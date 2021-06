Novacyt : lancement de deux nouveaux tests pour la Covid

Novacyt, spécialiste du diagnostic clinique, annonce le lancement de deux nouveaux tests PCR, qui viennent enrichir ses gammes de produits genesig Covid-19 et SNPsig SARS-CoV-2 destinés à la détection des variants.



Test tri-génique bénéficiant du marquage CE, genesig COVID-19 3G permet de répondre à certaines exigences internationales en matière de tests, notamment le certificat d'aptitude au vol, le certificat de dépistage et les réglementations de la FDA des Etats-Unis.



SNPsig EscapePLEX SARS-CoV-2 est un panel de tests en un seul kit, le premier à être commercialisé, capable de détecter les quatre mutations les plus critiques du SARS-CoV-2 actuellement identifiées, combiné à un test de confirmation à deux gènes pour la Covid-19.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.