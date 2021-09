Novacyt : dans le rouge au premier semestre à cause du Royaume-Uni

Novacyt a publié des résultats semestriels fortement pénalisés par son contentieux avec le département britannique de la santé (DHSC) son ancien premier client. Le spécialiste des tests contre le Covid-19 a accusé au premier semestre 2021 une perte après impôts de 12,7 millions de livres sterling, contre un résultat de 35,1 millions de livres sterling au premier semestre 2020. L'Ebitda ajusté avant éléments exceptionnels a reculé de 46% à 23,2 millions de livres sterling.



Le chiffre d'affaires est ressorti à 54 millions de livres sterling contre 63,3 millions de livres sterling un an plus tôt.



Ce chiffre exclut 40,8 millions de livres sterling de chiffre d'affaires liés au DHSC au premier semestre alors que le conflit contractuel se poursuit.



Le chiffre d'affaires hors DHSC progresse de 20% pour atteindre donc 54 millions de livres sterling (premier semestre 2020 : 44,8 millions de livres sterling), soutenu par la croissance du marché des tests dans le secteur privé au Royaume-Uni.



Le groupe rappelle avoir comptabilisé un coût des ventes exceptionnel de 35,8 millions de livres sterling dans le cadre du conflit contractuel avec le DHSC afin de déprécier les stocks et de mettre fin aux accords d'approvisionnement que le groupe avait conclu en prévision d'une demande accrue du DHSC et de comptabiliser le coût des produits fournis au DHSC en 2021 qui n'ont pas été payés.



Au 30 juin, la trésorerie se montait à 77,2 millions de livres sterling et la société n'avait aucune dette.



" En 2021, Novacyt a continuellement répondu présent face à l'évolution constante de la pandémie mondiale. Nous avons lancé 18 nouveaux produits Covid-19 depuis le début de l'année 2021 et pensons que Novacyt continuera à jouer un rôle majeur dans les tests Covid-19 jusqu'en 2022", a commenté Graham Mullis, directeur général de Novacyt.



"Nous restons également déterminés à renforcer de notre position à long terme et exécuter notre stratégie en construisant nos plateformes de produits et d'instruments et en développant notre infrastructure commerciale qui nous permettrons de croître au-delà de la Covid-19", a poursuivi le dirigeant.