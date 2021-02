Novacyt : le titre progresse après son point R&D

Novacyt progresse de plus de 4% en Bourse ce mercredi après avoir fait un point sur l'avancement de ses programmes de recherche et développement (R&D).



Dans son communiqué, la biotech franco-britannique dit vouloir continue à miser sur sa réputation sur le marché des tests anti-Covid, tout en élargissant son portefeuille de produits.



La société note que son test PROmate a été bien accueilli par les utilisateurs, un succès qui ouvre d'après elle de nouvelles perspectives commerciales, pour les tests PCR rapides.



Le spécialiste du diagnostic dit par ailleurs plancher sur une stratégie visant à fournir une activité de diagnostic durable à long terme, une orientation qu'il a l'intention de détailler dans le courant du deuxième trimestre.



Pour mémoire, la société biotechnologique a signé l'an dernier la meilleure performance du marché parisien avec un cours de Bourse multiplié par plus de 15.



