Vote de l'Assemblée Générale des Actionnaires

Paris, France, et Eastleigh et Manchester, Royaume-Uni - 3 juin 2024 - Novacyt S.A. (EURONEXT GROWTH: ALNOV;

AIM: NCYT), société internationale de diagnostic moléculaire disposant d'un large portefeuille de technologies et de services intégrés, tiendra son assemblée générale annuelle (l'"Assemblée") le Mercredi, 26 juin 2024 à 14 heures (heure de Paris) / 13 heures (heure de Londres) exclusivement par visioconférence. Comme chaque année, et conformément au droit français des sociétés, l'Assemblée sera composée de résolutions ordinaires et extraordinaires. Tous les documents peuvent être consultés à l'adresse suivante https://novacyt.com/fr/investors/.

Les actionnaires sont vivement encouragés à soumettre leur vote par avance, conformément aux instructions figurant dans l'avis de convocation à l'Assemblée.

En conformité avec la loi française, pour que les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires atteignent le quorum sur première convocation, des actionnaires représentant au moins 20% du capital et des droits de vote (pour l'assemblée générale ordinaire) et des actionnaires représentant au moins 25% du capital et des droits de vote (pour l'assemblée générale extraordinaire), devront être présents ou représentés ou encore avoir voté à l'avance dans les conditions visées ci-dessous.

Les actionnaires pourront voter avant l'Assemblée en :

Téléchargeant un exemplaire du formulaire de vote par procuration sur le site https://novacyt.com/fr/investors/ , le remplir et le renvoyer (accompagné d'une preuve de leur détention d'actions, sous la forme d'un certificat d'actions (attestation)), soit par voie postale à l'adresse suivante : 6 avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09, soit par voie électronique à l'adresse suivante : serviceproxy@cic.fr , ou investor.relations@novacyt.com , au plus tard le 24 juin 2024 inclus.

Votant en ligne via le portail Votaccess http://www.actionnaire.cic-marketsolutions.eu si les titres détenus sur Euronext Growth sont enregistrés dans l'une des banques suivantes : CIC, Natixis, Société Générale, Caceis, Crédit Agricole, BP2S, BNP Retail, Bourse Direct, ODDO, Rothschild Martin Maurel, Procapital, Citibank, Deutsche Bank, Bank of New York ou JP Morgan. Le site VOTACCESS sera ouvert du 3 juin 2024 au 25 juin 2024 15 heures (heure de Paris).

Votant en ligne via l'intermédiaire d'un courtier, d'un mandataire, d'une banque ou d'un intermédiaire habilité. De nombreux intermédiaires au Royaume-Uni, tels que Hargreaves Lansdown, utilisent désormais le portail de vote en ligne Broadridge ProxyVote.

si les titres détenus sur Euronext Growth sont enregistrés dans l'une des banques suivantes : CIC, Natixis, Société Générale, Caceis, Crédit Agricole, BP2S, BNP Retail, Bourse Direct, ODDO, Rothschild Martin Maurel, Procapital, Citibank, Deutsche Bank, Bank of New York ou JP Morgan. Le site VOTACCESS sera ouvert du 3 juin 2024 au 25 juin 2024 15 heures (heure de Paris). Votant en ligne via l'intermédiaire d'un courtier, d'un mandataire, d'une banque ou d'un intermédiaire habilité. De nombreux intermédiaires au Royaume-Uni, tels que Hargreaves Lansdown, utilisent désormais le portail de vote en ligne Broadridge ProxyVote.

Les actionnaires peuvent s'inscrire à l'Assemblée et accéder à la réunion en ligne en se rendant à l'adresse suivante https://reg.lumiengage.com/novacyt-sa-agm-2024/novacytagm2024/Site/Register.Les inscriptions devront être accompagnées d'une preuve de détention d'actions.

Après avoir effectué l'enregistrement et fourni la preuve de leur participation, les actionnaires pourront assister virtuellement à l'Assemblée et voter en ligne pendant l'Assemblée s'ils le souhaitent, à condition qu'une preuve formelle de leur actionnariat ait été fournie avant l'assemblée.

Les actionnaires qui ont déjà voté (par le biais d'une procuration, via l'intermédiaire d'un courtier, d'un mandataire, d'une banque, d'un intermédiaire habilité ou le portail Votaccess ou Broadridge ProxyVote) seront autorisés à assister à l'Assemblée mais ne pourront pas voter deux fois.