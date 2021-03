Novacyt : lancement d'unités de test Covid-19 mobiles

Novacyt a annoncé mercredi le lancement de laboratoires de traitement mobiles dédiés au dépistage de la Covid-19, une offre que le spécialiste du diagnostic entend diriger vers le secteur privé.



Ces tests PCR - effectués à l'aide d'écouvillons nasaux à 'mi-nez' mieux tolérés que les écouvillons nasopharyngés plus invasifs - permettent de traiter jusqu'à 900 échantillons par jour, avec des résultats disponibles en moins de 80 minutes.



Dans son communiqué, Novacyt explique que le développement de ces laboratoires de traitement mobiles pourrait constituer une opportunité de croissance du chiffre d'affaires à long terme, notamment du côté des entreprises.



'Le besoin de tests dans les collectivités et de suivi des infections à la Covid-19 devrait se poursuivre au cours des 12 prochains mois et nous pensons qu'une grande partie de ces tests pourrait être réalisée par le secteur

privé', assure la société.



