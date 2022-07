Novacyt : nouveau test approuvé au Royaume-Uni

Novacyt a annoncé que le test exsig Covid-19 Direct Real-Time PCR de la société a été approuvé au Royaume-Uni en vertu de la réglementation 2021 de l'Agence britannique de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux (approbations des dispositifs de test de coronavirus) (amendement) (CTDA).



Ce test est conçu pour détecter une cible du gène du SRAS-CoV-2 au sein de l'ORF1ab et, comme tous les produits PCR direct de la société, supprime le besoin de solutions d'extraction manuelle ou automatisée afin d'améliorer considérablement le flux des laboratoires et de réduire les coûts.



En outre, le test est conçu pour être utilisé sur une plateforme ouverte et donc les instruments q16 et q32 de la société, ainsi que d'autres systèmes validés. Ce test est le cinquième produit PCR de la société à être inscrit au registre des produits approuvés du CTDA.