Novacyt : bien orienté après ses semestriels

17/09/2020 | 14:07

Novacyt s'adjuge 5% après la publication d'un résultat après impôt des activités poursuivies de 40,2 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, contre une perte de 1,2 million au premier semestre 2019.



Le chiffre d'affaires de la société de diagnostic clinique a été multiplié par dix à 72,4 millions d'euros, avec un CA de Primerdesign multiplié par plus de 20 fois pour atteindre 70,6 millions d'euros grâce au succès du portefeuille de produits Covid-19.



Novacyt confirme les prévisions annoncées le 13 juillet dernier, que le chiffre d'affaires du second semestre soit supérieur à celui du premier semestre et les marges soient au moins du même ordre.



