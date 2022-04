bourse Accueil Zonebourse Actions France Euronext Paris Novacyt Actualités Synthèse ALNOV FR0010397232 NOVACYT (ALNOV) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 27/04 17:35:09 1.930 EUR -2.03% 08:02 NOVACYT S.A. ("NOVACYT", LA "SOCIÉTÉ" OU LE "GROUPE") : Résultats de l'année 2021 et point sur la stratégie de croissance BU 03:44 NOVACYT : Résultats de l'année 2021 et point sur la stratégie de croissance PU 26/04 NOVACYT : une réclamation du Royaume-Uni pèse sur le titre CF Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Révisions Dérivés Fonds Synthèse Toute l'actualité Reco analystes Autres langues Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Novacyt S.A. ("Novacyt", la "Société" ou le "Groupe") : Résultats de l'année 2021 et point sur la stratégie de croissance 28/04/2022 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Chiffre d'affaires et EBITDA annuels en ligne avec les attentes du marché, malgré un marché des tests COVID-19 en pleine mutation Tirer parti des capacités de base pour devenir un leader mondial du diagnostic clinique et atteindre un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions de livres sterling d'ici cinq ans. Regulatory News : Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce ses résultats audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et fait le point sur sa stratégie de croissance. David Allmond, Directeur général de Novacyt, déclare : « En 2021, nous avons réalisé une performance financière conforme aux attentes du marché. Le Groupe a su s'adapter à l'évolution rapide du marché et se diversifier pour passer de la fourniture de services aux gouvernements dans le cadre des appels d'offres pour les tests COVID-19, au marché privé pour ces tests COVID-19 dans les voyages, le sport, le cinéma, les médias et les lieux de travail. Novacyt a vu sa réputation en matière d'innovation et de haute performance de ses technologies de diagnostic renforcée tout au long de la pandémie. Par ailleurs, la Société a établi une base solide de capacités de R&D, de fabrication, de réglementation et de commercialisation, soutenue par une position financière solide. Par conséquent, Novacyt est bien positionnée pour la croissance future et la création de valeur et la Société a de beaux jours devant elle, alors que nous dépassons la pandémie actuelle et que nous poursuivons notre aventure pour devenir une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine du diagnostic clinique, axée sur les besoins non satisfaits en matière de maladies infectieuses. Pour y parvenir, notre équipe très talentueuse s'appuiera sur nos antécédents avérés en matière de réponse rapide aux épidémies, sur notre agilité pour répondre aux besoins d'une clientèle diversifiée et internationale et sur notre gamme de produits et services qui permettent de déployer des tests de précision en première ligne. » Principaux éléments opérationnels Une diversification majeure a été menée à bien, passant de l'exécution de contrats gouvernementaux à un marché de tests pour le privé diversifié et dynamique, grâce à des lancements de produits pertinents (15 nouveaux tests) et des solutions innovantes de flux de travail (y compris VersaLab™).

Renforcement de la fonction R&D tout en mettant l'accent sur le portefeuille post-COVID-19 et en assurant la conformité à la nouvelle réglementation sur le diagnostic in vitro (IVDR) en Europe à partir de mai 2022.

Intégration terminée d'IT-IS International, suite à l'acquisition au quatrième trimestre 2020, qui a permis d'augmenter le développement de solutions de test de bout en bout.

Consolidation de la position de Novacyt en tant que "premier intervenant mondial" avec de nouveaux contrats conclus avec l'OMS et l'UNICEF pour la fourniture de produits COVID-19. Contrats clés remportés auprès de clients majeurs : Fournisseurs privés de tests, notamment dans les domaines du voyage, du sport, du cinéma, des médias et du lieu de travail. Intégration dans l'accord-cadre national, qui a débouché sur un nouveau contrat de 4,7 millions de livres sterling avec le DHSC pour la fourniture de tests PROmate® COVID-19 au NHS.

David Allmond a été nommé Directeur Général et l'équipe de direction et les opérations commerciales ont été renforcées pour soutenir la croissance future. Principaux résultats financiers En milliers £ 2021 2021 2021 2020 Résultat

opérationnel

avant éléments

exceptionnels Eléments

exceptionnels* Consol Consol Chiffre d’affaires 95 780 - 95 780 277 204 Marge brute 65 448 -35 770 29 678 211 500 Marge brute % 68% N/A 31% 76% EBITDA 37 088 -35 770 1 318 176 145 EBITDA % 39% N/A 1% 64% Résultat opérationnel récurrents ** 35 083 -35 770 -687 174 843 Résultat opérationnel 27 975 -35 770 -7 795 167 441 Résultat après impôt des activités poursuivies 19 246 -28 974 -9 728 132 423 Résultat après impôt attribuable aux actionnaires de la société consolidante 19 246 -28 974 -9 728 132 423 *En raison du litige commercial en cours avec le DHSC, 35,8 millions de livres sterling de charges exceptionnelles ont été engagées en 2021 (2020 : néant), qui sont de nature ponctuelle. Les deux éléments les plus importants sont une provision pour stocks de 26,1 millions de livres sterling, résultant de l'achat par le Groupe de stocks pour répondre à des commandes futures attendues du DHSC qui ne se sont pas matérialisées, et la comptabilisation en charges de 6,9 millions de livres sterling de stocks livrés au DHSC qui n'ont pas été payés car ils font maintenant partie du litige contractuel en cours. ** 2021 La perte opérationnelle récurrente est présentée avant 7,1 millions de livres sterling de charges non récurrentes comme suit : Une charge de dépréciation de 5,8 millions de livres sterling en relation avec le goodwill associé aux entreprises Produits Lab21 et IT-IS International. 0,8 million de livres sterling de charges liées au litige contractuel en cours avec le DHSC. 0,5 million de livres sterling de frais de restructuration. Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 95,8 millions de livres sterling en 2021, contre 277,2 millions de livres sterling en 2020, hors les 40,9 millions de livres sterling de chiffre d'affaires liées au DHSC en 2021 dans le cadre d'un litige contractuel, comme annoncé précédemment, conformément aux prévisions de la direction.

Le chiffre d'affaires provenant des produits COVID-19 a représenté 86 % du chiffre d'affaires total en 2021, contre 95 % en 2020.

Passage significatif en 2021 des grands contrats centralisés vers des tests indépendants, axés sur les laboratoires privés et les organisations non gouvernementales (ONG) : Le chiffre d'affaires des laboratoires privés a augmenté de 98% par rapport à l'année précédente, passant de 28,3 millions de livres sterling à 55,9 millions de livres sterling, dont 10,5 millions de livres sterling de chiffre d’affaires provenant des ONG. Les tests privés ont représenté 58% du chiffre d’affaires 2021 à 55,9 millions de livres sterling, contre 10% en 2020 à 28,3 millions de livres sterling. Le Royaume-Uni représente 45% du chiffre d'affaires total en 2021 à 42,7 millions de livres sterling contre 79% en 2020 à 219,4 millions de livres.

La trésorerie au 31 décembre 2021 s'élève à 101,7 millions de livres sterling, contre 91,8 millions de livres sterling au 31 décembre 2020, et le Groupe reste sans dette. Faits importants postérieurs à la période de référence Approbations supplémentaires de produits dans le cadre du règlement 2021 de l'Agence britannique de sécurité sanitaire relatif aux dispositifs médicaux (approbations de dispositifs de test pour les coronavirus) (amendement) ("CTDA"), y compris le test PROmate® COVID-19 2G Real-Time PCR en février et le test PROmate® COVID-19 1G (q32) Real-Time PCR en avril. Le PROmate® COVID-19 1G (q16 et q32) reste dans le cadre national de microbiologie.

Comme communiqué en janvier 2022, Novacyt a commencé une revue stratégique de ses activités Lab21 Healthcare et Microgen Bioproducts. A l'issue de cet examen, Novacyt propose d'abandonner ces deux activités. Il est prévu que la fermeture de ces activités soit neutre en termes de trésorerie en 2022.

Le 30 mars 2022, Novacyt a obtenu un brevet essentiel concernant le gène ORF1a/b, qui donnera lieu à un crédit d'impôt sur les sociétés sur les bénéfices futurs et qui est antidaté à la date de soumission initiale du brevet en octobre 2020.

Le 25 avril 2022, le Groupe a été informé que le DHSC avait émis une réclamation contre Primerdesign Ltd et Novacyt S.A. pour un montant de 134,6 millions de livres sterling en rapport avec ce second contrat d’approvisionnement, annoncé le 29 septembre 2020. Le montant de la réclamation correspond globalement au chiffre d'affaires contesté du quatrième trimestre 2020, comme annoncé précédemment par le Groupe. Principaux éléments de la stratégie Priorité donnée aux marchés à forte croissance des maladies infectieuses, des infections respiratoires, des infections gastro-intestinales, des transplantations et des pathogènes transmis par les insectes.

Tirer parti des avantages concurrentiels pour assurer une exécution efficace : Solutions semi-automatiques d'instrumentation au chevet du patient pour les petits laboratoires Expérience de développement multi-produits réussie Agilité en tant que premier intervenant avec des relations commerciales historiques avec des ONG clés.

Utiliser le bilan pour accélérer et améliorer la stratégie globale : Investir dans l'innovation de pointe à la fois dans les gammes de tests et dans l'instrumentation, comme le souligne le développement de CO-Prep™. Accélérer le portefeuille de produits moléculaires non-COVID-19 par le biais de partenariats avec des distributeurs et des équipementiers. Poursuivre activement les opérations de fusion et d'acquisition stratégiques afin d'accroître la taille et de diversifier les activités de Novacyt.

Maximiser le portefeuille existant non-COVID-19 pour minimiser l'impact des délais de développement des nouveaux produits : Relancer le portefeuille existant de recherche moléculaire à usage exclusivement de recherche (RUO) au S2 2022 et exploiter l'utilisation clinique par le biais de l'approbation réglementaire Améliorer et recentrer le réseau de distributeurs et ajouter des ventes directes dans des pays ciblés. Développer les ventes d'instruments IT-IS en utilisant la portée des canaux de distribution de Novacyt.

Maintenir la position de fournisseur principal de diagnostics COVID-19 : Utiliser l'expertise bio-informatique pour suivre l'évolution rapide du SARS-CoV-2 et soutenir l'innovation continue là où elle est nécessaire. Développer des versions " sèches " de produits moléculaires clés pour permettre un transport à température ambiante et un stockage pratique sur les marchés en développement. Lancement de produits phares de test de flux latéral (LFT) pour suivre l'évolution vers une plus grande prévalence des tests antigéniques.

Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l'article 7 du règlement (UE) 596/2014. A propos de Novacyt Group Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, le développement et la fabrication pour tiers. Le Groupe fournit une vaste gamme de tests et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grands acteurs du secteur. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com Compte rendu du Directeur Général J'ai rejoint Novacyt à un moment passionnant. Ayant acquis une réputation pour l'innovation et la haute performance de ses technologies de diagnostic dans la communauté scientifique et clinique, Novacyt a pu répondre rapidement à la pandémie grâce au développement d'un portefeuille fiable de tests PCR COVID-19. La Société a établi une base solide de R&D, de fabrication, de capacités réglementaires et commerciales, ainsi qu'un portefeuille étendu, des antécédents d'innovation et une équipe exceptionnelle de personnes talentueuses. Ces atouts sont combinés à une position de trésorerie solide, pouvant être exploitée par effet de levier, dans le bilan. Par conséquent, la société est bien positionnée pour une croissance et une création de valeur futures. Je suis enthousiaste à l'idée de combiner ces capacités et ces atouts fondamentaux avec mon expérience et mon palmarès en matière de création d'entreprises mondiales dans le domaine de la santé, avec le soutien de l'équipe de direction experte de Novacyt, afin de faire la différence en matière de santé mondiale grâce au développement d'une entreprise mondiale de diagnostic clinique de premier plan dans le domaine des maladies infectieuses. Renforcer l'activité principale et l'équipe pour soutenir la croissance et l'innovation continues. Au cours de l'année 2021, nous avons fait preuve à la fois de flexibilité et d'agilité pour répondre rapidement aux besoins des clients en matière de tests COVID-19, en passant d'une base de contrats essentiellement gouvernementaux à l'approvisionnement d'un ensemble très diversifié de clients dans le secteur privé, en mettant l'accent sur les films et les médias, les événements, les tests pour les employés et les voyages. En proposant des solutions de tests moléculaires hautement sensibles, à débit moyen et évolutives, ainsi qu'un service client et un support technique exceptionnels, Novacyt se trouve en position de force pour poursuivre sa diversification au-delà de COVID-19. Comme nous l'avons souligné dans notre mise à jour de la stratégie en janvier 2022, Novacyt s'oriente vers le marché et le client, en se concentrant sur des solutions répondant à des besoins non satisfaits dans le domaine des maladies infectieuses. Le flux de travail intégré à proximité du patient que la Société a mis au point, avec ses instruments PCR q16 et q32 exclusifs et ses tests directs PCR faciles d’usage, a été encore amélioré avec la semi-automatisation à travers le lancement récent de CO-Prep™. Ce produit automatise la manipulation des liquides, réduisant ainsi le temps de manipulation et le risque de contamination tout en assurant une gestion robuste des échantillons afin de réduire le risque d'erreur humaine. Cette plateforme de flux de travail pourra, à l'avenir, être utilisée là où les solutions actuellement décentralisées de l'échantillon au résultat ne sont pas facilement évolutives, lentes et très coûteuses. En 2021, le Groupe continue de se diversifier ses sources de revenus au-delà du Royaume-Uni, avec plus de la moitié de son chiffre d’affaires provenant des marchés internationaux. Cette tendance devrait se poursuivre, car la société se concentre sur l'Europe, où le marquage CE s'applique à l'ensemble de l'Espace économique européen, en grande partie sans obstacles réglementaires supplémentaires, ainsi que sur les Amériques et l'Asie-Pacifique, où le réseau de distributeurs de Novacyt est affiné et amélioré. Avec la mise en œuvre imminente du règlement européen sur le diagnostic in vitro (IVDR) à la fin du mois de mai 2022, la Société est bien placée pour gérer cette complexité clinique et réglementaire accrue, là où d'autres organisations plus petites pourraient avoir des difficultés. On prévoit que ce changement constituera en fin de compte un avantage concurrentiel pour une entreprise de diagnostic clinique établie de taille moyenne, qui peut tirer parti d’opportunités avec une concurrence moindre. En plus de son portefeuille de diagnostics cliniques et d'instruments, Novacyt dispose d'un vaste portefeuille de sciences de la vie composé de produits à usage exclusif de recherche ("RUO") développés avant la pandémie. En 2021 et au début de 2022, le portefeuille a été rafraîchi et affiné afin de disposer d'amorces et de sondes actualisées pour cibler de manière fiable des agents pathogènes donnés. Le portefeuille sera relancé au cours du second semestre de 2022 afin de générer une croissance à court terme pour soutenir l'activité de base. Ce portefeuille constituera également un moteur d'innovation pour les futurs produits DIV destinés à la santé humaine. Pour soutenir la croissance du Groupe, l'équipe de direction a été réorganisée et renforcée et nous continuons à améliorer les capacités dans les domaines clés de l'entreprise, y compris la R&D, la réglementation, la fabrication et l'approvisionnement. Plus particulièrement, en 2021, la Société a investi de manière significative pour renforcer l'organisation commerciale, en recrutant des leaders commerciaux avec une expérience significative dans l'industrie du diagnostic pour mettre en œuvre la stratégie de croissance internationale. Tout en notant que la COVID-19 est toujours présente, et que nous continuons à offrir l'un des meilleurs portefeuilles de diagnostic du marché pour le SARS-CoV-2, permettant à nos clients de continuer à lutter contre le virus en première ligne, nous sommes enthousiasmés par l'avenir de Novacyt alors que nous faisons évoluer l'entreprise au-delà de la pandémie. Lab21 Healthcare et Microgen Bioproducts Comme cela a été communiqué en janvier 2022, le Groupe a entamé un examen stratégique de ses activités Lab21 Healthcare et Microgen Bioproducts, qui est maintenant terminé. Comme le souligne l'examen, les coûts associés à la mise à jour des portefeuilles existants dans ces secteurs pour se conformer aux réglementations relatives au diagnostic in vitro (IVDR) et à l'ISO sont prohibitifs par rapport aux possibilités de vente qu'ils présentent. Novacyt propose de cesser les deux activités, qui seront traitées comme abandonnées selon la norme IFRS 5 pour la comptabilité 2022. L'impact estimé de cette décision sur le chiffre d'affaires est d'environ 2,9 millions de livres sterling en 2022, avec une réduction de la marge brute de 1,45 millions de livres sterling qui devrait être entièrement compensée par des économies de coûts. Une charge de restructuration en numéraire d'environ 0,5 million de livres sterling est attendue, mais elle devrait être entièrement financée par les économies réalisées en cours d'année et la libération du fonds de roulement afin que la cessation des activités soit neutre en termes de trésorerie en 2022. Litige en cours avec le DHSC Comme indiqué précédemment, l'entreprise est toujours en litige avec le DHSC en ce qui concerne un contrat d'approvisionnement conclu au quatrième trimestre 2020, qui est maintenant devenu une réclamation légale. Les comptes de 2021 montrent la performance sous-jacente de l'entreprise en excluant tout impact financier du revenu contesté. La Société est déçue qu'une issue satisfaisante n'ait pas encore été trouvée, et pense qu'elle a de bonnes raisons de faire valoir ses droits contractuels. Le Conseil d'administration est déterminé à poursuivre l'activité principale et à utiliser le bilan de la Société pour investir à la fois dans une croissance organique continue et dans des opportunités de fusion et acquisition pour soutenir ses objectifs stratégiques. Perspectives Le chiffre d'affaires du Groupe au premier trimestre 2022 s'élève à 13,1 millions de livres sterling (10,1 millions de livres sterling liés à la COVID-19), contre 34,4 millions de livres sterling (31,0 millions de livres sterling liés à la COVID-19) au premier trimestre 2021. Cela représente une baisse de 67% du chiffre d'affaires lié à la COVID-19, ce qui est plus rapide que ce qui avait été prévu par le conseil d'administration lors de la mise à jour commerciale de janvier 2022. Si ce taux de baisse des ventes liées à la COVID-19 se poursuit jusqu'à la fin de l'année 2022, le conseil d'administration s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'année complète soit entre environ 35 et 45 millions de livres sterling. Cela suppose une croissance du chiffre d'affaires non lié à la COVID-19 en 2022 par rapport à 2021, ce que, comme indiqué dans cette déclaration, nous nous efforçons d'accélérer par le biais de la R&D interne et de partenariats externes. Les charges opérationnelles seront gérées de manière rigoureuse afin de maintenir un EBITDA sous-jacent à un pourcentage à deux chiffres du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. La direction de Novacyt pense pouvoir atteindre un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions de livres sterling dans cinq ans, tout en dégageant des marges bénéficiaires comparables à celles de son groupe de pairs. Cette projection est basée sur la mise en œuvre réussie de la stratégie visant à assurer une croissance significative du chiffre d'affaires non liés à la COVID-19. Revue stratégique Les maladies infectieuses représentent une charge importante pour les populations du monde entier. Parmi les exemples récents, citons les épidémies de COVID-19 et de grippe, où les virus traversent la frontière entre l'animal et l'homme pour infecter les gens et se propager facilement d'une personne à l'autre. Ces virus sont considérés comme nouveaux pour l'homme et ont le potentiel de devenir des pandémies mondiales. Les agents pathogènes sont également sujets à des mutations génétiques conduisant à l'émergence de nouvelles variantes, comme nous l'avons constaté avec la pandémie de COVID-19. En outre, l'émergence d'une résistance aux antimicrobiens, c'est-à-dire le fait que les bactéries, les virus, les champignons et les parasites évoluent avec le temps et ne répondent plus aux médicaments, nous expose à un risque important d'incapacité à traiter les maladies, ce qui entraîne une morbidité et une mortalité importantes. Le changement climatique continue d'accélérer la propagation des maladies à transmission vectorielle telles que le Zika, la fièvre jaune et la dengue, car les moustiques étendent leurs habitats. Au niveau macroéconomique, ces problèmes poussent Novacyt à s'efforcer de trouver des solutions et à contribuer matériellement à la santé mondiale. La vision de l'entreprise est de devenir un leader mondial du diagnostic clinique dans la lutte contre les maladies infectieuses en permettant une prise de décision clinique éclairée grâce à des diagnostics de qualité fournis au bon endroit et au bon moment. Après une période de révision interne, la direction de Novacyt reste concentrée sur les piliers de développement stratégique annoncés précédemment, à savoir le développement du portefeuille, l'expansion géographique et le développement commercial. Cela contribuera au développement par le Groupe d'une activité de base substantielle et durable et permettra d'assurer la stabilité financière du Groupe dans l'avenir. Il s'agira également d'un moteur d'innovation qui permettra à Novacyt de continuer à être le premier intervenant mondial dans la lutte contre les épidémies et les maladies tropicales négligées, en collaboration avec l'OMS, d'autres ONG et des organisations philanthropiques. Le paysage réglementaire évolue vers la mise en œuvre de la directive IVDR en Europe et les enjeux sont donc plus élevés en termes de recherche clinique et de capacité réglementaire. Novacyt pense que cette situation est en fin de compte à son avantage grâce à l'échelle de ses opérations, laissant les petites entreprises en difficulté et conduisant ainsi à une consolidation potentielle et à une réduction de la concurrence. Novacyt n'a pas l'intention d'entrer en concurrence directe avec les grands fournisseurs de produits de diagnostic, mais plutôt de se concentrer sur des opportunités de niches intéressantes là où ces entreprises choisissent de ne pas se concentrer. Développement du portefeuille Portefeuille de produits RUO dans le domaine des sciences de la vie Novacyt dispose d'un large portefeuille de produits RUO dans le domaine des sciences de la vie développé avant la pandémie. Fin 2021 et début 2022, ce portefeuille a été actualisé et affiné et sera relancé au cours du second semestre 2022. Novacyt prévoit de les commercialiser en revitalisant son ancien réseau de distributeurs spécialisés dans ce type de portefeuille et de clientèle, ainsi que par le biais d'une plateforme interne de commerce électronique, afin de générer un chiffre d'affaires et une contribution à court terme. Le portefeuille se compose d'une large gamme d'amorces, de sondes et de mélanges maîtres qui sont utilisés pour développer des tests PCR en laboratoire dans un contexte de recherche pour détecter différents pathogènes. Il est important de noter qu'en plus d'offrir une croissance fondamentale à la société, ce large portefeuille de produits RUO sert également de moteur d'innovation pour les futurs produits IVD destinés à la santé humaine. Diagnostics cliniques en santé humaine Dans le cadre de sa diversification au-delà de la pandémie, Novacyt a mené des études de marché approfondies et mis en place des conseils consultatifs afin de déterminer les domaines sur lesquels se concentrer et investir. Elle est convaincue de pouvoir réussir sur ces nouvelles opportunités de marché, compte tenu de ses antécédents d'agilité et de réactivité pour développer des solutions pour sa clientèle diversifiée. La Société a également développé les plateformes technologiques et de produits nécessaires pour s'assurer qu'elle est la mieux placée pour tirer parti des opportunités, notamment la PCR extraite pour les systèmes ouverts (genesig®), la PCR directe pour ses instruments q16 et q32 (PROmate®) et les flux de travail semi-automatisés (manipulation de liquides CO-Prep™). Elle a également développé VersaLab® pour l'installation de ses solutions de flux de travail là où elles sont nécessaires, quel que soit le lieu. Après avoir étudié cette étude de marché, la Société se concentrera initialement sur les domaines thérapeutiques suivants pour les investissements en R&D organique : Les maladies respiratoires saisonnières, où le marché des tests est estimé à environ 1,4 milliard de dollars et croît à un taux de croissance annuel moyen est d'environ 4 %. Grâce à ses recherches, Novacyt a confirmé être déjà sur la bonne voie avec le développement en cours d'un panel respiratoire pour COVID-19 combinant la grippe A/B et le VRS A/B (Winterpanel TM ). Novacyt évalue également la nécessité de développer d'autres panels respiratoires, notamment pour la pneumonie atypique afin de couvrir des bactéries telles que bordetella, legionella et mycoplasma, ainsi que des panels pour d'autres virus respiratoires tels que le parainfluenza, l'adénovirus et le rhinovirus.

). Novacyt évalue également la nécessité de développer d'autres panels respiratoires, notamment pour la pneumonie atypique afin de couvrir des bactéries telles que bordetella, legionella et mycoplasma, ainsi que des panels pour d'autres virus respiratoires tels que le parainfluenza, l'adénovirus et le rhinovirus. Infections gastro-intestinales (GI) : le Groupe se lance dans le développement de panels viraux couvrant des virus tels que le norovirus, le rotavirus et l'adénovirus, et d'un panel bactérien incluant des bactéries telles que le clostridium difficile, les salmonelles et les shigelles. Ces panels seront conçus pour un flux de travail proche du patient et pourront être déployés dans des "laboratoires de proximité" tels que les hôpitaux généraux de district de taille moyenne, les hôpitaux communautaires, les services hospitaliers ou par exemple les maisons de retraite, entre autres. Le marché mondial des tests gastro-intestinaux est estimé à plus de 630 millions de dollars et croît à un taux de croissance annuel moyen d'environ 5 %.

Avant d'entreprendre son étude de marché, la société s'était lancée dans le développement de produits de transplantation à analyte unique pour les infections à cytomégalovirus, à virus d'Epstein-Barr et à virus BK sur sa plateforme genesig ® , qui peuvent être utilisés sur les systèmes de laboratoire existants, avec extraction, lorsque la flexibilité et la sensibilité de l'échantillon sont essentielles et que la quantification de la charge virale est requise. Le marché mondial de la transplantation pour la surveillance de la charge virale chez les patients immunodéprimés est estimé à 151 millions de dollars, avec un taux de croissance global annuel d'environ 5 %.

