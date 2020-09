Novacyt : Résultats du premier semestre 2020

Résultats du premier semestre 2020

Novacyt S.A.

(« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »)

Résultats du premier semestre 2020

La dynamique du Groupe va se poursuivre et continuer de le transformer

Paris, France et Camberley, Royaume-Uni - 17 septembre 2020 -Novacyt (ALTERNEXT : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, publie ses résultats non audités pour le semestre clos le 30 juin 2020 et fait le point sur sa stratégie de croissance.

Faits marquants

Chiffre d'affaires de 72,4 millions d'euros et EBITDA de 49,4 millions d'euros au premier semestre 2020, grâce à la commercialisation des tests PCR COVID-19 leaders du marché qui transforment Novacyt

Trésorerie nette de 19,7 millions d'euros au 30 juin 2020, intégrant le remboursement intégral de la dette et des investissements significatifs de construction de stocks

Nouvelle stratégie mise en œuvre pour poursuivre la dynamique de croissance du Groupe et renforcer la performance en mettant davantage l'accent sur les diagnostics cliniques des maladies respiratoires et les transplantations

Le carnet de commandes des produits COVID-19 du Groupe indique que les performances du S2 2020 devraient être supérieures à celles du S1 2020

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, déclare :

« Novacyt s'est transformé au premier semestre 2020, avec une croissance de plus de 900% de notre chiffre d'affaires. Notre trésorerie, qui s'est considérablement renforcée, nous a permis de nous acquitter de toutes nos dettes. La position de leader du Groupe sur le marché des tests PCR pour la COVID-19 a permis d'accroître notre portefeuille clients et de renforcer la réputation de Novacyt comme société innovante et celle de la performance de ses produits, nous permettant ainsi de forger de nombreux partenariats stratégiques.

Sur cette base solide, Novacyt a accéléré sa stratégie renouvelée pour créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires, soutenue au cours des 12 à 18 prochains mois au moins, par le renforcement continu de sa position financière au moyen des flux de trésorerie opérationnels. Nous avons précisément identifié des opportunités de croissance à forte valeur ajoutée sur le marché des diagnostics où Novacyt peut tirer parti de sa position innovante pour développer de nouveaux produits de diagnostic in vitro. En outre, grâce aux nouvelles opportunités issues de la demande croissante de diagnostics et d'investissements de cette industrie, nous prévoyons d'augmenter encore notre chiffre d'affaires et notre rentabilité par des acquisitions ciblées et relutives. Nous pensons que le Groupe est bien positionné pour concrétiser son ambition de devenir un leader du marché des diagnostics cliniques pour les maladies respiratoires et les transplantations ».

Principaux résultats financiers

Croissance de plus de 900% du chiffre d'affaires consolidé non audité du Groupe pour atteindre 72,4 millions d'euros (7,2 millions d'euros au S1 2019)

Chiffre d'affaires de Primerdesign multiplié par plus de 20 fois pour atteindre 70,6 millions d'euros (3,3 millions d'euros au S1 2019) grâce au succès du portefeuille de produits COVID-19

La marge brute du Groupe s'est renforcée pour atteindre 83% à 60,3 millions d'euros, soit une augmentation de 20% par rapport au premier semestre 2019 (63%)

Primerdesign a maintenu sa forte marge brute, atteignant 85% au premier semestre 2020 (86% au premier semestre 2019), ce qui démontre une très bonne maîtrise des marges au fur et à mesure que l'entreprise se développe

EBITDA du Groupe de 49,4 millions d'euros (0,2 million d'euros au S1 2019)

Résultat opérationnel après éléments exceptionnels de 48,3 millions d'euros, contre une perte de 0,7 million d'euros au premier semestre 2019, grâce à la croissance des ventes de produits moléculaires

Résultat après impôt des activités poursuivies de 40,2 millions d'euros contre une perte de 1,2 million d'euros au premier semestre 2019

Trésorerie de 19,7 millions d'euros au 30 juin 2020, après le remboursement de l'ensemble de la dette de long terme et d'importants investissements en fonds de roulement pour assurer la continuité de l'approvisionnement et répondre à la demande de tests COVID-19.

