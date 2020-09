Novacyt : lancement d'un test Covid-19 à deux gènes cibles

04/09/2020 | 10:27

Novacyt annonce avoir lancé un test Covid-19 d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) à deux gènes cibles marqué CE, répondant aux besoins d'un certain nombre de pays qui exigent une approche à deux gènes cibles pour tester la Covid-19, dont la France.



La Haute Autorité de Santé a d'ailleurs confirmé au groupe qu'un test à deux gènes cibles de la Covid-19 peut être soumis à une demande de remboursement lors de son utilisation en France par les laboratoires d'analyses.



'Le test Covid-19 de Novacyt à deux gènes cibles a été développé selon les mêmes normes de précision et de performance que celui à un gène cible. Le groupe a mené des études qui ont permis de valider la performance du nouveau test', ajoute Novacyt.