, qui peuvent être utilisés sur les systèmes de laboratoire existants, avec extraction, lorsque la flexibilité et la sensibilité de l'échantillon sont essentielles et que la quantification de la charge virale est requise. Le marché mondial de la transplantation pour la surveillance de la charge virale chez les patients immunodéprimés est estimé à 151 millions de dollars, avec un taux de croissance global annuel d'environ 5 %. Novacyt se lance dans le développement d'un panel viral pour les maladies transmises par les insectes telles que la dengue, le zika et la fièvre jaune, pour lesquelles la Société dispose déjà de tests RUO. Avec l'expansion de l'habitat des moustiques, les taux de ces maladies associées augmentent et sont devenus une priorité pour l'OMS, ce qui a conduit au lancement de l'initiative mondiale sur les arbovirus de l'organisation. L'inclusion de ce panel dans la stratégie de développement permet non seulement d'élargir le menu de tests et de répondre à des besoins non satisfaits, en combinaison avec son flux de travail proche du patient, mais s'aligne également parfaitement sur la stratégie de " premier répondant mondial " de la Société, qui consiste à lutter contre les épidémies et à soutenir le diagnostic des maladies tropicales négligées. La Société continue de considérer qu'il s'agit d'une opportunité de croissance, le marché mondial de la transplantation pour la surveillance de la charge virale chez les patients immunodéprimés étant estimé à 156 millions de dollars, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 5 %.

Au-delà de ces domaines initiaux de besoins non satisfaits que nous avons classés par ordre de priorité, nous évaluons d'autres domaines dans lesquels nous pourrions développer des solutions, comme les IST, les infections urinaires, les infections nosocomiales, la septicémie et les méningites/encéphalites. Novacyt fournira davantage d'informations sur ces domaines supplémentaires au fur et à mesure de la mise en œuvre des priorités initiales décrites dans ce plan. Novacyt estime que certains de ces projets de R&D commenceront à être commercialisés d'ici 12 mois, tandis que d'autres développements prendront entre 18 et 24 mois. Le Groupe cherchera également à compléter ces initiatives stratégiques par une croissance inorganique opportuniste, comme indiqué ci-dessous. Novacyt continue de fournir des produits COVID-19, avec un large portefeuille de diagnostics moléculaires de première ligne. La Société continue également d'innover dans ce domaine, notamment en développant une formule " sèche " de PROmate® pour permettre une expédition à température ambiante et un stockage pratique. À l'avenir, son portefeuille COVID-19 s'élargira pour inclure un autotest à flux latéral basé sur la salive, en attente de l'approbation réglementaire européenne, et un test à flux latéral à usage professionnel. Stratégie en matière d'instruments Le Groupe considère que sa stratégie en matière d'instruments fait partie intégrante de l'offre de solutions de flux de travail proche du patient qu'il propose à ses clients. Le Groupe a affiné et amélioré sa gamme d'instruments PCR différenciés de taille moyenne à 16 et 32 puits. Cette série d'instruments offre aux clients un système fermé spécialement conçu pour exécuter les tests de PCR directe PROmate® de Novacyt. En outre, la gamme MyGo de Novacyt, acquise dans le cadre d'IT-IS, offre aux clients une plateforme d'instruments ouverte pour laquelle la société peut fournir une gamme étendue de tests RUO. En plus du matériel et de la chimie, Novacyt met à disposition une équipe technique de terrain et une équipe de services à la clientèle dédiées qui offrent un support client exceptionnel. Au premier trimestre 2022, Novacyt a lancé le CO-Prep™ pour la manipulation automatisée des liquides dans le flux de travail PROmate® et prévoit de diversifier cette technologie pour gérer d'autres essais dans un avenir proche. Ce flux de travail semi-automatisé, proche du patient, permet d'améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre en réduisant le temps de manipulation et en introduisant ainsi du " temps libre " pour les techniciens de laboratoire très occupés, de réduire le risque de contamination et de faire intervenir la gestion des échantillons pour réduire les erreurs humaines. À l'avenir, Novacyt prévoit d'ajouter la capacité d'extraction comme option lorsque la flexibilité de l'échantillon, la haute sensibilité et la quantification sont importantes pour le cas d'utilisation particulier. Ce développement de flux de travail a été entrepris pour répondre aux besoins des clients pendant la pandémie et sert maintenant de plateforme hautement compétitive que Novacyt pourra exploiter au-delà de la COVID-19, dans de nouveaux domaines de besoins non satisfaits en matière de maladies infectieuses, identifiés ailleurs dans cette déclaration. Expansion géographique En 2021, Novacyt a réalisé 55 % de son chiffre d'affaires en dehors du Royaume-Uni, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2020. La direction de la Société s'attend à ce que cette tendance se poursuive grâce à la diversification de son offre de produits et à mesure que l’activité croît pour devenir un Groupe de diagnostic clinique mondiale. Pour soutenir cette croissance hors du Royaume-Uni, Novacyt a nommé des responsables du diagnostic très expérimentés dans l'ensemble de ses activités, notamment un responsable mondial du marketing et des directeurs généraux des grands comptes de la région EMEA, du Royaume-Uni et du monde entier. De nouveaux responsables des ventes ont également été recrutés pour l'Europe du Nord, basés en Allemagne, et pour l'Europe du Sud, afin de soutenir le renforcement de la concentration de Novacyt sur l'Europe et de maximiser les ventes potentielles sur les marchés où le marquage CE s'applique sans obstacles réglementaires supplémentaires. Au-delà de l'Europe, les ventes seront gérées par le réseau de distributeurs de Novacyt. Cependant, Novacyt a nommé des responsables des ventes en Amérique latine et aux États-Unis pour s'assurer que ce réseau soit géré efficacement et que Novacyt puisse tirer le meilleur parti de son portefeuille de produits. Novacyt reste engagée dans le renforcement de son réseau mondial de distributeurs, qui sera particulièrement bien placé pour soutenir les portefeuilles RUO revitalisés et les IVD nouveaux et existants. Un réseau de distributeurs renforcé sera également bien placé pour augmenter les ventes du portefeuille d'instruments de Novacyt. Novacyt a également l'intention de veiller à ce qu'une surveillance plus stricte des contrats et des partenariats soit appliquée par le biais de ce réseau mondial de distributeurs renforcé. Ces changements, qui soutiennent la croissance du Royaume-Uni, de l'Europe et international, placent le Groupe en bonne position pour devenir un acteur mondial majeur du diagnostic clinique dans la lutte contre les maladies infectieuses. Développement commercial Novacyt cherche à générer de la valeur en déployant son capital pour assurer une croissance externe parallèlement à ses investissements continus en R&D. La stratégie de développement commercial repose sur trois piliers principaux : L'innovation de pointe, domaine dans lequel Novacyt a déjà prouvé son succès en investissant et en livrant un produit commercial viable sous la forme de CO-Prep™ pour la manipulation automatisée des liquides et l'amélioration du flux de travail, et où elle investit dans le développement d'une technologie passionnante de biocapteur au point de soins. Le Groupe poursuit sa recherche de technologies potentiellement disruptives dont il peut soutenir et accélérer le développement afin de les mettre sur le marché.

Accélération du portefeuille moléculaire au-delà de COVID-19, y compris la capacité d'extraction, par le biais d'accords de distribution et d'OEM, avant que les efforts organiques de R&D ne produisent des résultats.

Des opérations stratégiques de fusion et d'acquisition pour augmenter l'échelle et diversifier ses activités. La combinaison de ces objectifs stratégiques offre l'opportunité de faire évoluer l'activité de Novacyt au-delà de la pandémie et de l'emmener sur la voie de la croissance durable grâce à la relance de son portefeuille RUO, en tirant parti de ses plateformes de produits et de ses solutions de flux de travail semi-automatiques pour fournir des tests de haute sensibilité à débit moyen, évolutifs et proches du patient, au bon endroit et au bon moment. Novacyt est en bonne voie pour devenir un acteur majeur du diagnostic clinique dans la lutte contre les maladies infectieuses. Le conseil d'administration estime que Novacyt générera plus de 100 millions de livres sterling de chiffre d'affaires annuel dans cinq ans, tout en dégageant des marges bénéficiaires à hauteur des standards de l'industrie. BILAN DES RESULTATS FINANCIERS Vue d’ensemble L'activité sous-jacente de Novacyt s'est bien portée sur un marché COVID-19 difficile et diversifié en 2021, générant un chiffre d'affaires de 95,8 millions de livres sterling et un EBITDA de 37,1 millions de livres sterling, hors impact des charges exceptionnelles liées au coût des ventes. L'EBITDA du groupe a été positif pour la cinquième année consécutive, avant et après les charges exceptionnelles liées au coût des ventes, ce qui a contribué à l'augmentation de la trésorerie d'une année sur l'autre. La trésorerie à la fin de l'année 2021 s'élève à 101,7 millions de livres sterling, offrant au Groupe une fondation solide pour sa stratégie future. Chiffre d’affaires Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 95,8 millions de livres sterling en 2021, dont les produits COVID-19 représentaient 86 % des ventes, contre 95 % des ventes en 2020. Les ventes aux laboratoires privés ont augmenté de 98 % d'une année sur l'autre pour atteindre 55,9 millions de livres sterling, contre 28,3 millions de livres sterling en 2020. Les recettes de 2021 ont compris 10,5 millions de livres sterling provenant des ONG. Primerdesign : 89,9 millions de livres sterling en 2021 contre 272,8 millions de livres sterling en 2020.

IT-IS International : 9,3 millions de livres sterling en 2021 (avant échanges intersociétés*), 6,9 millions de livres sterling en 2020 (après acquisition et avant échanges intersociétés*).

