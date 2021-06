Novacyt : la Bourse applaudit les résultats 2020

Novacyt enregistre l'une des plus fortes hausses du marché parisien mardi matin dans des volumes particulièrement fournis à la suite de la publication de ses résultats pour l'exercice 2020 et d'un point concernant sa stratégie de croissance.



Le titre du spécialiste du diagnostic clinique s'adjuge actuellement plus de 8% dans des volumes représentant déjà l'ensemble de ceux traités lors de la séance d'hier, tandis que l'indice CAC Mid & Small gagne 0,3%.



L'entreprise franco-britannique a indiqué ce matin que son chiffre d'affaires consolidé avait été multiplié par plus de 20 l'an dernier pour

atteindre 277,2 millions de livres, contre 11,5 millions en 2019.



Son résultat brut d'exploitation (Ebitda) a, lui, bondi à 176,1 millions de livres en 2020, contre 200.000 livres sur l'exercice précédent.



Conséquence, le bénéfice après impôts atteint 132,4 millions de livres, à comparer avec une perte de 5,7 millions de livres en 2019.



Pour les cinq mois clos fin mai, Novacyt a réalisé un chiffre d'affaires non audité de 88,4 millions de livres, contre 40,8 millions de livres sur la même période de 2020.



Ce chiffre comprend 40,7 millions de livres de revenus correspondant à un contrat avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC) qui fait désormais l'objet d'un litige commercial.



Le groupe dit s'attendre malgré tout à une forte croissance des tests anti-Covid dans le secteur privé avec la réouverture des marchés et des voyages.



Sa trésorerie à la fin de l'année 2020 s'établissait à 91,8 millions de livres à la fin 2020, contre 1,5 million un an plus tôt.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.