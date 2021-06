Novacyt : Publication du rapport annuel

Publication du rapport annuel

Paris, France et Camberley, Royaume-Uni - 29 juin 2021 - Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste international du diagnostic clinique, annonce que le rapport annuel et les comptes de la société (le 'rapport annuel') pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été publiés et téléchargés sur le site Web de la Société. Le rapport annuel a été envoyé à tous les actionnaires qui détiennent des actions ordinaires par le biais de CREST Depository Interests (CDI). Il est prévu que l'Assemblée Générale Annuelle ('AGA') de la Société se tienne en septembre 2021, les détails seront communiqués aux actionnaires en temps voulu. Une copie électronique du rapport annuel est disponible sur le site Web de la société à l'adresse www.novacyt.com. Une copie papier est également disponible auprès de Unit 1, Watchmoor Point, Watchmoor Road, Camberley, Surrey, GU15 3AD. - FIN - Contacts Novacyt SA Graham Mullis, Chief Executive Officer James McCarthy, Chief Financial Officer +44 (0)1276 600081 SP Angel Corporate Finance LLP (Nominated Adviser and Broker) Matthew Johnson / Charlie Bouverat (Corporate Finance) Vadim Alexandre / Rob Rees (Corporate Broking) +44 (0)20 3470 0470 Numis Securities Limited (Joint Broker) Freddie Barnfield / James Black +44 (0)20 7260 1000 Allegra Finance (French Listing Sponsor) Rémi Durgetto / Yannick Petit +33 (1) 42 22 10 10 r.durgetto@allegrafinance.com; y.petit@allegrafinance.com FTI Consulting (International) Victoria Foster Mitchell / Alex Shaw +44 (0)20 3727 1000 victoria.fostermitchell@fticonsulting.com / Alex.Shaw@fticonsulting.com FTI Consulting (France) Arnaud de Cheffontaines +33 (0)147 03 69 48 arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com A propos de Novacyt Group Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, le développement et la fabrication pour tiers. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme de tests et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grands acteurs du secteur. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

novacyt-publication-du-rapport-annuel-french.pdf

publication-annual-report-final.pdf