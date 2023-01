Novacyt S.A. ("Novacyt", the "Company" or the "Group") Rapport d'activité pour l'année 2022

Le chiffre d'affaires et l'EBITDA sont conformes aux prévisions.

Concentration sur la stratégie de croissance post-COVID-19 pour devenir un leader mondial du diagnostic clinique dans le domaine des maladies infectieuses.

Novacyt (EURONEXT GROWTH: ALNOV; AIM: NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce un rapport d’activité non auditée pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Le chiffre d'affaires et l'EBITDA publiés pour la période devraient être conformes aux prévisions.

Principaux résultats financiers1

Le chiffre d'affaires du groupe pour l'exercice 2022 s'élève à 21,0 millions de livres sterling, conformément aux prévisions, contre 92,6 millions de livres sterling 1 pour l'exercice 2021, en raison de la baisse prévue des ventes liées à COVID-19.

pour l'exercice 2021, en raison de la baisse prévue des ventes liées à COVID-19. Les revenus des produits COVID-19 en 2022 ont totalisé 14,7 millions de livres sterling (2021 : 84,0 millions de livres sterling 1 ).

). Les revenus du portefeuille non-COVID-19 en 2022 ont totalisé 6,3 millions de livres sterling (2021 : 8,6 millions de livres sterling 1 ). Comme annoncé précédemment, cette baisse est principalement due à la diminution des ventes d'instruments par rapport à 2021 qui avait bénéficié de la demande de COVID-19.

). Comme annoncé précédemment, cette baisse est principalement due à la diminution des ventes d'instruments par rapport à 2021 qui avait bénéficié de la demande de COVID-19. La perte d'EBITDA du Groupe pour l'exercice 2022 devrait être d'environ 13,5 millions de livres sterling avant éléments exceptionnels (2021 : bénéfice de 3,1 millions de livres sterling 1 ) en raison de la baisse prévue des revenus et conformément aux prévisions.

) en raison de la baisse prévue des revenus et conformément aux prévisions. La trésorerie au 31 décembre 2022 s'élevait à 87,0 millions de livres sterling (101,7 millions de livres sterling en 2021) et la société reste sans dette.

1 Conformément à la norme IFRS 5, le résultat net de l'activité Produits Lab21 sera présenté sur une ligne distincte "perte des activités abandonnées" dans le compte de résultat consolidé pour 2021 et 2022.

Avancées stratégiques

Au cours de l'année 2022, la société a bien progressé dans la transition vers l'abandon du chiffre d'affaires de COVID-19 et a commencé à mettre en œuvre sa stratégie de croissance, telle que décrite dans les résultats de l'année 2021. Cela comprenait la diversification de son portefeuille de diagnostics par le biais de la R&D interne, comme l'amélioration de sa capacité de flux de travail moléculaire intégré et évolutif et l'accent mis sur les domaines de maladies infectieuses cibles à forte croissance, ainsi que par des partenariats stratégiques, comme l'accord de distribution signé avec Clonit srl, qui a fourni à Novacyt un accès immédiat à plus de 40 tests marqués CE. Dans le même temps, la Société a relancé son vaste portefeuille de produits destinés uniquement à la recherche et a continué à être le premier intervenant mondial dans la lutte contre les maladies infectieuses.

En outre, à la suite d'un examen stratégique de l'entreprise en 2022, la société a procédé à la fermeture des entreprises Lab21 Healthcare et Microgen Bioproducts afin de se concentrer sur ses pôles de compétences. En conséquence, Novacyt reste bien positionnée pour sa croissance future et pour devenir une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine du diagnostic clinique, axée sur les besoins non satisfaits en matière de maladies infectieuses.

Perspectives 2023

La Société a l'intention d'annoncer ses résultats annuels audités de 2022 dans la semaine commençant le 24 avril 2023 et fournira une mise à jour sur les perspectives pour l'année 2023 à ce moment-là.

Les informations contenues dans la présente Annonce sont considérées par la Société comme constituant des informations privilégiées au sens de l'article 7 du Règlement sur les abus de marché (UE) n° 596/2014 (tel que modifié), car elles font partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de la Loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) (telle que modifiée). À la suite de la publication de la présente annonce via le service d'information réglementaire, cette information privilégiée est désormais considérée comme faisant partie du domaine public.

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, leur commercialisation, la conception et la fabrication de contrats. La société fournit une gamme étendue de tests et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le groupe dessert directement les marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie, tout comme ses partenaires mondiaux, qui comprennent de grandes entreprises.