Montants en k€ Semestre clos le 30 juin 2020 Semestre clos le 30 juin 2019 Chiffre d'affaires 72 374 7 223 Marge brute 60 265 4 580 Marge brute en % 83% 63% EBITDA 49 365 153 Résultat opérationnel avant éléments exceptionnels 48 672 -598 Résultat opérationnel après éléments exceptionnels 48 324 -664 Résultat après impôt des activités poursuivies 40 195 -1 208 Résultat des activités détenues en vue de leur vente - -786 Résultat après impôt attribuable aux actionnaires de la société consolidante 40 195 -1 994

Principaux éléments opérationnels

Développement rapide de nouveaux produits pour soutenir les laboratoires et les cliniciens dans la lutte contre la propagation de la COVID-19 Mise au point de l'un des premiers tests moléculaires pour la COVID-19, qui a reçu l'accréditation du marquage CE et l'autorisation d'utilisation d'urgence de la plupart des grandes autorités réglementaires, dont la Food and Drug Administration américaine et l'Organisation mondiale de la santé Lancement de trois nouveaux produits innovants (Exsig™ Direct, Exsig™ Mag et COVID-HT) pour aider les laboratoires à améliorer l'efficacité de leur flux de travail et contribuer à remédier à la pénurie de réactifs d'extraction observée dans la fabrication et la fourniture de réactifs au niveau mondial Lancement d'un dispositif de prélèvement salivaire pour faciliter le prélèvement d'échantillons par les patients, réduire les niveaux d'inconfort et fournir des données plus reproductibles que les autres types de prélèvement Mise au point, avec un partenaire, d'un test sérologique (anticorps) pour détecter les infections antérieures de COVID-19, dont le lancement est prévu au quatrième trimestre 2020

Renforcement significatif de l'organisation, dont un renforcement des capacités de production, de l'approvisionnement et des équipes commerciales avec le recrutement de nouveaux employés

Collaboration avec AstraZeneca, GSK et l'université de Cambridge pour soutenir l'effort de test de la COVID-19 au Royaume-Uni.

Obtention d'un contrat d'approvisionnement avec le ministère britannique de la santé et de l'aide sociale pour le test de la COVID-19 du Groupe.

Signature d'un certain nombre de nouveaux partenariats stratégiques importants, dont un accord de distribution aux États-Unis.

Le programme de surveillance du test de la COVID-19 du Groupe pour évaluer les différentes séquences virales du SRAS-CoV-2 continue de démontrer un niveau de détection de 100% sur plus de 64

000 séquences.

Faits marquants postérieurs à la clôture

Lancement d'un essai clinique sur 2 000 patients par l'université Queen Mary de Londres, en utilisant le système innovant de tests au chevet du patient du Groupe.

Lancement d'un panel de tests respiratoires (Winterplex™) pour diagnostiquer et distinguer la grippe A&B, le VRS et la COVID-19.

Lancement d'un test cible à deux gènes pour la COVID-19 afin de répondre à la demande des marchés qui utilisent cette méthode de test.

Stratégie

Nouvelle stratégie axée sur la croissance organique, la R&D et les acquisitions sur les marchés du diagnostic bactérien et viral des maladies respiratoires et des transplantations.

Investissements en R&D et les infrastructures commerciales pour la mise au point de nouveaux produits et la mise en place d'une force de vente directe sur les marchés clés des États-Unis et de l'Europe.

Acquisition ciblée de produits/technologies et d'entreprises afin de générer des revenus et des bénéfices supplémentaires pour compenser la baisse attendue du chiffre d'affaires en lien avec la COVID-19 et renforcer la position du Groupe pour devenir un leader sur le marché des diagnostics cliniques des maladies respiratoires et des transplantations.

Acquisition d'actifs spécifiques pour permettre à Novacyt d'étendre ses capacités fondamentales tout en maintenant des marges intéressantes Investissements dans le développement d'un nouveau portefeuille de propriété intellectuelle afin d'améliorer et de garantir la valeur future.

Perspectives

L'objectif à court terme de Novacyt est d'assurer une forte croissance organique du chiffre d'affaires de son activité principale, où la demande pour les produits du Groupe, que le Groupe attend en croissance au moins jusqu'au premier semestre 2021 tant que les tests de la COVID-19 se poursuivent. À moyen terme, Novacyt prévoit de tirer parti de sa réputation, de sa connaissance du marché et des relations développées pendant la crise de la COVID-19 pour commercialiser de nouveaux produits et étendre sa présence dans les diagnostics cliniques respiratoires et de transplantation, afin de répondre aux importants besoins non satisfaits du marché.

Le Management prévoit de compléter le portefeuille de produits du Groupe et d'étendre ses capacités en réalisant des fusions-acquisitions ciblées et relutive le temps venu.

Le Groupe confirme les prévisions annoncées le 13 juillet 2020 selon lesquelles, compte tenu de la visibilité des commandes, de l'extension des contrats et du lancement de nouveaux produits liés à la COVID-19, que le chiffre d'affaires du second semestre soit supérieur à celui du premier semestre et les marges soient au moins du même ordre. Le chiffre d'affaires annuel devrait dépasser 150 millions d'euros et l'EBITDA 100 millions d'euros. Le Groupe prévoit que ce taux de performance financière se prolongera jusqu'au premier semestre 2021. Le Management reste confiant et enthousiaste quant aux perspectives de l'entreprise, non seulement à court terme mais aussi à plus long terme.

Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l'Article 7 du règlement (UE) 596/2014

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

