Novacyt : Résultats de l'année 2021 et point sur la stratégie de croissance

Novacyt S.A.

("Novacyt", la "Société" ou le "Groupe")

Résultats de l'année 2021 et point sur la stratégie de croissance

Chiffre d'affaires et EBITDA annuels en ligne avec les attentes du marché, malgré un marché des tests COVID-19 en pleine mutation

Tirer parti des capacités de base pour devenir un leader mondial du diagnostic clinique et atteindre un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions de livres sterling d'ici cinq ans.

Paris, France et Camberley, Royaume-Uni - 28 avril 2022 - Novacyt (EURONEXT

GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce ses résultats audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et fait le point sur sa stratégie de croissance.

David Allmond, Directeur général de Novacyt, déclare :

« En 2021, nous avons réalisé une performance financière conforme aux attentes du marché. Le Groupe a su s'adapter à l'évolution rapide du marché et se diversifier pour passer de la fourniture de services aux gouvernements dans le cadre des appels d'offres pour les tests COVID-19, au marché privé pour ces tests COVID-19 dans les voyages, le sport, le cinéma, les médias et les lieux de travail. Novacyt a vu sa réputation en matière d'innovation et de haute performance de ses technologies de diagnostic renforcée tout au long de la pandémie. Par ailleurs, la Société a établi une base solide de capacités de R&D, de fabrication, de réglementation et de commercialisation, soutenue par une position financière solide.

Par conséquent, Novacyt est bien positionnée pour la croissance future et la création de valeur et la Société a de beaux jours devant elle, alors que nous dépassons la pandémie actuelle et que nous poursuivons notre aventure pour devenir une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine du diagnostic clinique, axée sur les besoins non satisfaits en matière de maladies infectieuses. Pour y parvenir, notre équipe très talentueuse s'appuiera sur nos antécédents avérés en matière de réponse rapide aux épidémies, sur notre agilité pour répondre aux besoins d'une clientèle diversifiée et internationale et sur notre gamme de produits et services qui permettent de déployer des tests de précision en première ligne. »

Principaux éléments opérationnels

• Une diversification majeure a été menée à bien, passant de l'exécution de contrats gouvernementaux à un marché de tests pour le privé diversifié et dynamique, grâce à des lancements de produits pertinents (15 nouveaux tests) et des solutions innovantes de flux de travail (y compris VersaLab™).

• Renforcement de la fonction R&D tout en mettant l'accent sur le portefeuille post-COVID-19 et en assurant la conformité à la nouvelle réglementation sur le diagnostic in vitro (IVDR) en Europe à partir de mai 2022.

• Intégration terminée d'IT-IS International, suite à l'acquisition au quatrième trimestre 2020, qui a permis d'augmenter le développement de solutions de test de bout en bout.

• Consolidation de la position de Novacyt en tant que "premier intervenant mondial" avec de nouveaux contrats conclus avec l'OMS et l'UNICEF pour la fourniture de produits COVID-19. Contrats clés remportés auprès de clients majeurs : o Fournisseurs privés de tests, notamment dans les domaines du voyage, du sport, du cinéma, des médias et du lieu de travail. o Intégration dans l'accord-cadre national, qui a débouché sur un nouveau contrat de 4,7 millions de livres sterling avec le DHSC pour la fourniture de tests PROmate® COVID-19 au NHS.

• David Allmond a été nommé Directeur Général et l'équipe de direction et les opérations commerciales ont été renforcées pour soutenir la croissance future.

Principaux résultats financiers

En milliers £ 2021 Résultat opérationnel après éléments exceptionnels 2021 Eléments exceptionnels* 2021 Consol 2020 Consol Chiffre d'affaires 95 780 - 95 780 277 204 Marge brute Marge brute % 65 448 68% -35 770 N/A 29 678 31% 211 500 76% EBITDA 37 088 -35 770 1 318 176 145 EBITDA % 39% N/A 1% 64% Résultat opérationnel récurrents ** Résultat opérationnel 35 083 27 975 -35 770 -35 770 -687 -7 795 174 843 167 441 Résultat après impôt des activités poursuivies Résultat après impôt attribuable aux actionnaires de la société consolidante 19 246 -28 974 -28 974 -9 728 -9 728 132 423 132 423 19 246

*En raison du litige commercial en cours avec le DHSC, 35,8 millions de livres sterling de charges exceptionnelles ont été engagées en 2021 (2020 : néant), qui sont de nature ponctuelle. Les deux éléments les plus importants sont une provision pour stocks de 26,1 millions de livres sterling, résultant de l'achat par le Groupe de stocks pour répondre à des commandes futures attendues du DHSC qui ne se sont pas matérialisées, et la comptabilisation en charges de 6,9 millions de livres sterling de stocks livrés au DHSC qui n'ont pas été payés car ils font maintenant partie du litige contractuel en cours.

** 2021 La perte opérationnelle récurrente est présentée avant 7,1 millions de livres sterling de charges non récurrentes comme suit :

1. Une charge de dépréciation de 5,8 millions de livres sterling en relation avec le goodwill associé aux entreprises Produits Lab21 et IT-IS International.

2. 0,8 million de livres sterling de charges liées au litige contractuel en cours avec le DHSC.

3. 0,5 million de livres sterling de frais de restructuration.

• Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 95,8 millions de livres sterling en 2021, contre 277,2 millions de livres sterling en 2020, hors les 40,9 millions de livres sterling de chiffre d'affaires liées au DHSC en 2021 dans le cadre d'un litige contractuel, comme annoncé précédemment, conformément aux prévisions de la direction.

• Le chiffre d'affaires provenant des produits COVID-19 a représenté 86 % du chiffre d'affaires total en 2021, contre 95 % en 2020.