Produits Lab21 (y compris Lab21 Healthcare et Microgen Bioproducts) : 4,6 millions de livres sterling (avant échanges intersociétés*) en 2021 contre 5,2 millions de livres sterling (avant échanges intersociétés*) en 2020. *Veuillez noter qu'il y a eu des éliminations de ventes intersociétés en 2021 pour un total de 8,0 millions de livres sterling et en 2020 pour un total de 7,7 millions de livres sterling. Primerdesign a réalisé un chiffre d'affaires de 89,9 millions de livres sterling (2020 : 272,8 millions de livres sterling) et reste le principal générateur de chiffre d'affaires du Groupe, dont 84,0 millions de livres sterling (93 %) liés aux ventes de produits COVID-19 et 5,0 millions de livres sterling liés aux ventes de produits non-COVID-19 (7 %). Après le lancement de l'un des premiers tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) approuvés au monde au premier trimestre 2020, le Groupe a lancé 15 nouveaux tests en 2021 pour soutenir les laboratoires, les cliniciens et le dépistage privé de la COVID-19. En outre, le Groupe a lancé les laboratoires de traitement mobiles VersaLab™ et VersaLab™ Portable afin d'élargir les possibilités de tests à proximité des patients dans le secteur privé. Les activités principales de distribution et de revente sur les marchés britanniques et internationaux ont généré un revenu de 32,2 millions de livres sterling, avec des ventes dans plus de 80 pays. Malgré l'érosion des prix et la concurrence sur le marché, l'activité des distributeurs conserve une forte empreinte mondiale et a augmenté sa contribution de 18% du chiffre d'affaires total en 2020 à 36% en 2021. Le marché des tests dans le secteur privé a généré un chiffre d'affaires de 55,9 millions de livres sterling en 2021, soit 62 % des ventes totales, contre 32,1 millions de livres sterling et 12 % des ventes totales en 2020. L'année 2021 comprend 10,5 millions de livres sterling de chiffre d’affaires provenant d'ONG, telles que l'UNICEF, et a vu un grand changement dans la demande du marché, principalement dans les secteurs du voyage et des médias. La région Asie-Pacifique a connu une croissance de 37%, portant les ventes à 7,3 millions de livres sterling pour 2021, grâce aux fortes ventes des distributeurs. La région européenne a maintenu des ventes solides avec un chiffre d'affaires de 31,0 millions de livres sterling en 2021, en ligne avec l'année précédente. Les fortes ventes d'instruments q16 / q32 se sont poursuivies en 2021, contribuant à accroître la base installée avec plus de 300 instruments placés au cours de l'année. Le chiffre d’affaires au Royaume-Uni a chuté de manière significative en 2021 en raison d'une baisse importante des ventes à la DHSC / UK Health and Security Agency par rapport à 2020. IT-IS International a réalisé des ventes de 9,3 millions de livres sterling en 2021, contre 6,9 millions de livres sterling de ventes post-acquisition en 2020. Les 9,3 millions de livres sterling comprennent 6,5 millions de livres sterling de ventes interentreprises qui sont éliminées dans les comptes consolidés du Groupe. Le Groupe a commercialisé plus de 500 instruments de sa gamme de produits MyGo dans plus de 35 pays. IT-IS International a généré un chiffre d'affaires de 9,3 millions de livres sterling (avant les éliminations interentreprises) en 2021, contre 6,9 millions de livres sterling (avant les éliminations interentreprises) de ventes post-acquisition en 2020. Le chiffre d'affaires de Produits Lab21 a baissé de 0,6 million de livres sterling en 2021 pour tomber à 4,6 millions de livres sterling, contre un chiffre d'affaires de 5,2 millions de livres sterling en 2020. Les 4,6 millions de livres sterling comprennent 1,4 millions de livres sterling de ventes intersociétés qui sont éliminées dans les comptes consolidés du Groupe. Ce chiffre d'affaires inter-sociétés est lié aux services que Microgen Bioproducts a fournis à Primerdesign pour soutenir la fabrication des kits COVID-19, plutôt que de sous-traiter à un tiers et ainsi diluer le bénéfice brut. L'activité de Produits Lab21 a continué à être affectée en 2021 par le fait que ses principaux clients ont détourné les tests vétérinaires et alimentaires vers les tests COVID-19. Le revenu de Produits Lab21, qui s'élève à 4,6 millions de livres sterling (avant les éliminations interentreprises), est en baisse de 11% par rapport à 2020. L'activité principale a continué à être impactée par les clients qui ont détourné leurs laboratoires et procédures de test des tests vétérinaires et alimentaires vers les tests COVID-19, afin de soutenir les efforts de lutte contre la pandémie mondiale. Marge brute L'activité sous-jacente du Groupe a dégagé une marge brute de 68 %, soit 65,4 millions de livres sterling, ce qui est inférieur à la marge brute de 76 % prévue pour 2020. Cela est dû à deux facteurs principaux : i) une provision pour stock plus élevée basée sur l'obsolescence des produits COVID-19, les variants ayant entraîné une multiplication des produits ; et ii) une dilution de la marge résultant de l'augmentation des ventes d'instruments à mesure que le Groupe développe sa base installée. En raison du différend commercial en cours avec le DHSC, 35,8 millions de livres sterling de coûts exceptionnels des ventes ont été engagés en 2021, qui sont uniques et non récurrents. Les deux éléments les plus importants de ces 35,8 millions de livres sterling sont une provision pour stocks de 26,1 millions de livres sterling, résultant de l'achat par le Groupe de stocks pour répondre à des commandes futures attendues du DHSC qui ne se sont pas matérialisées, et la comptabilisation en charges de 6,9 millions de livres sterling de stocks livrés au DHSC qui n'ont pas été payés car ils font maintenant partie du différend contractuel en cours. Cela réduit la marge brute globale du groupe à 31 %, soit 29,7 millions de livres sterling. Charges opérationnelles Les charges opérationnelles du Groupe ont diminué de 7,0 millions de livres sterling par rapport à l'année précédente, pour atteindre 28,4 millions de livres sterling en 2021, contre 35,4 millions de livres sterling en 2020. De nouveaux investissements ont été réalisés dans le personnel et les effectifs sont passés de 237 à la fin décembre 2020 à 283 à la fin décembre 2021. La baisse des charges opérationnelles en 2021 est principalement due à la dépense de 19,0 millions de livres sterling du plan d'incitation à long terme (" LTIP ") en 2020 qui n'a pas été réitérée en 2021. Cette économie a été compensée par : l'augmentation des coûts de main-d'œuvre en raison de l'augmentation des effectifs, l'augmentation des coûts de recherche et développement pour permettre le développement de nouveaux produits, l'augmentation des coûts de publicité et de marketing pour soutenir le lancement de nouveaux produits, l'augmentation des primes d'assurance et 0,5 million de livres sterling de dons à des œuvres caritatives en 2021. EBITDA Le Groupe a dégagé un EBITDA avant éléments exceptionnels liés au coût des ventes de 37,1 millions de livres sterling (39 %) en 2021, contre 176,1 millions de livres sterling en 2020, principalement en raison d'une réduction significative des ventes. Après prise en compte des éléments exceptionnels liés au coût des ventes, l'EBITDA du Groupe s'élève à 1,3 millions de livres sterling (1 %). Résultat opérationnel Le Groupe a généré un résultat opérationnel récurrent avant éléments exceptionnels liés au coût des ventes de 35,1 millions de livres sterling, contre 174,8 millions de livres sterling en 2020, en raison de la baisse des ventes en glissement annuel. Les amortissements ont augmenté à 2,0 millions de livres sterling, contre 1,3 millions de livres sterling en 2020. Les charges d'amortissement ont augmenté à 1,3 millions de livres sterling (2020 : 0,6 millions de livres sterling) en raison de l'augmentation des dépenses d'investissement, car nous avons internalisé davantage de travaux de fabrication et réduit notre dépendance à l'égard des sous-traitants, tandis que les charges d'amortissement sont restées stables d'une année sur l'autre à 0,7 million de livres sterling. La charge d'amortissement de 2021 comprenait 0,4 million de livres sterling de frais de location selon l'IFRS 16, couvrant principalement les frais de location des locaux de Novacyt. Après les éléments exceptionnels liés au coût des ventes, le Groupe est passé à une perte opérationnelle récurrente de 0,7 million de livres sterling. Le Groupe a réalisé un résultat opérationnel avant éléments exceptionnels du coût des ventes de 28,0 millions de livres sterling, incluant charges non récurrentes de 7,1 millions de livres sterling, contre 167,4 millions de livres sterling en 2020. Les charges non récurrentes de 2021 comprennent une charge de dépréciation de 5,8 millions de livres sterling liée au goodwill associé aux entreprises Produits Lab21 et IT-IS International, 0,8 million de livres sterling de frais juridiques et professionnels liés au litige contractuel en cours avec le Department of Health and Social Care et 0,5 million de livres sterling de frais de restructuration, couvrant principalement les indemnités de licenciement. Après les éléments exceptionnels liés au coût des ventes, le Groupe est passé à une perte opérationnelle de 7,8 millions de livres sterling. Le Groupe a généré un résultat après impôts avant éléments exceptionnels liés au coût des ventes de 19,2 millions de livres sterling, contre 132,4 millions de livres sterling en 2020. Après les éléments exceptionnels du coût des ventes, le Groupe est passé à une perte après impôts de 9,7 millions de livres sterling, déclarée après l'imputation d'autres charges financières de 2,0 millions de livres sterling (2020 : 0,9 million de livres sterling) et un crédit d'impôt de 0,1 million de livres sterling (2020 : charge de 32,7 millions de livres sterling). Les autres charges financières en 2021 sont principalement constituées de pertes de change qui découlent essentiellement des réévaluations du plan LTIP 2017 à 2020 et des comptes bancaires et interentreprises détenus en devises étrangères. La charge d'impôt, qui représente principalement l'impôt sur les sociétés dû au Royaume-Uni, a considérablement diminué, passant à une position créditrice, le Groupe étant passé à un résultat avant impôt positif en 2020 à une perte avant impôt en 2021. Les coûts d'emprunt bruts sont passés de 1,4 millions de livres sterling en 2021 à zéro en raison du règlement de toutes les dettes en cours en 2020. En 2021, le Groupe a enregistré une perte nette de 0,14 livre sterling par action, contre un résultat net de 1,94 livre sterling par action en 2020. Bilan En milliers £ Dec-21 Dec -20 En milliers £ Dec-21 Dec -20 Goodwill 11 471 17 877 Capital social et primes 54 646 54 675 Droit d’utilisation 1 788 2 259 Bénéfices non distribués 87 169 96 035 Immobilisations corporelles 4 594 1 643 Total capitaux propres 141 815 150 710 Actifs d’impôt différé 3 143 3 023 Autres actifs à long terme 3 918 4 489 Dettes financières (> 1 an) - - Total actifs non-courants 24 914 29 291 Passif RILT à long terme - 5 606 Dettes de location à long terme 1 446 1 964 Autres provisions et dettes à long terme 1 532 1 854 Total passifs non-courants 2 978 9 424 Stocks 11 461 29 888 Clients et autres débiteurs 38 499 79 592 Dettes financières (< 1 an) - - Créances fiscales 5 034 - Fournisseurs et autres passifs 17 190 36 784 Autres actifs courants 2 043 3 740 Passif fiscal - 15 116 Trésorerie et équivalents de trésorerie 101 746 91 765 Autres provisions et dettes à court terme 21 714 22 242 Total actifs courants 158 783 204 985 Total des passifs courants 38 904 74 142 TOTAL ACTIFS 183 697 234 276 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 183 697 234 276 Le goodwill est passé de 17,9 millions de livres sterling en 2020 à 11,5 millions de livres sterling en 2021. Suite à l'examen de dépréciation de 2021, le goodwill associé à l'acquisition d'IT-IS International Ltd a été déprécié de 4,0 millions de livres sterling. Les principaux facteurs de cette dépréciation sont la réduction de la demande liée à la COVID-19 et le fait de ne pas recevoir de nouvelles commandes du DHSC, ce qui réduit les flux de trésorerie futurs attendus. En outre, le goodwill restant associé à l'acquisition de Produits Lab21 a été entièrement déprécié, entraînant une charge de 1,8 millions de livres sterling dans le compte de résultat. La diminution restante du goodwill de 0,6 million de livres sterling est due aux réévaluations du taux de change sur les soldes détenus en euros. Un actif d'impôt différé de 3,1 millions de livres sterling a été enregistré en 2021, contre 3,0 millions de livres sterling en 2020. Un montant de 2,1 millions de livres sterling est attribuable à une partie des charges liées au régime d'incitation à long terme qui a été comptabilisée en 2020, mais qui ne sera pas déduite de l'impôt avant que les paiements restants ne soient effectués en 2022. Un montant de 0,3 million de livres sterling provient de l'élimination du résultat intérieur sur les produits et services achetés par Primerdesign à Microgen Bioproducts et IT-IS International et toujours en stock à la fin de l'année. La somme restante de 0,7 million de livres sterling concerne des pertes enregistrées au Royaume-Uni et qui peuvent être reportées pour compenser des obligations fiscales futures. Les autres actifs non courants (à l'exclusion des actifs liés aux droits d'utilisation) ont augmenté à 8,5 millions de livres sterling, contre 6,1 millions de livres sterling en 2020. Les autres actifs incorporels ont diminué de 0,6 million de livres sterling, mais comprennent des ajouts de 0,3 million de livres sterling principalement liés aux coûts de remplissage des brevets en raison du lancement de nouveaux produits, compensés par des amortissements et des réévaluations de change totalisant 0,9 million de livres sterling. Les immobilisations corporelles ont augmenté de 3,0 millions de livres sterling et comprennent des dépenses d'investissement de 3,8 millions de livres sterling, compensées par des amortissements totalisant 0,8 million de livres sterling. Le total des stocks et des travaux en cours a chuté de manière significative à 11,5 millions de livres sterling en décembre 2021, principalement en raison de la comptabilisation d'une importante provision pour stocks. Les niveaux de stocks ont été constitués suite à la réponse directe du Groupe pour soutenir l'appel du gouvernement britannique aux fabricants britanniques pour qu'ils renforcent leur capacité de fabrication et la flexibilité de leur chaîne d'approvisionnement en réponse à la pandémie de COVID-19 et étaient basés sur la demande probable indiquée par le DHSC. Comme les futurs contrats de matériel n'ont pas été sécurisés avec le DHSC en 2021, une importante provision de stock a été comptabilisée. Le Groupe continue d'explorer les possibilités d'accroître la valeur de ce stock. Les créances commerciales et autres sont tombées à 38,5 millions de livres sterling, contre 79,6 millions de livres sterling en 2020, principalement en raison de la réception de 47,9 millions de livres sterling du DHSC en 2021 pour régler une facture de 2020. Le solde de clôture des créances commerciales de 2021 comprend une facture du DHSC de 24,0 millions de livres sterling établie en décembre 2020, concernant des produits livrés en 2020, qui reste impayée à la date de signature des comptes. Le recouvrement de la facture dépend de l'issue du litige contractuel. Les créances commerciales et autres comprennent également un solde de TVA à recevoir de 8,2 millions de livres sterling (2020 : 0,3 million de livres sterling), qui concerne principalement la TVA britannique payée sur les factures de vente en litige avec le DHSC. Comme les ventes associées n'ont pas été comptabilisées conformément à la norme IFRS 15, le produit, la créance commerciale et l'élément TVA des transactions ont été annulés, ce qui a donné lieu à un solde débiteur de TVA. Une provision pour pertes sur créances attendues de seulement 0,1 million de livres sterling (2020 : 0,2 million de livres sterling) a été comptabilisée à la fin de l'exercice, ce qui témoigne d'un solide processus de contrôle du crédit. Un solde de créances fiscales de 5,0 millions de livres sterling existait à la fin de 2021, contre un solde nul en 2020. Le principal élément constituant le solde des créances fiscales est un trop-versé de 4,2 millions de livres sterling au titre de l'impôt sur les sociétés de 2020 au Royaume-Uni. Le Groupe a reçu un remboursement de ce trop-versé de la part de l’administration fiscale britannique en mars 2022. Le solde restant concerne principalement les pertes de 2021 qui peuvent être compensées par les bénéfices imposables de 2020. Les autres actifs courants sont passés de 3,7 millions de livres sterling en 2020 à 2,0 millions de livres sterling, en raison d'une réduction de 1,7 millions de livres sterling des paiements anticipés. Les principaux soldes au 31 décembre 2021 comprennent des prépaiements pour l'assurance commerciale annuelle du Groupe, le loyer, les taux et les frais de support prépayés. Le solde au 31 décembre 2020 comprenait un montant important de stock prépayé qui a été livré en 2021 et qui n'a pas été répété en 2021. Toutes les dettes en cours ont été entièrement remboursées au cours de l'année 2020 à l'aide de la trésorerie générée au cours de l'année et, au 31 décembre 2021, le Groupe est resté sans dette. Le complément de prix a diminué de 1,8 millions de livres sterling à 0,8 million de livres sterling en 2021 en raison du règlement de la première des deux tranches de compléments de prix associées à l'acquisition d'IT-IS International. La dernière tranche devrait être versée à la fin de 2022, à la réalisation de certains livrables. Les provisions à court terme sont restées stables d'une année sur l'autre, à 20,0 millions de livres sterling (2020 : 19,9 millions de livres sterling). Une provision pour garantie de produits de 19,8 millions de livres sterling comptabilisée en 2020 pour couvrir l'opinion de la direction sur le coût maximal de remplacement des produits en lien avec le différend commercial en cours avec le DHSC est restée inchangée en 2021. Les créances clients et autres dettes ont baissé à 17,2 millions de livres sterling, contre 36,8 millions de livres sterling en 2020. Les dettes commerciales et les factures à payer ont baissé de 8,3 millions de livres sterling, conformément à la réduction des ventes du quatrième trimestre. La TVA britannique a diminué de 16,7 millions de livres sterling pour atteindre 0,1 million de livres sterling en 2021, car les ventes de novembre et décembre 2020 ont été nettement supérieures à celles des mois correspondants de 2021. Ces réductions ont été compensées par l'augmentation des autres dettes, passant de 5,6 millions de livres sterling à 11,2 millions de livres sterling, car le solde comprend maintenant les deux tranches restantes du RILT, qui devraient être payées en 2022. Aucun impôt sur les sociétés n'était dû à la fin de l'année 2021, le Groupe étant en situation de perte, contre un passif de 15,1 millions de livres sterling en 2020. Au moment de la signature de ces comptes, un brevet a été accordé et, dans la mesure où il y a des bénéfices admissibles, le Groupe prévoit de demander un allégement de la UK Patent Box dans les comptes de 2022. Le régime UK Patent Box est un taux d'imposition spécial et faible sur les sociétés utilisé pour encourager la recherche et le développement en imposant les revenus des produits brevetés différemment des autres revenus. Sous réserve d'un certain nombre d'ajustements, le taux d'imposition effectif sur les bénéfices tirés de la vente de produits soumis à des brevets est proche de 10 % au lieu du taux actuel de l'impôt britannique sur les sociétés de 19 % (qui doit passer à 25 % en 2023). Le taux de la Patent Box ne peut être réclamé qu'une fois qu'un brevet a été accordé, bien que l'avantage puisse être antidaté au moment où le brevet a été demandé, et donc cela n'est pas reflété dans les comptes de 2021. Les autres dettes à long terme sont nulles en 2021, le solde de 5,6 millions de livres sterling de 2020 étant lié à la troisième tranche du règlement du RILT qui doit être versé en novembre 2022 et qui a donc été reclassé dans les dettes à court terme. Flux de trésorerie La trésorerie détenue à la fin de 2021 a augmenté à 101,7 millions de livres sterling, contre 91,8 millions de livres sterling en 2020, grâce à la solide performance commerciale sous-jacente du Groupe lorsqu'on exclut les éléments exceptionnels du coût des ventes. La trésorerie nette générée par les activités d'exploitation s'est élevée à 15,7 millions de livres sterling, contre 103,0 millions de livres sterling en 2020, en raison de la rentabilité de l'EBITDA du Groupe après prise en compte des éléments exceptionnels liés au coût des ventes (1,3 millions de livres sterling) et d'une entrée de fonds de roulement de 14,4 millions de livres sterling. La trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement a chuté à 5,0 millions de livres sterling, contre 8,0 millions de livres sterling en 2020. Les dépenses d'investissement ont augmenté de 3,0 millions de livres sterling pour atteindre 4,1 millions de livres sterling en 2021, car davantage de travaux de fabrication ont été apportés en interne afin de réduire notre dépendance à la fabrication en sous-traitance. Cette augmentation a été compensée par une réduction de 6,0 millions de livres sterling des sorties de fonds liées aux acquisitions en 2021. En 2021, un montant de 1,0 million de livres sterling a été versé pour régler la première étape conditionnelle d'IT-IS International, tandis que les sorties nettes de fonds liées à l'acquisition d'IT-IS International en 2020 ont totalisé 6,9 millions de livres sterling, la variation restante de 0,1 million de livres sterling étant due à la réception d'un paiement d'étape de complément de prix en 2021 associé à la vente de Lab21 Ltd. La trésorerie nette utilisée dans les activités de financement en 2021 a totalisé 0,6 million de livres sterling, contre 5,0 millions de livres sterling en 2020. La principale sortie de trésorerie de financement en 2021 est liée aux paiements de loyers et aux paiements d'intérêts associés. La diminution d'une année sur l'autre est due au fait que Novacyt a soldé toutes les dettes en cours en 2020. En outre, tous les bons de souscription avaient été convertis en 2020. Crédit d'impôt sur les sociétés Le 30 mars 2022, Novacyt a reçu la confirmation que l'Office britannique de la propriété intellectuelle avait accordé le brevet clé (ORF1a/b), avec le numéro de brevet GB2593010. Cela signifie que, sous réserve d'un certain nombre d'ajustements, le taux d'imposition effectif sur les bénéfices tirés de la vente des produits couverts par ce brevet est proche de 10 % au lieu du taux actuel de l'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni de 19 % (qui doit passer à 25 % en 2023) et sera réclamé à partir du moment où la demande de brevet a été faite en octobre 2020. Il sera traité comme un crédit d'impôt sur les sociétés sur les bénéfices futurs plutôt que comme un remboursement pour les périodes antérieures. Les informations contenues dans ce communiqué sont extraites des comptes consolidés audités du groupe. Les termes définis utilisés dans le présent communiqué renvoient aux termes définis dans les comptes consolidés du groupe, sauf si le contexte l'exige. Le présent communiqué doit être lu conjointement avec les comptes consolidés complets du groupe, auxquels il ne peut se substituer. James McCarthy, Directeur Financier Novacyt S.A. Résultat consolidé pour les exercices clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2021 Exercice clos le

