NOVAGOLD Resources Inc. est une société de métaux précieux. La société se concentre sur le développement de son projet Donlin Gold, détenu à 50 %, en Alaska. Le projet Donlin Gold est un projet aurifère en phase de développement. La propriété Donlin Gold est située dans la région de Kuskokwim, dans le sud-ouest de l'Alaska, sur des terrains miniers et de surface privés, appartenant à des autochtones de l'Alaska, et sur des concessions minières de l'État de l'Alaska. Les gisements d'or de Donlin sont situés à environ 62 degrés de latitude nord et 158 degrés de longitude ouest, soit environ 450 kilomètres (km) à l'ouest d'Anchorage et 250 km au nord-est de Bethel en remontant la rivière Kuskokwim. Le projet est détenu par Donlin Gold LLC (Donlin Gold), qui est détenu à 50 % par la filiale en propriété exclusive de la société, NOVAGOLD Resources Alaska Inc. et à 50 % par la filiale en propriété exclusive de Barrick Gold Corporation, Barrick Gold U.S. Inc.

Secteur Or