Novacyt S.A. (« Novacyt », la « Société » ou le « Groupe ») : Les tests de diagnostic de la COVID-19 du Groupe restent en mesure de détecter toutes les souches répertoriées du virus

Novacyt (EURONEXT GROWTH: ALNOV; AIM: NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, annonce que suite à la découverte par le consortium scientifique britannique COVID-19 Genomics UK d'une nouvelle mutation du virus de la COVID-19, connue sous le nom de VUI-202012/01, le Groupe a effectué une analyse détaillée des mutations de cette nouvelle souche et de toutes les souches de la COVID-19 qui ont été répertoriées, afin d'évaluer pleinement la fiabilité de ses tests de diagnostic existants.

Les résultats de l'analyse in silico (à partir d’une simulation informatique) des mutations séquentielles montrent que le portefeuille de tests de diagnostic de la COVID-19 par réaction en chaîne par polymérase du Groupe, à un et deux gênes cibles, reste en mesure de détecter toutes les souches de la COVID-19 répertoriées avec le même niveau élevé de précision, y compris la souche VUI-202012/01.

Le Groupe constate que cette nouvelle souche du virus a également été identifiée dans d'autres pays, dont les Pays-Bas, le Danemark et l'Australie.

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, déclare :

« Les résultats obtenus confirment que nos tests restent fiables pour la détection de toutes les souches répertoriées de la COVID-19, y compris la dernière souche. Dans le cadre de notre dispositif de suivi, nous nous sommes engagés à analyser les gènes cibles sélectionnés de la COVID-19 par rapport aux nouvelles séquences virales répertoriées, afin de démontrer la précision et la performance constantes de nos tests. Nous travaillons également en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (Department of Health and Social Care ou DHSC) et le Service National de Santé britannique (NHS), alors que nous continuons à concentrer nos efforts sur le déploiement de nos tests dans les hôpitaux et les laboratoires à travers le Royaume-Uni ainsi qu’auprès de nos clients dans le monde entier. »

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire.