31 décembre 2020 Activités poursuivies Chiffre d’affaires 95 780 277 204 Coût des ventes -30 332 -65 704 Coût des ventes exceptionnel -35 770 - Marge brute 29 678 211 500 Frais de commercialisation, marketing et distribution -7 025 -4 492 Frais de recherche et développement -4 815 -1 630 Frais généraux et administratifs -18 833 -30 532 Subventions gouvernementales 308 -3 Résultat opérationnel avant éléments exceptionnels -687 174 843 Autres produits opérationnels 65 ­- Autres charges opérationnelles -7 173 -7 402 Résultat opérationnel après éléments exceptionnels -7 795 167,441 Produits financiers 466 83 Charges financières -2 500 -2 353 Résultat avant impôt -9 829 165 171 Produit / (charge) d’impôt 101 -32 748 Résultat après impôt attribuable aux actionnaires de la société consolidante (*) -9 728 132 423 (Perte) / bénéfice par action (£) -0,14 1,94 (Perte) / bénéfice dilué par action (£) -0,14 1,94 (*) Pas d’intérêts minoritaires Etat consolidé du résultat global pour les exercices clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2021 Exercice clos le

31 décembre 2020 Résultat après impôt -9 728 132 423 Résultat après impôt Eléments recyclables en résultat : Différences de change résultant de la conversion d’opérations en devises étrangères 862 290 Résultat global consolidé de l’exercice -8 866 132 713 Résultat global attribuable : Aux actionnaires de la société consolidante (*) -8 866 132 713 (*) Pas d’intérêts minoritaires Etat de la situation financière pour les exercices clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2021 Exercice clos le

31 décembre 2020 Goodwill 11 471 17 877 Autres immobilisations incorporelles 3 710 4 255 Immobilisations corporelles 4 594 1 643 Droits d’utilisation 1 788 2 259 Actifs financiers non courants 144 138 Actifs d’impôt différé 3 143 3 023 Autres actifs à long terme 64 96 Total actifs non-courants 24 914 29 291 Stock et encours 11 461 29 888 Clients et autres débiteurs 38 499 79 592 Créances fiscales 5 034 - Charges constatées d’avance et dépôts de garanties à court terme 2 034 3 731 Placements financiers à court terme 9 9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 101 746 91 765 Total actifs courants 158 783 204 985 Total actifs 183 697 234 276 Dettes de location - part courante 424 414 Compléments de prix éventuels – part courante 836 1 022 Provisions à court terme 19 956 19 856 Fournisseurs et autres créditeurs 17 190 36 784 Dette fiscales - 15 116 Autres passifs courants 498 950 Total passifs courants 38 904 74 142 Actifs nets courants 119 879 130 843 Dettes de location - part non courante 1 446 1 964 Compléments de prix éventuels – part non courante - 812 Provisions à long terme 308 242 Passifs d’impôt différé 1 224 800 Autres passifs non courants - 5 606 Total passifs non courants 2 978 9 424 Total passifs 41 882 83 566 Actifs nets 141 815 150 710 Etat de la situation financière pour les exercices clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2020 (suite) Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2021 Exercice clos le

31 décembre 2020 Capital social 4 053 4 053 Primes liées au capital 50 671 50 671 Actions propres -78 -49 Autres réserves -1 174 -2 036 Réserve “equity” 1 155 1 155 Résultats accumulés 87 188 96 916 Total capitaux propres – part du groupe 141 815 150 710 Total des capitaux propres 141 815 150 710 Tableau de variation des capitaux propres au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2020 Montants en k£ Autres réserves du groupe Capital social Primes liées au capital Actions propres Réserve “equity” Acquisition des actions Primer Design Réserve de conversion OCI s. PIDR Total Résultats accum. Total capitaux propres Situation au 1er janvier 2020 3 311 46 999 -141 336 -2 407 491 -8 -1 924 -36 119 12 462 Ecarts de conversion – – – – – -112 – -112 – -112 Bénéfice de la période – – – – – – – – 132 423 132 423 Résultat global de la période – – – – – -112 – -112 132 423 132 311 Augmentations de capital 567 2 011 – – – – – – – 2 578 Mouvements sur actions propres – – 92 – – – – – – 92 Conversion des options et dettes 175 1 661 – 819 – – – – 612 3 267 Situation au 31 décembre 2020 4 053 50 671 -49 1,155 -2 407 379 -8 -2 036 96 916 150 710 Ecarts de conversion – – – – – 862 – 862 – 862 Perte de la période – – – – – – – – -9 728 -9 728 Résultat global de la période – – – – – 862 – 862 -9 728 -8 866 Mouvements sur actions propres – – -29 – – – – – – -29 Situation au 31 décembre 2021 4 053 50 671 -78 1,155 -2 407 1 241 -8 -1 174 87 188 141 815 Tableau des flux de trésorerie pour les exercices clos au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2020 Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Flux de trésorerie nets générés par l’exploitation 15 689 102 976 Activités d’investissement Acquisitions de brevets et marques -330 -168 Acquisitions d'immobilisations corporelles -3 770 -1 013 Variations des dépôts de garantie 16 74 Acquisition de filiale, déduction faite de la trésorerie acquise -943 -6 858 Trésorerie nette des activités d’investissement -5 027 -7 965 Activités de financement Remboursements d’emprunts - -4 592 Remboursements des dettes de location -432 -303 Produit des émissions d’actions - 2 577 Cessions (acquisitions) d’actions propres – Net -29 92 Remboursements d’autres financements à court terme - -720 Règlement des options « fantôme » Negma - -439 Intérêts payés -138 -1 655 Trésorerie nette des activités de financement -599 -5 040 Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 10 063 89 971 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 91 765 1 542 Effet des variations des taux de change -82 252 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 101 746 91 765 NOTES 1. INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ Novacyt S.A. est une Société Anonyme de droit français dont l’activité principale est le diagnostic des maladies infectieuses. Son siège social est situé au 13 Avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy Villacoublay. 2. BASE DE L'ANNONCE 2.1 Base de préparation Les états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été préparés conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS). Les états financiers ont été préparés selon les normes comptables internationales (« IFRS ») adoptées par l’Union Européenne. Ils sont préparés et présentés en milliers de livres sterling (“GBP”), arrondis au millier le plus proche (“k£”). 2.2 Continuité d’exploitation Au moment de l'approbation des états financiers, la direction s'attend raisonnablement à ce que le Groupe dispose de ressources suffisantes pour poursuivre ses activités dans un avenir prévisible. Ils adoptent donc le principe de la continuité de l'exploitation dans la préparation des états financiers. Le modèle de continuité d'exploitation couvre la période allant jusqu'en avril 2023 inclus. En procédant à cette analyse, la direction a tenu compte des éléments suivants: - le besoin en fonds de roulement de l’activité, - un solde de trésorerie positif au 31 décembre 2021 de 101 746 k£ ; - le paiement du solde du plan d’intéressement à long terme qui a commencé en novembre 2017 et s’est terminé en novembre 2020 ; - le paiement de la dernière échéance de la part conditionnelle du prix d’acquisition de IT-IS International ; et - le règlement du litige commercial, anticipé par la Direction Dans le cas où le litige se dénouerait d’une façon entièrement favorable au client, le prévisionnel préparé par le Groupe montre qu’il est en mesure de couvrir ses besoins de trésorerie pour l’exercice 2022 et jusqu’en avril 2023, sans recourir à un financement bancaire ou d’une autre nature. 2.3 Principaux jugements et estimations comptables Pour l'application des principes comptables du Groupe, la direction est tenue de porter des jugements (autres que ceux impliquant des estimations) qui ont un impact significatif sur les montants comptabilisés et de faire des estimations et des hypothèses sur les valeurs comptables des actifs et des passifs qui ne sont pas facilement accessibles à partir d'autres sources. Les estimations et les hypothèses associées sont basées sur l'expérience acquise et d'autres facteurs considérés comme pertinents. Les montants réels peuvent différer de ces estimations. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont revues de manière continue. Les révisions des estimations comptables sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle l'estimation est révisée si la révision n'affecte que cette période, ou dans la période de la révision et les périodes futures si la révision affecte à la fois les périodes actuelles et futures. 2.3.1 Jugements comptables déterminants Non prise en compte de certains produits Le produit d’une transaction ne doit inclure une contrepartie variable que s’il est hautement probable qu’aucun ajustement important du produit n’interviendra ultérieurement. Le qualificatif “hautement probable” n’est pas défini par la norme IFRS 15. Aussi, la direction doit porter un jugement important sur la nécessité de prendre ou non en compte la contrepartie variable. Le montant des ventes 2020 concernées par le litige sur la performance des produits et pour lesquelles aucune réduction du chiffre d’affaires n’a été appliquée s’élève à 130 642 k£. Clients et autres débiteurs Une estimation des risques de basée notamment sur des renseignements commerciaux, sur les tendances économiques du moment et sur la solvabilité de chaque client est mise en œuvre afin de déterminer, client par client, une éventuelle dépréciation. La direction exerce son jugement pour déterminer si une provision pour pertes sur créance est nécessaire. À la clôture de l'exercice, le Groupe détient des créances commerciales pour un total de 30 279 k£ pour lesquelles une perte de valeur de 89 k£ a été provisionnée. A la date de signature des états financiers, des créances d’un montant de 23 957 k£ à la clôture restent impayées à l’échéance en raison d'un litige contractuel avec le Ministère de la santé et des affaires sociales "DHSC" (Department of Health and Social Care). La direction considère qu'il est plus probable qu'improbable que les soldes du 31 décembre 2021 soient recouvrables ; il s'agit d'un jugement important. Provisions La valeur comptable des provisions au 31 décembre 2021 et 2020 est indiquée dans le tableau ci-dessous: Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Remise en état des locaux 308 242 Provisions pour litiges 157 68 Provision pour garantie des produits 19 799 19 788 Total provisions 20 264 20 098 Garantie des produits Le montant de la provision requise est déterminé par la direction sur la base des informations disponibles, de l'expérience et, dans certains cas, d'estimations d'experts. Les provisions pour garantie de produits ne sont constituées que si l'on considère qu'il est probable qu'une sortie d'avantages économiques sera nécessaire. La détermination de cette probabilité constitue un jugement important. 2.3.2 Sources majeures d’incertitudes relatives aux estimations Évaluation du goodwill Les goodwills font l’objet de tests de dépréciation annuels. Les valeurs recouvrables de ces actifs sont déterminées essentiellement sur la base de prévisions de flux futurs de trésorerie. Le montant total des flux de trésorerie attendus constitue la meilleure estimation par la Direction des avantages et obligations futurs attendus par l’UGT concernée. Les hypothèses utilisées et les estimations induites portent sur des périodes de temps parfois très longues, et tiennent compte des contraintes technologiques, commerciales et contractuelles afférentes à chaque UGT. Ces estimations sont principalement soumises aux hypothèses de volumes, de prix de vente et de coûts de production associés, et des cours de change des devises dans lesquels les ventes et les achats sont libellés. Elles sont également soumises au taux d’actualisation retenu pour chaque UGT. Des tests de dépréciation des goodwills sont conduits lorsqu’il existe des indices de pertes de valeur et leurs valeurs sont revues à chaque date de clôture, ou plus fréquemment quand des évènements internes ou externes le justifient. La valeur brute des goodwills et les provisions pour dépréciation correspondantes sont présentées dans le tableau ci-après : Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Goodwill Produits Lab21 14 868 16 022 Dépréciation cumulée du goodwill -14 868 -14 105 Valeur nette – 1 917 Goodwill Primer Design 6 053 6 523 Dépréciation cumulée du goodwill – – Valeur nette 6 053 6 523 Goodwill Omega Maladies Infectieuses – 85 Dépréciation cumulée du goodwill – -85 Valeur nette – – Goodwill IT-IS International 9 437 9 437 Dépréciation cumulée du goodwill -4 019 – Valeur nette 5 418 9 437 Total goodwill 11 471 17 877 Une analyse de sensibilité a été effectuée sur les valeurs des goodwill. Elle montre qu’il existe une marge importante pour le goodwill de Primer Design, mais plus limitée pour le goodwill de IT-IS International, ce qui pourrait entraîner de futures dépréciations. 3. SECTEURS OPERATIONNELS Information sectorielle En application de la norme IFRS 8, un secteur opérationnel est une composante d'une entité: - qui s’engage dans des activités à partir desquelles elle est susceptible d'acquérir des revenus et d'encourir des charges (y compris des produits des activités et des charges relatifs à des transactions avec d'autres composantes de la même entité) ; - dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le Président Directeur Général du Groupe et les dirigeants des différentes entités en vue de prendre des décisions en matière de ressources à affecter au secteur et d'évaluer sa performance ; et - pour laquelle des informations financières isolées sont disponibles. Le Groupe a identifié quatre secteurs opérationnels, chacun correspondant à un suivi distinct des performances et des ressources: Primer Design Ce secteur correspond à la société Primer Design, qui conçoit, fabrique et commercialise des réactifs et des kits de dépistage de certaines maladies infectieuses. Ces kits s’appuient sur la technologie de « réaction en chaîne de la polymérase ». La société est basée à Southampton, Royaume-Uni. Produits Lab21 Ce secteur correspond aux activités de conception, de fabrication et de distribution une large gamme de diagnostics in vitro à base de protéines pour la détection des maladies infectieuses. Il correspond à l’activité des sociétés Microgen Bioproducts Ltd et Lab21 Healthcare Ltd qui sont toutes deux basées à Camberley, Royaume-Uni. IT-IS International Ce segment correspond à l’activité de IT-IS International, une société qui conçoit et fabrique des instruments de diagnostics PCR pour les laboratoires d’analyses biologiques et alimentaires. La société est basée à Stokesley, au Royaume-Uni. Groupe Ce segment comprend les charges « centrales » du Groupe. Le cas échéant, ces dépenses sont refacturées aux entités individuelles à travers des honoraires de services de support. Eliminations internes au Groupe Cette colonne présente les transactions internes entre sociétés du Groupe, qui n’ont pas été affectées par secteur opérationnel, mais elle ne constitue pas un segment opérationnel. Le responsable des secteurs opérationnels est le Directeur Général (CEO). Effectifs L’effectif moyen par secteur opérationnel est présenté dans le tableau ci-dessous : Secteur 2021 2020 Primer Design 169 81 Produits Lab21 45 47 IT-IS International 38 36 Groupe 24 10 Total Effectifs 276 174 Répartition du chiffre d’affaires par secteur opérationnel et zone géographique Au 31 décembre 2021 Montants en k£ Primer Design Produits Lab21 IT-IS International Total Zone géographique Royaume-Uni 41 944 624 164 42 732 Europe (hors R.U.) 31 045 1 077 355 32 477 Amérique 8 047 270 782 9 099 Asie-Pacifique 7 262 856 1 376 9 494 Moyen-Orient 501 200 17 718 Afrique 1 053 151 56 1 260 Total chiffre d’affaires 89 852 3 178 2 750 95 780 Au 31 décembre 2020 Montants en k£ Primer Design Produits Lab21 IT-IS International Total Zone géographique Royaume-Uni 218 552 591 246 219 389 Europe (hors R.U.) 30 917 1 058 56 32 031 Amérique 9 655 340 316 10 311 Asie-Pacifique 5 305 920 453 6 678 Moyen-Orient 5 492 250 – 5 742 Afrique 2 896 151 6 3 053 Total chiffre d’affaires 272 817 3 310 1 077 277 204 Répartition du résultat par secteur opérationnel Exercice clos le 31 décembre 2021 Montants en k£ Primer Design Produits Lab21 IT-IS International Groupe Eliminations intra-groupe Total Chiffre d’affaires 89 856 4 621 9 270 - -7 967 95 780 Coût des ventes -27 582 -3 169 -5 131 - 5 550 -30 332 Coût des ventes - exceptionnel -37 192 - -3 984 - 5 406 -35 770 Commercialisation et marketing -5 659 -800 -228 -338 - -7 025 Recherche et développement -4 148 -170 -497 - - -4 815 Frais généraux et administratifs -12 448 -2 259 -1 494 -637 10 -16 828 Subventions gouvernementales 254 - 54 - - 308 Résultat AJUSTE avant intérêts, impôt, dépréciation et amortissements du reporting de gestion 40 273 -1 777 1 974 -975 -2 407 37 088 Résultat avant intérêts, impôt, dépréciation et amortissement du reporting de gestion 3 081 -1 777 -2 010 -975 2 999 1 318 Dépréciation et amortissement -1 362 -215 -404 -24 - -2 005 Bénéfice / (perte) opérationnel avant éléments exceptionnels 1 719 -1 992 -2 414 -999 2 999 -687 Exercice clos le 31 décembre 2020 Montants en k£ Primer Design Produits Lab21 IT-IS International Groupe Eliminations intra-groupe Total Chiffre d’affaires 272 817 5 203 6 905 - -7 721 277 204 Coût des ventes -63 987 -3 088 -1 627 - 2 998 -65 704 Commercialisation et marketing -3 550 -929 9 -22 - -4 492 Recherche et développement -1 515 -3 -112 - - -1 630 Frais généraux et administratifs -25 133 -2 138 -245 -1 725 11 -29 230 Subventions gouvernementales - -3 - - - -3 Résultat avant intérêts, impôt, dépréciation et amortissement du reporting de gestion 178 632 -958 4 930 -1 747 -4 712 176 145 Dépréciation et amortissement -795 -416 -70 -21 - -1 302 Bénéfice / (perte) opérationnel avant éléments exceptionnels 177 837 -1 374 4 860 -1 768 -4 712 174 843 Les actifs et passifs ne sont pas suivis par le Directeur Général sur une base sectorielle et ne sont donc pas présentés dans ce document. 4. COUT DES VENTES Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Achats et variations des stocks 20 697 20 113 Variation des provisions sur stocks -10 063 2 978 Achats non stockés de matières et fournitures 203 2 088 Transports sur achats 462 284 Coût de la main-d'œuvre directe de production 18 423 20 243 Garantie des produits 11 19 753 Autres charges 599 245 Total coût des ventes 30 332 65 704 Le coût total des ventes a sensiblement diminué d'une année sur l'autre, parallèlement à la réduction des ventes. Après avoir entièrement provisionné en « coût des ventes exceptionnel » les stocks achetés afin d'honorer les commandes anticipées du DHSC qui ne se sont pas concrétisées, tous les autres mouvements des provisions sur stocks font partie du cours normal de l’activité. Un montant important de stocks, qui avait été auparavant provisionné, a été passé en pertes et sorti du bilan à la fin 2021. La charge est constatée sur la ligne “Achats et variation des stocks” et la provision correspondante a été reprise. Une provision pour garantie des produits a été comptabilisée en 2020 en lien avec le litige commercial en cours avec le “DHSC”. Son montant a été revu par la Direction en 2021 et aucun changement n’a été apporté à la provision. 5. COUT DES VENTES – EXCEPTIONNEL Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Achats et variations des stocks 4 802 - Variation des provisions sur stocks 26 098 - Coût de la main-d'œuvre directe de production 4 133 - Autres charges 737 - Total coût des ventes - exceptionnel 35 770 - A cause du litige, la Direction a comptabilisé en coût des ventes un certain nombre de charges ponctuelles, non récurrentes. Les deux principaux éléments sont une provision pour stocks de 26 098 milliers de livres sterling constatant la dépréciation des stocks achetés pour honorer les commandes anticipées du DHSC, qui ne sont pas concrétisées, et le coût de stocks de 6 884 milliers de livres sterling(achats et main d’œuvre) correspondant aux livraisons à DHSC qui n’ont pas été payées et font maintenant l’objet du litige contractuel en cours. 6. MARGE BRUTE Le tableau ci-dessous présente la performance sous-jacente de l’activité ajustée des éléments exceptionnels non récurrents : Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Chiffre d’affaires 95 780 277 204 Coût des ventes -30 332 -65 704 Coût des ventes - exceptionnel -35 770 - Marge brute 29 678 211 500 Réintégration du coût des ventes exceptionnel 35 770 - Marge brute sous-jacente de l’activité 65 448 211 500 Marge brute sous-jacente de l’activité en pourcentage 68% 76% La marge brute sous-jacente de l’activité de 68% en 2021 est inférieure à la marge brute historique du Groupe. Cela est dû à deux principaux facteurs : i) une provision pour stocks plus élevée en conséquence de l’obsolescence des produits destinés au Covid 19 générée par la prolifération des variants ; et ii) la dilution de la marge résultant de ventes d’instruments significativement plus élevée avec la progression de la base installée du Groupe. 7. FRAIS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Achats non stockés de matières premières et fournitures 451 373 Loyers et charges locatives 445 337 Entretien et réparations 576 278 Primes d’assurance 1 453 574 Honoraires 2 484 2 350 Services bancaires 100 231 Rémunération du personnel et cotisations sociales 8 896 23 904 Dotations et reprises aux amortissements et provisions 2 006 1 302 Autres frais généraux et administratifs 2 422 1 183 Total frais généraux et administratifs 18 833 30 532 Les rémunérations du personnel et cotisations sociales comprennent une charge importante en 2020 relative au plan d’intéressement à long-terme 2017-2020 à destination des cadres supérieurs. Cette dépense n’a pas été renouvelée dans les mêmes proportions en 2021, d’où une baisse importante de ce poste. Les honoraires comprennent les frais des conseils, des commissaires aux comptes et les frais juridiques. Les autres frais administratifs sont constitués de frais liés à l’immobilier, de dépenses réglementaires, de frais informatiques et d’environ 500 k£ de dons à des œuvres de charité en 2021. 8. AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Autres produits opérationnels 65 – Total des autres produits opérationnels 65 – Dépréciation du goodwill de IT-IS -4 019 – Dépréciation du goodwill de Produits Lab21 -1 822 -5 768 Frais liés au litige contractuel avec le DHSC -802 – Dépréciation des actifs incorporels liés à l’activité Omega Maladies Infectieuses – -1 111 Frais de restructuration -487 -106 Frais de cession d’activité – -79 Frais liés à des acquisitions – -187 Autres charges -43 -151 Total des autres charges opérationnelles -7 173 -7 402 Autres produits opérationnels Les autres produits opérationnels concernent principalement le règlement d’un litige avec un tiers. Autres charges opérationnelles Le goodwill associé à la société IT-IS International Ltd a fait l’objet d’une provision pour dépréciation en 2021 résultant d’une diminution des flux futurs de trésorerie. Le solde du goodwill associé à l’activité Produits Lab21 a été totalement déprécié en 2021, en complément d’une provision importante constituée en 2020, qui résulte d’une diminution des flux futurs de trésorerie. Les frais liés au litige contractuel avec le DHSC concernent les honoraires de conseil juridique et autres encourus dans ce contexte. Les actifs incorporels associés à l’activité Omega Maladies Infectieuses sont sortis du bilan 2020, suite à la provision pour dépréciation constatée en 2020. Les frais de restructuration 2021 concernent des coûts de licenciement. Les frais liés à des acquisitions sont relatif à l’achat des titres de la société IT-IS International Ltd. en octobre 2020. 9. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Gains de change 379 32 Actualisation des instruments financiers 33 46 Autres produits financiers 54 5 Total produits financiers 466 83 Charges d'intérêt sur les dettes de location -178 -184 Charges d'intérêt sur emprunts – -1 417 Pertes de change -2 214 -353 Actualisation des instruments financier -61 -12 Autres charges financières -47 -387 Total charges financières -2 500 -2 353 Intérêts des emprunts La diminution des charges d’intérêts sur emprunts en 2021 est liée au remboursement de toutes les dettes en 2020, et en particulier l’obligation de 5 000 k€ émise par Harbert European Growth Capital et les intérêts courus afférents. Pertes de change financières Les pertes de change financières en 2021 résultent principalement des réévaluations de la dette du plan d’intéressement à long terme 2017-2020 et des soldes des comptes courants groupe libellés en devises étrangères. Autres charges financières En novembre 2019, Novacyt SA a accordé à Negma 1 300 000 options “fantôme”, c’est à dire ne donnant pas accès au capital social de la Société, en échange de l’annulation de 1 300 000 bons de souscription donnant accès au capital de Novacyt SA. Les options “fantôme” garantissaient à Negma le bénéfice résultant de la différence entre le prix d’exercice de 0,20 € et le cours de l’action le jour précédant l’exercice. Cet instrument a été comptabilisé comme une dette financière dérivée d’une valeur de 77 k£ au 31 décembre 2019. Negma a exercé les options “fantôme” en février 2020, ce qui a entraîné un paiement de 439 k£. La charge au 31 décembre 2020 est la différence entre ces deux montants. 10. IMPOT SUR LE RESULTAT Le taux d’imposition appliqué au résultat de la période est de 19 %, c’est à dire le taux d’imposition des sociétés au Royaume-Uni pour l’exercice 2021. Il était également de 19 % pour l’exercice 2020. L’imposition dans les autres pays (principalement la France) est calculée aux taux en vigueur dans les différents pays concernés. La charge d’impôt du Groupe est la somme de l’impôt courant et de l’impôt différé. Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Charge d’impôt courant Produit / (charge) d’impôt courant 411 -35 605 Charge d’impôt différé (Charge) / produit d’impôt différé -310 2 857 Total produit / (charge) d’impôt dans le compte de résultat 101 -32 748 Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre 2021 Exercice clos le

