite d'un processus de remboursement à l'échelle nationale accordé par le gouvernement australien. La Société a également enregistré une croissance de 5 % de son portefeuille technologique NIPT, alors qu'un certain nombre d'anciens clients NIPT de Genomic Services ont mis en place des laboratoires internes et sont passés à des clients de technologies à marge plus élevée pour lesquels le Groupe fournit désormais sa gamme de flux de travail et de tests de diagnostic in vitro (« IVD ») NIPT.

Le Groupe reste concentré sur le renforcement de la notoriété de sa marque et maintient une présence significative lors des principaux événements commerciaux internationaux, ce qui a accru la génération de clients potentiels pour l'ensemble du portefeuille clinique. L'équipe a également organisé une formation pour 20 distributeurs dans les locaux de la société à Manchester afin de les informer sur le portefeuille élargi et de discuter de la stratégie tactique de croissance commerciale dans toutes les régions.

Instrumentation

La technologie Ranger® (« Ranger ») reste une partie importante de l'activité et la société continue d'évaluer de nouvelles opportunités dans de nouvelles applications humaines et non humaines. Certains achats d'instruments pour Ranger ont été décalés du S1 au S2, et le Groupe s'attend à ce que d'autres projets d'évaluation et de démonstration arrivent à maturité tout au long de 2024. En mai 2024, Yourgene a signé un accord de co-marketing avec Pacific Biosciences of California, Inc (« PacBio »), un leader dans le développement de solutions de séquençage de haute qualité et de grande précision disposant d'une clientèle mondiale, et les équipes mondiales de la société ont parrainé un série de réunions pour les utilisateurs de PacBio aux États-Unis et en Thaïlande, permettant à l'entreprise de présenter Ranger et d'établir des relations avec la clientèle de PacBio, ce qui a élargi le pipeline de ventes de Ranger.

RUO

En juin, Primer Design a lancé un processus de PCR en temps réel pour la détection rapide et sur place du norovirus présent sur les huîtres, une menace sérieuse et croissante pour les ostréiculteurs pour laquelle il n'existe aucun autre test disponible dans le commerce. Ce processus a été mis au point grâce aux commentaires des clients et fournit une solution simple et rentable pour identifier la contamination.

Mises à jour sur la réglementation et la R&D

En juin 2024, la Société a soumis son kit Yourgene Cystic Fibrosis Base à une évaluation dans le cadre de la réglementation sur le diagnostic in vitro ( « IVDR ») et est en ligne pour soumettre de futurs produits cliniques à l'approbation de l'IVDR.

En mai 2024, Yourgene a obtenu une licence de la Human Tissue Authority (« HTA »), permettant à son département Genomic Services de tester une plus large gamme d'échantillons de tissus, élargissant ainsi son offre de services.

Le Groupe a également commencé à déployer des mises à niveau sur site auprès de ses clients existants pour son processus IONA Nx NIPT, avec un certain nombre d'améliorations, notamment la possibilité d'analyser 96 échantillons à la fois au lieu de 48, donnant à IONA Nx un avantage concurrentiel supplémentaire sur le marché des tests NIPT.

Taïwan : derniers développements

Le Groupe est sur le point de céder les activités de ses laboratoires taïwanais. L'accord a été approuvé par le gouvernement taïwanais et devrait être conclu sous peu.

Lyn Rees, Directeur Général, a déclaré :« Nous avons réalisé des progrès constants au cours du premier semestre 2024, nos efforts étant axés sur le travail en tant qu'une seule entreprise, la réduction de notre base de coûts et la croissance à la suite de l'acquisition de Yourgene. L'accord conclu avec le DHSC a permis de se concentrer entièrement sur l'intégration et la croissance du business.

« Malgré des conditions commerciales difficiles au premier semestre, nous avons constaté une croissance encourageante dans les domaines de la santé reproductive et des technologies NIPT. Alors que nous nous concentrons sur la réduction de notre base de coûts, notre équipe de R&D développe également un portefeuille passionnant de nouveaux produits, que nous comptons mettre sur le marché au cours des 36 prochains mois. Moyennant un investissement stratégique, ce pipeline garantira que nous disposions d'un portefeuille de produits équilibré et passionnant qui réponde aux besoins spécialisés de notre clientèle mondiale et nous permette de nous lancer vers de nouvelles technologies et applications.

Cette annonce contient des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) 596/2014.

Personnes à contacter

Novacyt SA https://novacyt.com/investors Lyn Rees, Directeur général Via Walbrook RP Steve Gibson, Directeur financier

SP Angel Corporate Finance LLP (conseiller et courtier désigné) +44 (0)20 3470 0470 Matthew Johnson / Charlie Bouverat (financement d'entreprise)

Vadim Alexandre / Rob Rees (courtage d'entreprise) Deutsche Numis (courtier associé) +44 (0)20 7260 1000 Freddie Barnfield / Duncan Monteith / Michael Palser Allegra Finance (Sponsor de la liste en français)

Rémi Durgetto / Yannick Petit +33 (1) 42 22 10 10

r.durgetto@allegrafinance.com / y.petit@allegrafinance.com Walbrook PR (relations publiques financières et relations investisseurs financiers)

Stephanie Cuthbert / Paul McManus /

Phillip Marriage / Alice Woodings +44 (0)20 7933 8780 ou novacyt@walbrookpr.com

+44 (0)7796 794 663 / +44 (0)7980 541 893

+44 (0)7867 984 082 / +44 (0)7407 804 654

À propos du Groupe Novacyt ( www.novacyt.com )

Novacyt est une société internationale de diagnostic moléculaire qui propose un large portefeuille de technologies et de services intégrés, principalement axés sur la médecine génomique. La société développe, fabrique et commercialise une gamme d'analyses et d'instruments moléculaires fournissant des flux de travail et des services qui proposent des solutions de bout en bout transparentes, de l'échantillon au résultat, dans plusieurs secteurs, notamment la santé humaine, la santé animale et l'environnement.

La société est scindée en trois secteurs d'activité :

Clinique Un large portefeuille de produits, de flux de travail et de services de diagnostic clinique in vitro humain axé sur trois domaines thérapeutiques :

· Santé reproductive : NIPT, fibrose kystique et autres tests rapides d'aneuploïdie

· Médecine de précision : Test de génotypage DPYD

· Maladies infectieuses : Winterplex, panel PCR multiplex pour les infections respiratoires hivernales Instrumentation Portefeuille de plateformes de préparation d'échantillons d'ADN à sélection de taille de nouvelle génération et de machines PCR rapides, comprenant :

· Technologie Ranger® : technologie automatisée de préparation d'échantillons d'ADN et d'enrichissement des cibles

· MyGo : instruments de PCR quantitative en temps réel (qPCR) Utilisation à des fins de recherche uniquement Gamme de services destinés au secteur des sciences de la vie :

· Conception, fabrication et approvisionnement de tests qPCR et de flux de travail haute performance pour une utilisation dans les domaines de la santé humaine, de l'agriculture, de la médecine vétérinaire et de l'environnement, afin de soutenir les organisations mondiales de la santé et l'industrie de la recherche

· Services de recherche pharmaceutique : séquençage du génome entier (WGS) / séquençage de l'exome entier (WES)

Le siège de Novacyt se situe à Vélizy-Villacoublay en France. La société possède des bureaux au Royaume-Uni (à Stokesley, Eastleigh et Manchester), à Taipei, à Singapour, aux États-Unis et au Canada, et elle est présente dans plus de 65 pays. La société est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (« NCYT ») et sur le marché Euronext Growth de la Bourse de Paris (« ALNOV »).

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web : www.novacyt.com

