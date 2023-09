Novacyt : acquisition de Yourgene Health finalisée

Novacyt annonce la finalisation de l'acquisition, par sa filiale britannique, de la totalité du capital social de Yourgene Health, groupe international de diagnostic moléculaire après approbation d'un plan d'arrangement par le tribunal compétent.



Yourgene développe, fabrique et commercialise principalement des solutions simples et précises de diagnostic moléculaire et de dépistage pour la santé reproductive et la médecine de précision, permettant ainsi la mise en oeuvre de la médecine génomique.



Son portefeuille de produits de diagnostic in vitro comprend par exemple des diagnostics prénataux non invasifs pour la détection de la trisomie et d'autres troubles génétiques, ainsi que des tests de dépistage de la mucoviscidose.