31 décembre 2020 Bénéfice/(perte) avant impôt -9 829 165 171 Impôt sur les sociétés au taux du Royaume-Uni (2021 & 2020 : 19 %) 1 868 -31 328 Effet des différences de taux d’imposition de filiales opérant à l’étranger 115 727 Effet des charges non déductibles -1 179 -1 696 Pertes non comptabilisées pour des impôts différés -712 -669 Crédits d’impôt recherche - 169 Autres ajustements 9 103 Total produit / (charge) d’impôt de l’exercice 101 -32 748 Le produit / la (charge) de l’exercice peut être réconciliée au bénéfice / (perte) consolidé comme suit : Au 31 décembre 2021, le Groupe dispose de pertes fiscales reportables inutilisées de 9 432 k£ (2020 : 8 148 k£), qui peuvent être utilisées pour compenser des bénéfices futurs et leur période d’utilisation est illimitée. La ligne des charges non déductibles en 2020 et 2021 est principalement constituée des dépréciations du goodwill. Sujets concernant la charge d’impôt En 2020 et 2021, Novacyt a déposé un certain nombre de brevets sur des technologies développées pendant ces deux exercices. Les brevets peuvent prendre plusieurs années avant d'être délivrés, si même ils le sont, et à la fin de l'année 2021, tous les brevets étaient encore en cours de procédure d'approbation. A la date de signature de ces comptes, un brevet a été accordé et, pour la part des bénéfices correspondants, le Groupe prévoit l’application des allègements fiscaux « Patent box » pour les comptes 2022. Le régime fiscal du Royaume-Uni appelé “Patent box” prévoit une fiscalité particulièrement avantageuse sur les bénéfices tirés des produits brevetés, différente des autres bénéfices. Il est utilisé pour encourager la recherche et le développement. Sous réserve d’ajustements, le taux d’imposition effectif des bénéfices résultant de la vente de produits brevetés est proche de 10 %, à comparer au taux de 19 % actuellement en vigueur au Royaume-Uni (qui augmenterait à 25 % en 2023). Le taux d’imposition de ce régime dit “Patent Box” ne peut être appliqué que lorsque le brevet a été délivré, mais l’imposition du bénéfice peut être calculé rétroactivement à la date de dépôt de la demande de brevet. Cette possibilité n’a pas été prise en compte dans les comptes 2021. 11. (PERTE) / BENEFICE PAR ACTION Le résultat net par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation dans le courant de la période. Le résultat net dilué par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation et du nombre d’actions qui seraient créées à la suite de la conversion des instruments financiers dilutifs. Au 31 décembre 2021, il n’y a pas d’instruments dilutifs existants. Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Bénéfice / (perte) nette attribuable aux actionnaires de la société -9 728 132 423 Impact d'instruments dilutifs – – Bénéfice / (perte) nette attribuable aux actionnaires de la société -9 728 132 423 Nombre moyen pondéré d'actions 70 626 248 68 187 101 Impact d'instruments dilutifs – – Nombre moyen pondéré d'actions diluées 70 626 248 68 187 101 (Perte) / bénéfice par action (en £) -0,14 1,94 (Perte) / bénéfice dilué par action (en £) -0,14 1,94 Le tableau ci-dessous présente les mouvements des options d’achat en 2020. Elles n’ont pas été prises en compte dans le calcul du résultat dilué par action car elles sont anti-dilutives pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, et sont toutes exercées ou annulées au 31 décembre 2020. Bénéficiaire Kreos Primer Design Yorkville Negma Harbert Total Date d’émission 12 mai 2016 12 mai 2016 31 juillet 2015 to 18 juillet 2017 25 avril 2019 5 novembre 2019 Nombre d’options 353 536 1 000 000 1 501 427 2 979 544 6 017 192 Prix d’exercice 1,45 € 1,16 € De 5,511 € à 0,946 € 0,20 € 0,0698 € Date limite de validité 1 novembre 2022 12 mai 2021 3 ans après l’émission 25 avril 2024 5 novembre 2026 Comptabilisation Capitaux propres Passif financier dérivé Capitaux propres Passif financier dérivé Passif financier dérivé Nombre d’options au 1er janvier 2020 353 536 1 000 000 853 216 1 679 544 6 017 192 9 903 488 Options exercées en 2020 -353 536 -1 000 000 -528 541 -1 679 544 -6 017 192 -9 578 813 Nombre d’actions supplémentaires 353 536 1 000 000 528 541 1 679 544 6 017 192 9 578 813 Augmentation de capital €512 627 €1 160 000 €500 000 €335 909 €420 000 €2 928 536 Options annulées en 2020 - - -324 675 - - -324 675 Options en circulation au 31 décembre 2020 – – – – – – 12. GOODWILL Le goodwill correspond à la différence constatée, à la date d’entrée d’une société dans le périmètre de consolidation, entre la juste valeur du prix d’acquisition de ses titres et le montant net des actifs acquis et passifs assumés, évalués conformément à IFRS 3. Valeurs brutes K£ Au 1er janvier 2020 21 364 Annulation du goodwill de l’activité Omega Maladies Infectieuses -85 Reconnaissance du goodwill sur l’acquisition de IT-IS International Ltd 9 437 Écarts de change 1 266 Au 31 décembre 2020 31 982 Écarts de change -1 624 Au 31 décembre 2021 30 358 Dépréciations cumulées Au 1er janvier 2020 7 772 Dépréciation du goodwill de l’activité Produits Lab21 5 767 Écarts de change 566 Au 31 décembre 2020 14 105 Dépréciation du goodwill de IT-IS International 4 019 Dépréciation du goodwill de l’activité Produits Lab21 1 822 Écarts de change -1 059 Au 31 décembre 2021 18 887 Valeur nette comptable au 31 décembre 2019 13 592 Valeur nette comptable au 31 décembre 2020 17 877 Valeur nette comptable au 31 décembre 2021 11 471 Produits Lab21 Le solde du goodwill associé à l’acquisition de l’activité Produits Lab21, soit 1 917 k£ au 31 décembre 2020 a été totalement déprécié en 2021. En effet, les flux futurs de trésorerie actualisés sont insuffisants pour justifier de la valeur de cet actif. Omega Maladies Infectieuses Le goodwill associé à l’acquisition de l’activité Omega Maladies Infectieuses a été totalement déprécié et sortie de l’état de la situation financière en 2020. Primer Design Le test de dépréciation de l’UGT au 31 décembre 2021 a été mené par la méthode des flux de trésorerie actualisés (« DCF » ou « Discounted Cash Flow »), sur la base des hypothèses suivantes: Prévisionnel à 5 ans ;

Extrapolation des flux de trésorerie au-delà de l’horizon de 5 ans sur la base d’un taux de croissance de 1,5 % ; et

Taux d’actualisation correspondant au taux de rendement attendu par le marché pour un placement équivalent, indépendamment des sources de financement, égal à 12,1 % (CMPC ou Coût Moyen Pondéré du Capital). La mise en œuvre de cette approche a montré que la valeur d’entreprise s’élevait à 178 529 k£, supérieure à la valeur comptable nette de cet actif. Aussi, aucune dépréciation n’a été comptabilisée pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. IT-IS International Le test de dépréciation de l’UGT au 31 décembre 2021 a été mené par la méthode des flux de trésorerie actualisés (« DCF » ou « Discounted Cash Flow »), sur la base des hypothèses suivantes: Prévisionnel à 5 ans ;

