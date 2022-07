Novacyt : en plongeon après le CA semestriel

Novacyt plonge de 22% après la présentation par le spécialiste des tests de diagnostic rapide d'un chiffre d'affaires du premier semestre 2022 de 16,5 millions de livres (dont 13 millions liés à la Covid-19), contre 52,2 millions (47,6 millions liés à la Covid-19) un an auparavant.



'Cela montre une baisse de 73% des revenus liés à la demande de tests Covid-19, ce qui est plus rapide que ce que le conseil d'administration avait prévu', reconnait la société, qui pointe aussi une baisse des ventes d'instruments sur une base de comparaison défavorable.



Si le taux de baisse des ventes de Covid-19 du deuxième trimestre se poursuit sur le reste de l'année, Novacyt ne prévoit plus qu'un chiffre d'affaires annuel d'environ 25 millions de livres, ce qui se traduirait par une perte d'EBITDA d'environ 11 millions en 2022.



