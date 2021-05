Novacyt : soutient UNICEF en faisant un don d'un million de tests COVID-19

Ce don permettra de soutenir les efforts de dépistage afin de garantir un accès continu aux services essentiels pour les enfants et leurs familles.

Novacyt (BOURSE:ALNOV) (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT), spécialiste mondial du diagnostic clinique, fera un don d'un million de tests COVID-19 d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) à UNICEF afin de limiter la propagation du virus par le biais du dépistage.

Dans le monde entier, la pandémie de la COVID-19 a bouleversé la vie des enfants et de leurs familles. Depuis le début de la crise UNICEF a apporté son soutien aux enfants les plus vulnérables, en s'efforçant de garantir leur accès à l'éducation, à la nutrition et aux services de santé essentiels. UNICEF agit en tant que partenaire central et principal acheteur pour l’initiative ACT-A (Access to COVID-19 Tools Accelerator) une collaboration mondiale visant à accélérer le développement, la production et l'accès équitable aux tests, traitements et vaccins COVID-19.

En soutenant l'initiative ACT-A, UNICEF a pour objectif d'aider à lutter contre la pandémie de la COVID-19, de sauver la vie des personnels en première ligne et des populations à haut risque, de rendre les systèmes de santé plus résilients et, enfin, de contribuer à ce que les enfants des pays à faible et intermédiaire revenus puissent survivre et s'épanouir.

Alors que le monde accélère les efforts de vaccination contre la COVID-19, les tests restent un élément important des efforts dans le monde pour contenir le virus. Le don de Novacyt aidera UNICEF à travailler avec les gouvernements pour combler les manques de capacité de dépistage de la COVID-19 et à s'assurer que les enfants et leurs familles continuent à avoir accès aux services et soins essentiels.

Novacyt enverra les kits de test dans les pays où il existe à la fois un besoin et une infrastructure pour effectuer des dépistages PCR. Les quatre premiers pays dont les ministères de la Santé ont exprimé leur intérêt et leur capacité à recevoir les kits de tests sont le Nigéria, la Palestine, les Maldives et le Soudan du Sud.

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, a commenté :

« Nous sommes fiers de soutenir UNICEF et les incroyables initiatives mises en place pour assurer la protection des enfants du monde entier pendant cette pandémie. Il reste nécessaire de freiner la propagation de la COVID-19, non seulement dans les pays à revenu élevé mais aussi à l'échelle mondiale. Novacyt s'engage à jouer son rôle dans la lutte contre la pandémie en fournissant des tests fiables de dépistage du virus là où ils sont le plus nécessaires. Nous sommes ravis de collaborer avec UNICEF pour soutenir les pays à faible et intermédiaire revenus dans leur réponse face à la COVID-19, ce qui permettra aux enfants touchés par l'une des plus grandes crises humanitaires jamais connues d'accéder à des services vitaux. Enfin, je suis fier de l'équipe de Novacyt, car sans leur dévouement et leur engagement, le Groupe ne serait pas dans la position qu'elle occupe aujourd'hui, qui nous permet de soutenir des organisations mondiales comme UNICEF. »

Clarence Jaccard-Briat, Directeur général d’UNICEF France, a ajouté:

« Nous sommes reconnaissants de la contribution que Novacyt apporte à UNICEF dans le cadre de nos efforts pour lutter contre la COVID-19 par la prévention et le dépistage. La pandémie ne s’arrêtera pas tant que chaque enfant et chaque famille ne sera pas protégé. Par le biais de COVAX, UNICEF et ses partenaire ont la mission historique de vacciner le monde. Personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité : c’est pourquoi nous invitons d’autres partenaires à nous rejoindre et à nous soutenir dans cette course contre la montre. »

A propos de Novacyt Group

Le Groupe Novacyt est une entreprise internationale de diagnostic qui génère un portefeuille croissant de tests de diagnostic in vitro et moléculaire. Ses principales forces résident dans le développement de produits de diagnostic, la commercialisation, le développement et la fabrication pour tiers. Les principales unités commerciales de la Société comprennent Primerdesign et Lab21 Products, qui fournissent une vaste gamme d'essais et de réactifs de haute qualité dans le monde entier. Le Groupe sert directement les marchés de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie ainsi que ses partenaires mondiaux, dont les grands acteurs du secteur.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : www.novacyt.com

A propos d’UNICEF

UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans toutes ses actions. UNICEF travaille dans 190 pays et territoires du monde entier avec ses partenaires pour faire de cet engagement une réalité, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient. Pour plus d'informations sur UNICEF et son travail : www.unicef.fr

UNICEF ne soutient aucune entreprise, marque, produit ou service