Extrapolation des flux de trésorerie au-delà de l’horizon de 5 ans sur la base d’un taux de croissance de 1,5 % ; et

Taux d’actualisation correspondant au taux de rendement attendu par le marché pour un placement équivalent, indépendamment des sources de financement, égal à 12,1 % (CMPC ou Coût Moyen Pondéré du Capital). La mise en œuvre de cette approche a montré que la valeur d’entreprise s’élevait à 5 418 k£, inférieure à la valeur comptable nette de cet actif. Aussi, une dépréciation a été comptabilisée pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. 13. STOCK ET ENCOURS DE PRODUCTION Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Matières premières 19 382 14 406 Encours 3 350 8 999 Produits finis 7 831 9 550 Provisions pour dépréciation -19 102 -3 067 Total stocks et encours de production 11 461 29 888 Le total des stocks et des encours a diminué de manière significative depuis décembre 2020, principalement en raison de la comptabilisation d'une importante provision de stock. Les niveaux de stocks ont été constitués suite à la réponse directe du Groupe à l'appel du gouvernement britannique aux fabricants britanniques pour qu'ils renforcent leur capacité de fabrication et la flexibilité de leur chaîne d'approvisionnement en réponse à la pandémie de COVID-19. Ces stocks étaient basés sur la demande probable indiquée par le DHSC. Comme les futurs contrats ne se sont pas concrétisés avec le DHSC en 2021, une importante provision pour stocks a été comptabilisée en 2021. Le Groupe continue à chercher des moyens de valoriser les stocks qui ont été provisionnés. 14. CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Clients et comptes rattachés 30 279 79 341 Provision pour pertes de crédit attendues -89 -160 Créances fiscales - TVA 8 213 343 Créances sur cessions d'activités 66 67 Autres créances 30 1 Total créances clients et autres débiteurs 38 499 79 592 Le principal facteur de réduction du solde des créances clients est un encaissement de 47 927 k£ de la part du DHSC qui règle une facture de 2020. Le solde actuel des créances commerciales comprend une facture impayée du DHSC de 23 957 k£ établie en décembre 2020, concernant des produits livrés en 2020, qui reste impayée à la date de signature des comptes. Le recouvrement de la facture dépend de l'issue du litige contractuel. Au cours de l'année 2021, des produits et de services ont été livrés et facturés au DHSC pour un montant de 49 034 k£ TTC et font maintenant partie du litige en cours. Conformément à la norme IFRS 15, ces ventes n'ont pas été reconnues et le produit, la créance commerciale et la dette de TVA relatifs à ces transactions ont été annulés. Ce traitement comptable ne modifie pas la position juridique du Groupe ni ses droits dans le cadre du litige avec le DHSC. Le montant de la créance de TVA pour 8 213 k£ concerne principalement la TVA payée au Royaume-Uni sur les factures de ventes en litige avec le DHSC. A la suite de l’annulation de ces ventes, en application de la norme IFRS 15, le compte de TVA présente un solde débiteur. Les créances commerciales sont recouvrables dans un délai d'un an. Dès qu'une facture est en retard de plus de 90 jours, on considère qu'il est plus probable qu'elle ne sera pas honorée et, par conséquent, ces factures ont été provisionnées en totalité dans le cadre d'un modèle de perte de crédit attendue, sauf lorsque la direction a examiné la situation et en a jugé autrement. Le mouvement de la provision pour pertes de crédit attendues est présenté ci-dessous: Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Solde à l’ouverture de la période 160 397 Dépréciations constatées sur l’exercice 100 163 Diminutions : créances irrécouvrables -44 -400 Amounts recovered during the year -127 – Solde à la fin de la période 89 160 La répartition par échéance des créances des clients est présentée ci-dessous: Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Moins de 1 mois 5 818 77 944 Entre 1 et 3 mois 217 1 364 Entre 3 mois et 1 an 24 200 6 Plus d’1 an 44 27 Solde à la fin de la période 30 279 79 341 15. PROVISIONS La nature et l'évolution des provisions pour risques et charges pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 sont présentées dans le tableau ci-dessous: Montants en k£ Au 1er janvier

2021 Augm. Dim. Autres Impact des taux de change Au 31 décembre

2021 Remise en état des locaux 242 117 -67 16 – 308 Provisions à long terme 242 117 -67 16 – 308 Litiges 68 157 -65 – -3 157 Garantie produits 19 788 11 – – – 19 799 Provisions à court terme 19 856 168 -65 – -3 19 956 La nature et l'évolution des provisions pour risques et charges pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 sont présentées dans le tableau ci-dessous : Montants en k£ Au 1er janvier

2020 Augm. Dim. Regroupements d’entreprises Impact des taux de change Au 31 décembre

2020 Remise en état des locaux 192 37 – 13 – 242 Plan d’intéressement à long terme 13 19 006 -19 018 – -1 – Provisions à long terme 205 19 043 -19 018 13 -1 242 Litiges 43 22 – – 3 68 Garantie produits – 19 753 – 35 – 19 788 Provisions à court terme 43 19 775 – 35 3 19 856 Les provisions couvrent principalement: - les risques liés aux litiges; - les frais de remise en état des locaux conformément aux contrats de location; - la garantie donnée sur les produits. Les provisions pour la remise en état des locaux sont une estimation du montant à payer pour la réparation des dégradations à la fin des périodes de location, donc aux dates suivantes: - Microgen Bioproducts Ltd : mai 2032 - Primer Design Ltd : novembre 2025 - IT-IS International Ltd : septembre 2022 et décembre 2023, car les baux des deux sites ne coïncident pas. La provision pour les garanties d'assurance des produits est principalement liée à la réception d'une réclamation pour garantie de produit de la part du DHSC. Les détails du plan d’intéressement à long terme sont présentés. La dette pour le plan 2017 à 2020 est figée depuis novembre 2020. Le montant est comptabilisé parmi les autres dettes. 16. FOURNISSEURS ET AUTRES CREDITEURS Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Dettes fournisseurs 1 363 5 228 Factures non parvenues 3 534 8 016 Dettes sociales 954 1 082 Dettes fiscales - TVA 115 16 831 Autres dettes 11 224 5 627 Total fournisseurs et autres créditeurs 17 190 36 784 Les dettes commerciales et les factures à recevoir ont diminué en rapport avec la réduction des ventes à la fin de 2021 par rapport à la fin de 2020. Les dettes fiscales au 31 décembre 2020 concernent principalement la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à payer à l’administration fiscale du Royaume-Uni au titre des mois de novembre et décembre. Ces dettes ont été réglées en janvier et février 2021. Les autres dettes sont relatives aux deuxième et troisième échéances du plan d’intéressement de la période 2017 à 2020, qui seront payées en 2022. 17. CAPITAL EMIS ET RESERVES 17.1 Capital social Au 31 décembre 2021, le capital social de la Société d’un montant de 4 708 416,54 € est divisé en 70 626 248 actions d’une valeur nominale de 1/15e d’euro chacune. Montant du capital social en k£ Montant du capital social en k€ Valeur unitaire par action € Nombre d’actions émises Au 1er janvier 2020 3 311 3 873 0,07 58 094 754 Augmentation de capital par exercice d’options 567 638 0,07 9 578 813 Augmentation de capital par conversion d’obligations 175 197 0,07 2 952 681 Au 31 décembre 2020 4 053 4 708 0,07 70 626 248 Au 31 décembre 2021 4 053 4 708 0,07 70 626 248 Le capital de la société est constitué d’une seule catégorie d’actions. Toutes les actions en circulation ont été souscrites, appelées et entièrement libérées. 17.2 Autres reserves Montants en k£ Situation au 1er janvier 2020 -1 924 Ecarts de conversion -112 Situation au 31 décembre 2020 -2 036 Ecarts de conversion 862 Situation au 31 décembre 2021 -1 174 17.3 Resultats accumules Montants en k£ Situation au 1er janvier 2020 -36 119 Bénéfice de l’exercice 132 423 Autres variations 612 Situation au 31 décembre 2020 96 916 Perte de l’exercice -9 728 Situation au 31 décembre 2021 87 188 18. NOTES SUR LE TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Résultat net total consolidé -9 728 132 423 Ajustements : Elim. des amortissements, dépréciations et provisions 7 882 8 196 Provision pour garanties des produits - 19 753 Elimination des produits sur désactualisation des compléments de prix éventuels -17 -114 Elimination des résultats de cession 75 407 (Produit) / charge d’impôt sur le résultat -101 32 751 Flux de trésorerie opérationnels avant variations du fonds de roulement -1 889 193 416 (Augmentation) / diminution des stocks (*) 18 427 -25 966 (Augmentation) / diminution des créances 42 754 -80 773 Augmentation / (diminution) des dettes -23 996 34 838 Flux de trésorerie des activités opérationnelles 35 296 121 515 Impôts payés -19 745 -20 574 Frais financiers 138 2 035 Flux de trésorerie opérationnels nets 15 689 102 976 (*) La variation des stocks résulte des mouvements suivants : Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Augmentation / (diminution) des valeurs brutes des stocks 2 392 -28 941 Variation des provisions sur stocks 16 035 2 975 Total variation de la valeur nette des stocks 18 427 -25 966 19. PARTIES LIEES Les parties liées à Novacyt S.A. sont : - les dirigeants, dont la rémunération est indiquée ci-après, - les administrateurs de Novacyt S.A. Rémunération des dirigeants Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Rémunération fixe et véhicules de fonction 2 176 867 Rémunération variable 590 495 Cotisations de sécurité sociale 412 899 Cotisations à des plans de retraite complémentaire 48 40 Indemnités de fin de contrat 371 - Plan d’intéressement à long terme - 14 233 Total rémunérations des dirigeants 3 597 16 534 Rémunération totale des administrateurs Montants en k£ Exercice clos le

31 décembre

2021 Exercice clos le

31 décembre

2020 Rémunération fixe et véhicules de fonction 897 705 Rémunération variable 350 330 Cotisations de sécurité sociale 181 658 Cotisations à des plans de retraite complémentaire 11 29 Honoraires 32 33 Plan d’intéressement à long terme - 11 110 Total rémunérations des administrateurs 1 471 12 865 Les transactions avec des parties liées ont été réalisées dans des conditions équivalentes à celles prévalant dans des situations de pleine concurrence. 20. PASSIF EVENTUEL En 2021, le Groupe a reçu la notification d'un litige contractuel entre sa filiale Primer Design Ltd. et le Ministère de la santé et des affaires sociales "DHSC" (Department of Health and Social Care) concernant des ventes de produits d’un montant de 129 125 milliers de livres sterling, en lien avec des obligations de performance sur l'exercice 2020. Par suite de l'introduction d'une procédure judiciaire le 25 avril 2022 par le DHSC, ce chiffre a maintenant augmenté de 1 517 k£ correspondant aux ventes d’instruments q16, ce qui porte le total des recettes 2020 en litige à 130 642 milliers de livres sterling. Des factures d'un montant total de 23 957 milliers de livres sterling relatives à des produits livrés au cours de l'exercice 2020 restent impayées à la date de signature des états financiers dont le recouvrement dépendra de l'issue du litige. La direction a revu la position au 31 décembre 2021 et estime qu'elle reflète toujours de manière appropriée le différend commercial actuel. Au cours de l'année 2021, des ventes supplémentaires de produits et services d’un montant de 49 034 milliers de livres sterling (TVA comprise) ont été livrées et facturées au DHSC, qui font maintenant partie du litige en cours. La Direction a jugé que, conformément à la norme IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, il n'est pas approprié, à ce stade du contentieux, de reconnaître en chiffre d’affaires les factures de vente adressées au client en 2021 qui font l'objet du litige. Cependant, la direction reste déterminée à obtenir le paiement de ces biens et services. La Direction et le conseil d'administration ont examiné la provision pour garantie des produits d'un montant total de 19 753 milliers de livres sterling comptabilisée en 2020 en relation avec le litige avec le DHSC et ont estimé qu'elle reste appropriée au 31 décembre 2021. 21. EVENEMENTS POSTERIEURS Le 25 avril 2022, le DHSC a engagé une procédure judiciaire à l'encontre du Groupe pour des montants versés à Novacyt s'élevant à 134 635 milliers de livres sterling (TVA comprise). Ce total comprend des ventes de réactifs pour 132 814 milliers de livres sterling (TVA comprise) sur un montant total contesté de 154 950 milliers de livres sterling (129 125 milliers de livres sterling hors TVA), plus des ventes d'instruments q16 à hauteur de 1 821 milliers de livres sterling (1 517 milliers de livres sterling hors TVA) qui ont été ajoutées au litige. Le Groupe continue de penser qu'il a de bonnes raisons de se défendre et de faire valoir ses droits contractuels, notamment en ce qui concerne le recouvrement des sommes dues par le DHSC. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220427006196/fr/

