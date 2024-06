Novacyt est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de diagnostic in vitro et moléculaire destinés aux marchés de l'oncologie, de la microbiologie, de l'hématologie et de la sérologie. L'activité s'organise autour de 2 pôles : - développement de solutions et de services de diagnostic en laboratoire. Le groupe développe également une activité de fabrication de réactifs et de kits pour analyses bactériennes et sanguines ; - fabrication et vente de kits de dépistage moléculaire (Primerdesign) : à destination des laboratoires.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale