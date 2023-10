Personnes à contacter Novacyt SA +44 (0)23 8074 8830 James Wakefield, Président non exécutif James McCarthy, Directeur Général SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Broker) +44 (0)20 3470 0470 Matthew Johnson / Charlie Bouverat (financement d'entreprise) Vadim Alexandre / Rob Rees (courtage d'entreprise) Deutsche Numis (Joint Broker) +44 (0)20 7260 1000 Freddie Barnfield / Duncan Monteith / Michael Palser Allegra Finance (French Listing Sponsor) +33 (1) 42 22 10 10 Rémi Durgetto / Yannick Petit r.durgetto@allegrafinance.com/ y.petit@allegrafinance.com Walbrook PR (Financial PR & IR) +44 (0)20 7933 8780 Stephanie Cuthbert / Anna Dunphy / Phillip Marriage novacyt@walbrookpr.com

À propos de Novacyt Group

Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui propose un important portefeuille de tests de diagnostic in vitro et moléculaires pour un large éventail de maladies infectieuses, permettant ainsi des tests plus rapides, plus précis et plus accessibles pour améliorer les résultats des services de santé. La Société offre aux clients un flux de travail transparent de l'échantillon au résultat grâce à ses solutions et instruments intégrés et évolutifs. La Société est spécialisée dans la conception, la fabrication et la fourniture de kits de PCR en temps réel, de réactifs et d'une gamme complète d'instruments de laboratoire et de qPCR destinés à la recherche en biologie moléculaire et à l'usage clinique. Novacyt offre l'une des gammes de tests qPCR les plus variées et les plus complètes au monde, couvrant les tests humains, vétérinaires, de biodéfense, environnementaux, agricoles et alimentaires.

L'acquisition de Yourgene en septembre 2023 a permis de renforcer la complémentarité de l'entreprise avec des technologies et des services internationaux de technologie génomique, spécialisés dans la mise en œuvre de solutions de diagnostic et de dépistage moléculaires de précision dans les domaines de la procréation et de la médecine de précision. Le portefeuille de produits de diagnostic in vitro de Yourgene comprend des tests prénataux non invasifs (NIPT) pour la détection du syndrome de Down et d'autres troubles génétiques, des tests de dépistage de la mucoviscidose, des tests rapides invasifs d'aneuploïdie et des tests de génotypage DPYD. Yourgene travaille également en partenariat avec des leaders mondiaux de la technologie de l'ADN pour permettre à leur technologie Ranger® de fournir un enrichissement dynamique la cible.

Le siège social de Novacyt est situé à Vélizy en France et la Société possède des bureaux au Royaume-Uni à Stokesley, Eastleigh et Manchester. La Société possède également des bureaux à Taipei (cession en cours), à Singapour, aux États-Unis et au Canada. Elle est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (« NCYT ») et sur le marché Euronext Growth de la Bourse de Paris (« ALNOV »).

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web : www.novacyt.com