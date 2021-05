Novacyt S.A. («Novacyt» ou la «Société» ou le «Groupe»): Lancement de VersaLab™ Portable

Regulatory News:

Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce l'expansion de son portefeuille de produits VersaLab™ avec le lancement de VersaLab™ Portable pour offrir un niveau de soutien supplémentaire dans les environnements de dépistage au chevet du patient.

VersaLab™ a été lancé en décembre 2020 pour soutenir le dépistage des maladies infectieuses dans le secteur privé, initialement axé sur la COVID-19. Novacyt a complété son portefeuille de produits VersaLab™ en mars 2021 avec le lancement des laboratoires de traitement mobiles (MPL - Mobile Processing Laboratories) VersaLab™.

Novacyt estime que VersaLab™ Portable est un nouvel élément important de sa stratégie commerciale, car le Groupe cherche à étendre sa portée dans le domaine du dépistage dans le secteur privé, notamment sur les marchés à l’international. Le produit est un "laboratoire PCR en boîte" ("PCR lab in a box") et, en tant que tel, est livré avec tout l'équipement nécessaire pour fournir des tests PCR au chevet du patient en utilisant le flux de travail PROmate™ de Novacyt dans des environnements non cliniques, tels que les bureaux et les lieux de travail.

VersaLab™ Portable a été conçu plus particulièrement en ciblant les petites et moyennes organisations, qui représentent une opportunité de marché croissante pour Novacyt. Parmi les autres applications potentielles, citons les événements et installations sportives, les établissements d'enseignement, l'industrie des loisirs, les bases humanitaires et le commerce de détail.

PROmate™ est le seul test rapide COVID-19 PCR direct approuvé par le groupe de validation technique (TVG - Technical Validation Group) du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC). Le flux de travail unique de PROmate™ permet à Novacyt de fournir des résultats rapides aux patients en moins de 80 minutes, ce qui permet de gagner du temps et de minimiser le risque de propagation des infections.

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, déclare :

« Lorsque nous avons lancé VersaLab™, notre objectif était de rapprocher la technologie PCR des patients. La première réponse du marché à ce portefeuille de produits est encourageante et le Groupe envisage d'accroître sa promotion au cours du second semestre 2021. Avec VersaLab™ Portable, nous pouvons élargir l'accès à des tests abordables dans des zones qui ne disposent pas de l'infrastructure de dépistage en laboratoire tout en fournissant des résultats optimaux à partir de réactifs PCR de référence. Nous pensons que VersaLab™ Portable peut aider les organisations, y compris les petites et moyennes entreprises, à proposer des tests sur site alors que dans le monde les mesures de restriction commencent à s'atténuer. »

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, le développement et la fabrication pour tiers. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme de tests et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grands acteurs du secteur.

