NovaGold Resources Inc. : Pari sur l'or avec un actionnariat d'élite

Pourtant, qui trouve-t-on au capital ? Le célèbre — et un brin excentrique — milliardaire américain Thomas Kaplan ; la très respectée firme d'investissement First Eagle ; la non moins admirée holding de la famille Agnelli, Exor, présentée dans ces pages il y a quelques semaines ; ainsi que le fonds souverain saoudien, entre autres. Voici qui interpelle.

L'actif de Novagold est le gisement de Donlin, détenu en joint-venture avec Barrick Gold — là encore, le producteur du métal jaune le plus respecté au monde. Le site se trouve en Alaska, la juridiction la plus sûre du monde, et renfermerait des réserves considérables, d'un métal d'une pureté deux fois supérieure à la moyenne de la production mondiale.

Son exploitation devrait bientôt commencer pour atteindre une production de 1.1 million d'onces par an, soit plus que le méga-gisement de KSM en Colombie-Britannique voisine, et ainsi représenter le volume de production annuelle le plus élevé en Amérique du Nord.

Kaplan, Barrick, First Eagle, Exor, Alaska, énorme gisement, pureté exceptionnelle : tous les ingrédients du conte de fées boursier sont réunis... Avec bien sûr tous les risques qu'un tel effet halo comporte !

Avec 39 millions d'onces de réserves prouvées et probables, le site de Donlin reste deux fois moindre en densité que les sites de KSM et de Barrick dans le Nevada. En revanche, l'or qui s'y trouve serait d'une pureté incomparablement supérieure.

A $2 000 l'once, le cours du métal jaune flirte avec ses plus hauts à dix ans. A ces niveaux, NovaGold valorise son actif à $6 milliards (USD), avec cependant un taux d'actualisation de seulement 5%. A $2 500 l'once, la valeur de l'actif monte à $10 milliards.

Comme l'entreprise détient 50% de Donlin, cela équivaudrait à une valeur comprise entre $3-$5 milliards aux cours de $2 000-$2 500 l'once, soit $4-$6.7 milliards de dollars canadiens, pour une capitalisation boursière actuellement sous la barre des $3 milliards.

Vu la nature des acteurs impliqués, un tel pari "leveragé" sur le cours de l'or pourrait intéresser les amateurs du genre.