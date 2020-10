Novacyt S.A.: Acquisition de IT-IS International Ltd

Une acquisition en ligne avec la stratégie, qui garantit la propriété intellectuelle clé pour les instruments de PCR rapide du Groupe et étend ses capacités de base et son offre de produits

Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce l'acquisition de 100% du capital de IT-IS International Ltd (IT-IS), une entreprise de développement et de fabrication d'instruments de diagnostic rentable, pour un montant initial en numéraire de 10,1 millions de livres sterling. IT-IS est le fabricant exclusif des instruments de réaction rapide en chaîne par polymérase (PCR) q16 et q32 de Novacyt.

Éléments clés

Cette opération renforce la nouvelle stratégie tel qu’annoncé le 17 septembre 2020 en garantissant la propriété intellectuelle des instruments de PCR rapide q16 et q32 de Novacyt, essentiels pour le dépistage de la COVID-19 auprès des patients en accroissant les capacités de production d'instruments de Novacyt en élargissant l'offre d'appareils PCR mobiles de Novacyt

Cette acquisition est rentable immédiatement, IT-IS ayant réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 millions de livres sterling et un résultat net de 0,8 million de livres sterling pour l'exercice 2019, avec un chiffre d'affaires qui devrait passer à 5 millions de livres sterling pour l'exercice 2020

Elle renforce la position de Novacyt pour répondre aux besoins d'un marché d'opportunité de croissance à plus long terme pour des tests rapides et au chevet du patient

Graham Mullis, Directeur Général de Novacyt, déclare :

« Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer l’acquisition d'IT-IS qui est d’une importance stratégique. Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles équipes qui rejoignent le groupe Novacyt. IT-IS s'est forgé une réputation d'expert dans le développement d'instruments PCR mobiles et rapides. Novacyt travaille avec IT-IS depuis plus de cinq ans avec la commercialisation des instruments q16 et q32. Au cours de cette période, IT-IS a prouvé la qualité, les performances et la fiabilité de sa plateforme mobile PCR. Cette acquisition garantit à Novacyt une position forte pour répondre à la demande croissante du marché en matière de tests rapides au chevet du patient de la COVID-19 ainsi que d'autres maladies infectieuses. »

Roderic Fuerst, Directeur général de IT-IS, commente :

« Nous sommes ravis de rejoindre un Groupe en pleine croissance tel que Novacyt. Notre collaboration depuis 2014 nous a permis de développer d'excellentes relations de travail avec l'équipe de Primer Design et de bien comprendre la nature complémentaire de nos activités respectives. Nous sommes impatients de mettre à profit notre expertise des instruments de diagnostic au sein du Groupe Novacyt pour créer une chaîne de production de diagnostic intégrée de classe mondiale. À court terme, notre mission claire est d'aider le Groupe Novacyt à fournir des équipements en quantité suffisante pour répondre aux besoins croissants des tests COVID-19 cet hiver. »

IT-IS - une entreprise de développement et de fabrication d'instruments de diagnostic rentable

IT-IS est une entreprise privée britannique de développement et de fabrication d'instruments de diagnostic, spécialisée dans le développement d'appareils PCR pour les industries des sciences de la vie et des tests alimentaires. Implantée à Stokesley, près de Middlesbrough, Elle a été fondée par Benjamin Webster, Roderic Fuerst et James Howellen en 2004. Elle a acquis une solide notoriété pour ses produits mobiles PCR de haute qualité et faciles à utiliser, vendus dans plus de 50 pays.

IT-IS a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 millions de livres sterling, avec une marge brute de 55% et un résultat net de 0,8 million de livres sterling pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. En six mois, au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires a augmenté de manière significative pour atteindre 5 millions de livres sterling en rythme annuel, avec une marge brute améliorée de 58% en raison des niveaux d'activité plus élevés liés à la pandémie de COVID-19. L'actif net d'IT-IS et les actifs commerciaux d'IT-IS Life Science (Ireland) Limited acquis, s'élevaient à 2,6 millions de livres sterling au 30 juin 2020.

Motifs de l'acquisition

L'acquisition d'IT-IS renforce la stratégie de Novacyt, tel qu'annoncé le 17 septembre 2020, en consolidant le portefeuille de propriété intellectuelle du Groupe afin d'améliorer et de garantir la valeur future. Cette acquisition accroit également ses capacités tout en maintenant un niveau de marge attractif. Cela signifie également que Novacyt est bien positionné pour enrichir son offre produit au chevet des patients grâce aux produits existants d’IT-IS et aux nouveaux développements de produits.

Grâce à cette acquisition, Novacyt deviendra un fabricant d'instruments et de réactifs pour les plateformes de diagnostic et augmentera considérablement la capacité de production d'IT-IS pour faire face à la demande attendue de ses instruments PCR q16 et q32. Grâce à l'augmentation du volume de production, le Groupe espère réduire les coûts de production et ainsi améliorer la marge brute de ses ventes d’instruments.

La pandémie de COVID-19 offre à Novacyt une opportunité significative de mettre en place des instruments de test mobiles rapides là où les capacités de test insuffisantes et les limites des tests en laboratoire poussent les services de santé à abandonner les grandes plateformes centralisées au profit de plateformes décentralisées plus flexibles. C'est ce que démontre le second contrat d'approvisionnement récemment annoncé par le Groupe avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales britannique. Au-delà de la COVID-19, le Management estime qu'il existe un véritable potentiel de repositionnement à long terme de la politique de dépistage décentralisé. Avec l'acquisition d'IT-IS, la société est bien placée pour répondre à cette tendance vers des tests rapides et décentralisés et offrir des opportunités de croissance supplémentaires.

Termes de l'acquisition

Selon les termes de l'acquisition, 10,1 millions de livres sterling en numéraire seront versés à la signature par le Groupe pour l’acquisition de la totalité du capital social d'IT-IS et pour les actifs commerciaux d'IT-IS Life Science (Ireland) Limited. Le montant initial de 10,1 millions de livres sterling sera réduit de 3,6 millions de livres sterling par la trésorerie inscrite au bilan d'IT-IS à l'issue de l'opération, ce qui portera le montant net en numéraire à 6,5 millions de livres sterling. En outre, un complément de prix pouvant atteindre 1,9 million de livres sterling en numéraire pourra être versé aux dirigeants d'IT-IS au cours des deux prochaines années sous réserve que certains objectifs de production soient atteints.

L'acquisition comprend les clients, les fournisseurs, les logiciels, les brevets, les marques, les contrats, les stocks, les dossiers techniques et le savoir-faire afin de concevoir, de produire, distribuer et commercialiser l'ensemble du portefeuille de produits de IT-IS. En plus des instruments q16 et q32, cela comprend les instruments sous les marques propres d'IT-IS, MyGo Mini et MyGo Pro.

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.

