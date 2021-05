Novacyt S.A. («Novacyt» ou la «Société» ou le «Groupe») : Point sur le conflit avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC)

Regulatory News:

Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, fait le point sur son conflit en cours avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC).

Le 9 avril 2021, Novacyt a annoncé que le Groupe était en conflit avec le DHSC au regard de son second contrat d'approvisionnement et que cela pourrait avoir un impact significatif sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020. Dans la même annonce, il a également été noté qu'environ 50% du chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 provenait des ventes au DHSC. Le conflit pourrait désormais avoir un impact significatif sur le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 réalisé avec le DHSC.

Le Groupe a sollicité des conseils juridiques concernant ce conflit et estime avoir de solides arguments pour faire valoir ses droits contractuels.