• Passage significatif en 2021 des grands contrats centralisés vers des tests indépendants, axés sur les laboratoires privés et les organisations non gouvernementales (ONG) : o Le chiffre d'affaires des laboratoires privés a augmenté de 98% par rapport à l'année précédente, passant de 28,3 millions de livres sterling à 55,9 millions de livres sterling, dont 10,5 millions de livres sterling de chiffre d'affaires provenant des ONG. o Les tests privés ont représenté 58% du chiffre d'affaires 2021 à 55,9 millions de livres sterling, contre 10% en 2020 à 28,3 millions de livres sterling. o Le Royaume-Uni représente 45% du chiffre d'affaires total en 2021 à 42,7 millions de livres sterling contre 79% en 2020 à 219,4 millions de livres.

• La trésorerie au 31 décembre 2021 s'élève à 101,7 millions de livres sterling, contre 91,8 millions de livres sterling au 31 décembre 2020, et le Groupe reste sans dette.

Faits importants postérieurs à la période de référence

• Approbations supplémentaires de produits dans le cadre du règlement 2021 de l'Agence britannique de sécurité sanitaire relatif aux dispositifs médicaux (approbations de dispositifs de test pour les coronavirus) (amendement) ("CTDA"), y compris le test PROmate® COVID-19 2G Real-Time PCR en février et le test PROmate® COVID-19 1G (q32) Real-Time PCR en avril. Le PROmate® COVID-19 1G (q16 et q32) reste dans le cadre national de microbiologie.

• Comme communiqué en janvier 2022, Novacyt a commencé une revue stratégique de ses activités Lab21 Healthcare et Microgen Bioproducts. A l'issue de cet examen, Novacyt propose d'abandonner ces deux activités. Il est prévu que la fermeture de ces activités soit neutre en termes de trésorerie en 2022.

• Le 30 mars 2022, Novacyt a obtenu un brevet essentiel concernant le gène ORF1a/b, qui donnera lieu à un crédit d'impôt sur les sociétés sur les bénéfices futurs et qui est antidaté à la date de soumission initiale du brevet en octobre 2020.

• Le 25 avril 2022, le Groupe a été informé que le DHSC avait émis une réclamation contre Primerdesign Ltd et Novacyt S.A. pour un montant de 134,6 millions de livres sterling en rapport avec ce second contrat d'approvisionnement, annoncé le 29 septembre 2020. Le montant de la réclamation correspond globalement au chiffre d'affaires contesté du quatrième trimestre 2020, comme annoncé précédemment par le Groupe.

Principaux éléments de la stratégie

• Priorité donnée aux marchés à forte croissance des maladies infectieuses, des infections respiratoires, des infections gastro-intestinales, des transplantations et des pathogènes transmis par les insectes.

• Tirer parti des avantages concurrentiels pour assurer une exécution efficace : o Solutions semi-automatiques d'instrumentation au chevet du patient pour les petits laboratoires o Expérience de développement multi-produits réussie



o Agilité en tant que premier intervenant avec des relations commerciales historiques avec des ONG clés.

• Utiliser le bilan pour accélérer et améliorer la stratégie globale : o Investir dans l'innovation de pointe à la fois dans les gammes de tests et dans l'instrumentation, comme le souligne le développement de CO-Prep™. o Accélérer le portefeuille de produits moléculaires non-COVID-19 par le biais de partenariats avec des distributeurs et des équipementiers. o Poursuivre activement les opérations de fusion et d'acquisition stratégiques afin d'accroître la taille et de diversifier les activités de Novacyt.

• Maximiser le portefeuille existant non-COVID-19 pour minimiser l'impact des délais de développement des nouveaux produits : o Relancer le portefeuille existant de recherche moléculaire à usage exclusivement de recherche (RUO) au S2 2022 et exploiter l'utilisation clinique par le biais de l'approbation réglementaire o Améliorer et recentrer le réseau de distributeurs et ajouter des ventes directes dans des pays ciblés. o Développer les ventes d'instruments IT-IS en utilisant la portée des canaux de distribution de Novacyt.

• Maintenir la position de fournisseur principal de diagnostics COVID-19 : o Utiliser l'expertise bio-informatique pour suivre l'évolution rapide du SARS-CoV-2 et soutenir l'innovation continue là où elle est nécessaire. o Développer des versions " sèches " de produits moléculaires clés pour permettre un transport à température ambiante et un stockage pratique sur les marchés en développement. o Lancement de produits phares de test de flux latéral (LFT) pour suivre l'évolution vers une plus grande prévalence des tests antigéniques.



Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l'article 7 du règlement (UE) 596/2014.

Contacts Novacyt SA

David Allmond, Chief Executive Officer James McCarthy, Chief Financial Officer +44 (0)1276 600081

SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Broker)

Matthew Johnson / Charlie Bouverat (Corporate Finance)

Vadim Alexandre / Rob Rees (Corporate Broking)

+44 (0)20 3470 0470

Numis Securities Limited (Joint Broker)

Freddie Barnfield / James Black / Duncan Monteith +44 (0)20 7260 1000

Allegra Finance (French Listing Sponsor)

Rémi Durgetto / Yannick Petit +33 (1) 42 22 10 10 r.durgetto@allegrafinance.com; y.petit@allegrafinance.com

FTI Consulting (International)

Victoria Foster Mitchell / Alex Shaw +44 (0)20 3727 1000 victoria.fostermitchell@fticonsulting.com / Alex.Shaw@fticonsulting.com

FTI Consulting (France)

Arnaud de Cheffontaines +33 (0)147 03 69 48 arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, le développement et la fabrication pour tiers. Le Groupe fournit une vaste gamme de tests et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grands acteurs du secteur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com