Novacyt S.A. : Evolution de l'équipe de direction et proposition d'évolution du Conseil d'administration

Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT) (« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe »), spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce les nominations avec effet immédiat de James McCarthy au poste de Directeur financier (Chief Financial Officer, ou CFO) et d’Anthony Dyer à la nouvelle fonction de Directeur du développement (Chief Corporate Development Officer, ou CCDO).

M. McCarthy deviendra membre du Conseil d'administration du Groupe sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Annuelle. Anthony Dyer restera membre du Conseil d'administration jusqu'à l'élection de James McCarthy au Conseil d'administration.

James McCarthy a occupé un certain nombre de fonctions de premier plan au sein de grandes entreprises cotées en bourse et d’entreprises détenues par des fonds de capital-investissement. Il était récemment Directeur financier du groupe Flint, soutenu par des fonds de capital-investissement, dont le chiffre d'affaires s'élève à 2,5 milliards de dollars, qui emploie 7 900 personnes répartis sur 180 sites dans 40 pays. Auparavant, il a été Directeur financier de CHEP EMEA, une filiale de Brambles Plc, avant d'être promu Président de la division Europe. Brambles Plc est une entreprise australienne cotée à la Bourse australienne (ASX) avec une capitalisation boursière de 16 milliards de dollars australiens. M. McCarthy a suivi une formation de comptable chez Dairygold et a obtenu son diplôme de l'ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) en 1988 avant de travailler pour de nombreuses entreprises, dont Unilever et ICI Plc.

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, déclare : « Au nom du Conseil d'administration, je suis heureux d’accueillir James au poste de Directeur financier. Il rejoint Novacyt avec une forte expérience des fonctions financières acquises dans de très grandes entreprises reconnues. Son expérience considérable dans les domaines financiers, commerciaux et au sein de conseils d'administration sera précieuse pour Novacyt qui entame une nouvelle phase de croissance.

Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier personnellement Anthony pour le rôle clé qu'il a joué en contribuant à faire de Novacyt un leader dans le développement et la fabrication de diagnostics. Son nouveau rôle, qui est important, illustre la stratégie de croissance de la société qui comprend de possibles fusions et acquisitions ciblées pour compléter ses initiatives de croissance organique. Je me réjouis de travailler avec Anthony et James au sein d'une équipe de direction renforcée ».

Les informations requises par l'article 17 et le paragraphe (g) de l'Annexe 2 des règles de l'AIM pour les sociétés en ce qui concerne la nomination de James Martin McCarthy (54 ans) sont les suivantes :

Mandats actuels Mandats passés exercés au cours des cinq dernières années Energy Transition Forum Limited CHEP Israel Limited Focus4Value Limited Xeikon NV. XBC BV

M. McCarthy détient 10 000 actions ordinaires de la Société. Aucune autre information n'est requise conformément à l'Annexe 2(g) des règles de l'AIM.

À propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, la conception de contrats et la fabrication. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grandes entreprises.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

